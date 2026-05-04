2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
stock photo forint banknote bankjegy 20 ezer húszezres húszezer
Megtakarítás

100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége

Pénzcentrum
2026. május 4. 08:40

Néha egy átlagember életében is előfordulhat, hogy nagyobb - több milliós - összeget kell átutalnia. Ezeknek az utalásoknak azonban attól függően milyen banknál, és milyen számlacsomagunk van, jelentős költsége is lehet. Van azonban egy ideje egy olyan módszer, amivel mindenféle átutalási költségtől mentesülhetünk, akár több tízmilliós összegeknél is. A fizetési kérelem küldés lehetősége ugyanis minden magyar bank esetében elérhető, tranzakciónként maximum 20 milliót lehet így díjmentesen utalni.

Még mindig kevesen tudják, hogy az utalás van egy teljesen díjmentes módja, amivel akár nagyobb tranzakciókat is mindenféle költség nélkül le lehet bonyolítani. Ez a fizetési kérelem lehetősége, amelyet az azonnali fizetési rendszer (AFR) 2020-as bevezetését követően fokozatosan vezettek be a pénzintézetek, egyes bankok előbb, mások később. A bevezetés végső határideje 2024. április 1-je volt, de az utóbbi évek során sem került be köztudatba általánosan a szolgáltatás. Pedig rengeteg pénzt lehet vele spórolni, pláne nagy összegű utalások esetében. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hogy működik a fizetési kérelem?

A fizetési kérelem használata rendkívül egyszerű. Aki az összeget kapja, az kezdeményezi a fizető félnél a tranzakciót: megadja, hogy kitől, mekkora összeget és meddig szeretne megkapni (általában két hónap a kérelmek maximális érvényességi ideje). Aki pedig utalna, annak mindössze jóvá kell hagynia a kérelmet, ha ellenőrizte az összeget és mindent rendben talált.

A fizetési kérelem kapcsán fontos kitétel, hogy az utalási limit tranzakciónként 20 millió forint. Az utalások akár azonnal is teljesülhetnek, és egymás után több ilyen tranzakció is indítható. Legnagyobb vonzereje pedig az lehet, hogy

nincs tranzakciós díja, vagyis a bank nem fogja lehúzni az utalási díjat.

A fizetési kérelmet legegyszerűbb online indítani, bankunk internetes felületén vagy a mobilbankban. Mivel minden felületen más útvonalon juthatunk el ehhez a szolgáltatáshoz, pontosan nem tudjuk levezetni, milyen menüpont alatt található. Az viszont biztos, hogy ha azon a felületen keressük, ahonnan az utalásokat szoktuk alapesetben is indítani, nem járunk rossz helyen. Ahhoz, hogy fizetési kérelmet tudjunk küldeni, mindenképpen szükségünk lesz a fizető fél banki adataira (név, bankszámlaszám). 

Ezért éri meg 100 millió forintot inkább 5x20 milliónként utalni

Maradjunk annál a példánál, hogy valaki szeretne 100 millió forintot utalni. Ilyen nagyobb összegek ingatlanvásárlás esetében már gyakran előfordulnak az életben. Hogyha az eladó és vevő megegyezett, van adásvételi szerződés, akkor az eladó továbbítja a vevő felé a fizetési kérelmet, vagy kérelmeket a megfelelő összegekkel, a vevő pedig elfogadja azt. 100 milliós tranzakciót tehát meg lehet oldani 5 darab 20 millió forintról szóló fizetési kérelem továbbításával, és az utalási költség 0 forint lesz.

Természetesen nemcsak nagy, milliós összegeknél éri meg a fizetési kérelem. Bármilyen utalásnál megérheti, aminek lenne átutalási díja: a fodrász elkérheti a hajvágás díját fizetési kérelemmel, a lakástulajdonos kérheti a lakbért fizetési kérelem útján, de a kamaszok is kérhetik a zsebpénzt fizetési kérelemmel a szüleiktől. (A fizetési kérelmek pedig elterjedhetnek minden területen, ahol tranzakció történik: akár még a sárga csekket is leválthatja ez a rendszer, ha már a közművel is fizetési kérelem útján szedik majd a díjaikat.)

