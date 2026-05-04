100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége

Néha egy átlagember életében is előfordulhat, hogy nagyobb - több milliós - összeget kell átutalnia. Ezeknek az utalásoknak azonban attól függően milyen banknál, és milyen számlacsomagunk van, jelentős költsége is lehet. Van azonban egy ideje egy olyan módszer, amivel mindenféle átutalási költségtől mentesülhetünk, akár több tízmilliós összegeknél is. A fizetési kérelem küldés lehetősége ugyanis minden magyar bank esetében elérhető, tranzakciónként maximum 20 milliót lehet így díjmentesen utalni.

Még mindig kevesen tudják, hogy az utalás van egy teljesen díjmentes módja, amivel akár nagyobb tranzakciókat is mindenféle költség nélkül le lehet bonyolítani. Ez a fizetési kérelem lehetősége, amelyet az azonnali fizetési rendszer (AFR) 2020-as bevezetését követően fokozatosan vezettek be a pénzintézetek, egyes bankok előbb, mások később. A bevezetés végső határideje 2024. április 1-je volt, de az utóbbi évek során sem került be köztudatba általánosan a szolgáltatás. Pedig rengeteg pénzt lehet vele spórolni, pláne nagy összegű utalások esetében.

Hogy működik a fizetési kérelem?

A fizetési kérelem használata rendkívül egyszerű. Aki az összeget kapja, az kezdeményezi a fizető félnél a tranzakciót: megadja, hogy kitől, mekkora összeget és meddig szeretne megkapni (általában két hónap a kérelmek maximális érvényességi ideje). Aki pedig utalna, annak mindössze jóvá kell hagynia a kérelmet, ha ellenőrizte az összeget és mindent rendben talált.

A fizetési kérelem kapcsán fontos kitétel, hogy az utalási limit tranzakciónként 20 millió forint. Az utalások akár azonnal is teljesülhetnek, és egymás után több ilyen tranzakció is indítható. Legnagyobb vonzereje pedig az lehet, hogy

nincs tranzakciós díja, vagyis a bank nem fogja lehúzni az utalási díjat.

A fizetési kérelmet legegyszerűbb online indítani, bankunk internetes felületén vagy a mobilbankban. Mivel minden felületen más útvonalon juthatunk el ehhez a szolgáltatáshoz, pontosan nem tudjuk levezetni, milyen menüpont alatt található. Az viszont biztos, hogy ha azon a felületen keressük, ahonnan az utalásokat szoktuk alapesetben is indítani, nem járunk rossz helyen. Ahhoz, hogy fizetési kérelmet tudjunk küldeni, mindenképpen szükségünk lesz a fizető fél banki adataira (név, bankszámlaszám).

Ezért éri meg 100 millió forintot inkább 5x20 milliónként utalni

Maradjunk annál a példánál, hogy valaki szeretne 100 millió forintot utalni. Ilyen nagyobb összegek ingatlanvásárlás esetében már gyakran előfordulnak az életben. Hogyha az eladó és vevő megegyezett, van adásvételi szerződés, akkor az eladó továbbítja a vevő felé a fizetési kérelmet, vagy kérelmeket a megfelelő összegekkel, a vevő pedig elfogadja azt. 100 milliós tranzakciót tehát meg lehet oldani 5 darab 20 millió forintról szóló fizetési kérelem továbbításával, és az utalási költség 0 forint lesz.

Természetesen nemcsak nagy, milliós összegeknél éri meg a fizetési kérelem. Bármilyen utalásnál megérheti, aminek lenne átutalási díja: a fodrász elkérheti a hajvágás díját fizetési kérelemmel, a lakástulajdonos kérheti a lakbért fizetési kérelem útján, de a kamaszok is kérhetik a zsebpénzt fizetési kérelemmel a szüleiktől. (A fizetési kérelmek pedig elterjedhetnek minden területen, ahol tranzakció történik: akár még a sárga csekket is leválthatja ez a rendszer, ha már a közművel is fizetési kérelem útján szedik majd a díjaikat.)

Családon belüli utalgatások, barátok közti tranzakciók esetében valószínűleg jóval könnyebben tud és tudott eddig is meghonosodni a fizetési kérelem, mint kvázi idegenek között. Jelenleg még gyakran az eladó, vagy a főbérlő úgy van vele: nem nekem jelent költséget az utalás, miért én szenvedjek a fizetési kérelem indítással. Pedig más élethelyzetben talán épp neki lenne szüksége hasonló méltányosságra. Idővel viszont a formális keretek között is általánosabbá válhat a fizetési kérelmek használata.

Elméletben semmi akadálya annak, hogy 5 darab 20 milliós fizetési kérelem útján kifizessünk 100 millió forintot valakinek 0 forint utalási díjjal. A gyakorlat azonban ettől eltérő lehet: míg egyes bankoknál gond nélkül átmegy az azonnali fizetési rendszeren akár 5 nagy összegű utalás is, más pénzintézeteknél nem. Van olyan bank, amelynél a napi utalási limit akadályozza a tranzakciót, és ezt nem lehet pikk-pakk magasabbra állítani. Egyes bankoknál a feldolgozási idő tarthat tovább, esetleg gyanús számlamozgás miatt tiltják az utalásokat.

Ezért ha ezzel a módszerrel utalnál nagyobb összeget, érdemes előbb a bankoddal beszélni: van-e bármi akadálya, hogy így juttasd célba az összeget.

Ha pedig valóban adásvételi szerződési kötelezettséget teljesítenél így, akkor semmi esetre se hagyd a határidő napjára az utalásokat. Mégha a banki ügyintéző azt is mondta, hogy semmi sem fogja akadályozni az utalásokat, előállhat egy váratlan akadály. Ezért mindig érdemes már a végső határidő letelte előtt intézni az utalásokat.

Ez ugyanaz, mint a qvik-utalás?

A fizetési kérelem szolgáltatás, amit most bemutattunk, sokakat emlékeztethet a qvik-kérelem szolgáltatásra, van azonban különbség. A qvik utalás is történhet fizetési kérelem elfogadásával, de QR-kód beolvasás, NFC-alapú érintés, vagy mobilappos jóváhagyás útján is. Maga a qvik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnali fizetési rendszerén belüli fizetést biztosítja a fogyasztók számára ingyenesen, és a kereskedők/szolgáltatók számára is lényegesen olcsóbban, mint a korábbi rendszerek. Ezért a qvik logóval találkozhatunk már netes vásárlásnál is, de használhatja ezt a taxis, vagy akár az éttermi terminál is, amelynél az ételt rendeljük. Magánszemélyek között pedig ugyanúgy lehetséges az utalás qvik-en keresztül.

Tehát a qvik nem egészen ugyanaz, mint a fizetési kérelem, több annál. Azt viszont érdemes tudni, hogy a fizetési kérelem küldéséhez nincs szükség a qvikre, pusztán a saját bankunk felületeit (netbankot, mobilappot) is használhatjuk hozzá. A qvik tehát használja a fizetési kérelem szolgáltatást is, de nem azonos vele. De akár qvikről, akár fizetési kérelemről van szó, az ingyenesség mindkettő nagy előnye.