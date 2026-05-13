Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti

A Magyar Telekom gyorsjelentésében közölte, hogy július 1-jétől visszatér az inflációkövető díjkorrekció, ennek megfelelően 4,4 százalékos áremelést hajt végre meglévő díjcsomagjain. A gyorsjelentés alapján a működési trendek stabilak maradtak, a menedzsment pedig megemelte idei profitvárakozásait is.

A Magyar Telekom tegnap piaczárást követően tette közzé első negyedéves számait. Ugyan a bevétel soron némileg elmaradt a várakozásoktól, viszont a nettó profit 6 százalékkal megverte a piac előrejelzéseit, írja a Concorde az elemzésében.

Bevételek szempontjából az alapoperáció esetében pozitív trendek voltak láthatóak köszönhetően az ügyfélszámbővülésnek és az alkalmazott áremeléseknek. Az idei évtől a Telekom megszűntette export eszközértékesítési tevékenységét, emiatt érdemi visszaesés volt látható ezen a soron, ugyan az organikus belföldi értékesítés ezt valamelyest kompenzálta. Nagyobb rendszerintegrációs és IT projektek hiányában az első negyedévben 16 százalék körüli visszaesés volt látható ennél a szegmensnél Q1-ben, várhatóan a következő negyedévben itt még nem számíthatunk érdemi javulásra.

Költségek tekintetében az első negyedév a várttól jobban alakult, sikerült a menedzsmentnek visszafogni a költségeket, amit az SI/IT bevételeken elért magasabb marzsok és a hangalapú bevételeken alapuló költségek csökkenése is javított. Összességében így a lízingek kötelezettségek nélküli EBITDA 4 százalékkal, míg a működési eredmény 6,3 százalékkal bővült éves szinten. A magasabb pénzügyi bevételek következtében a cég korrigált nettó profitja 58,7 milliárd forintot ért el, ami 7,5 százalékos éves növekedést jelentett.

Továbbra is vételre ajánlják a Magyar Telekom részvényeit

Fontos közlemény volt a jelentésben, hogy július 1-i hatállyal visszatér az inflációkövető díjkorrekció és 4,4 százalékos áremelést érvényesít a meglévő díjcsomagokra a tavalyi átlagos infláció mértékének megfelelően. A magasabb bevételek és javuló operatív teljesítmény következtében a menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó várakozásait is. A korábbi alacsony egyszámjegyű növekedés helyett közepes egyszámjegyű EBITDAaL bővülésre, valamint a közepes egyszámjegyű növekedés helyett, 10 százalék körüli korrigált net profit emelkedésre számítanak. Mindezek fényében a Concorde frissítette előrejelzéseit és megemelte célárukat is 2 800 forintra, továbbra is vételre ajánlják a Magyar Telekom részvényeit.

A 2026-os év után, várakozásaink szerint a teljes részvényesi kifizetés elérheti a 238 forintot, amely közel 10 százalékos részvényesi hozamnak feleltethető meg, és érdemi, 4 százalékpont feletti hozamot biztosíthat a 10 éves magyar államkötvény hozama felett.