Családon belüli utalgatások, barátok közti tranzakciók esetében valószínűleg jóval könnyebben tud és tudott eddig is meghonosodni a fizetési kérelem, mint kvázi idegenek között. Jelenleg még gyakran az eladó, vagy a főbérlő úgy van vele: nem nekem jelent költséget az utalás, miért én szenvedjek a fizetési kérelem indítással. Pedig más élethelyzetben talán épp neki lenne szüksége hasonló méltányosságra. Idővel viszont a formális keretek között is általánosabbá válhat a fizetési kérelmek használata.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Elméletben semmi akadálya annak, hogy 5 darab 20 milliós fizetési kérelem útján kifizessünk 100 millió forintot valakinek 0 forint utalási díjjal. A gyakorlat azonban ettől eltérő lehet: míg egyes bankoknál gond nélkül átmegy az azonnali fizetési rendszeren akár 5 nagy összegű utalás is, más pénzintézeteknél nem. Van olyan bank, amelynél a napi utalási limit akadályozza a tranzakciót, és ezt nem lehet pikk-pakk magasabbra állítani. Egyes bankoknál a feldolgozási idő tarthat tovább, esetleg gyanús számlamozgás miatt tiltják az utalásokat.

Ezért ha ezzel a módszerrel utalnál nagyobb összeget, érdemes előbb a bankoddal beszélni: van-e bármi akadálya, hogy így juttasd célba az összeget. 

Ha pedig valóban adásvételi szerződési kötelezettséget teljesítenél így, akkor semmi esetre se hagyd a határidő napjára az utalásokat. Mégha a banki ügyintéző azt is mondta, hogy semmi sem fogja akadályozni az utalásokat, előállhat egy váratlan akadály. Ezért mindig érdemes már a végső határidő letelte előtt intézni az utalásokat.

Ez ugyanaz, mint a qvik-utalás?

A fizetési kérelem szolgáltatás, amit most bemutattunk, sokakat emlékeztethet a qvik-kérelem szolgáltatásra, van azonban különbség. A qvik utalás is történhet fizetési kérelem elfogadásával, de QR-kód beolvasás, NFC-alapú érintés, vagy mobilappos jóváhagyás útján is. Maga a qvik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnali fizetési rendszerén belüli fizetést biztosítja a fogyasztók számára ingyenesen, és a kereskedők/szolgáltatók számára is lényegesen olcsóbban, mint a korábbi rendszerek. Ezért a qvik logóval találkozhatunk már netes vásárlásnál is, de használhatja ezt a taxis, vagy akár az éttermi terminál is, amelynél az ételt rendeljük. Magánszemélyek között pedig ugyanúgy lehetséges az utalás qvik-en keresztül.

Tehát a qvik nem egészen ugyanaz, mint a fizetési kérelem, több annál. Azt viszont érdemes tudni, hogy a fizetési kérelem küldéséhez nincs szükség a qvikre, pusztán a saját bankunk felületeit (netbankot, mobilappot) is használhatjuk hozzá. A qvik tehát használja a fizetési kérelem szolgáltatást is, de nem azonos vele. De akár qvikről, akár fizetési kérelemről van szó, az ingyenesség mindkettő nagy előnye. 
Címlapkép: Getty Images
#mnb #mobilbank #bank #internetbank #megtakarítás #pénzügyek #utalás #átutalás #díjak #bankok #online bankolás #azonnali átutalás #lakossági pénzügyek #banki költségek #magyar nemzeti bank #bankszámladíj #tranzakciós díj #azonnali utalás #azonnali fizetési rendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:26
09:22
09:13
09:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
MEDIA1  |  2026. május 3. 17:12
Elmegyógyintézetbe kerül a 24.hu főszerkesztőjét brutálisan bántalmazó férfi
Közleményt adott ki a Fővárosi Főügyészség a Pető Pétert ért brutális megállói bántalmazás ügyében.
Összkép  |  2026. május 2. 17:26
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
iO Charts  |  2026. május 1. 11:58
Dino Polska részvény elemzés: 2026, az ukrán fogadás?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Dino Polska részvény árfolyama a 2024-es szintek alá ese...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
3
3 hete
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
4
2 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
5
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 09:22
Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:18
Kiadták a riasztást, zivatar csaphat le rengeteg megyében: csak egy országrész ússza meg
Agrárszektor  |  2026. május 4. 08:30
Alap- és startertrágyázási javaslat (x)
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm