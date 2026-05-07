Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A pápa kezében a Biblia a templomban
Elképesztő baki a nagybanknál: egyszerűen rácsapták a telefont XIV. Leó pápára, ő csak ügyintézni akart

2026. május 7. 09:45

A bürokrácia még a pápát sem kíméli. Az amerikai származású XIV. Leó pápára rácsapta a telefont egy banki ügyintéző. Az eset akkor történt, amikor az egyházfő telefonon próbálta megváltoztatni a személyes adatait, és végső érvként felfedte kilétét.

Körülbelül két hónappal pápává választása után a chicagói születésű Robert Francis Prevost felhívta korábbi amerikai bankját, hogy frissítse lakcímét és telefonszámát. Bár eredeti nevén mutatkozott be, és minden biztonsági kérdésre helyesen válaszolt, az ügyintéző hajthatatlan maradt. Közölte vele, hogy az adatok módosításához elengedhetetlen a személyes megjelenés a bankfiókban - írja a New York Times.

Az egyházfő próbálta elmagyarázni, hogy ez számára már nem igazán megoldható. Amikor a banki alkalmazott a helyes válaszok ellenére is ragaszkodott az előírásokhoz, a pápa taktikát váltott. Megkérdezte: "Számítana valamit, ha azt mondanám, én vagyok Leó pápa?". A válasz a vonal azonnali megszakítása volt, az ügyintéző ugyanis egyszerűen rácsapta a telefont.

A történetet az egyházfő régi barátja, Tom McCarthy tiszteletes osztotta meg a nyilvánossággal. A megakadt adminisztrációt végül egy másik pap közbenjárásával sikerült elintézni, aki személyesen ismerte a bankigazgatót.

Azt nem tudni, mit érezhetett a banki dolgozó, miután rájött, hogy nem egy telefonbetyárral beszélt. McCarthy mindenesetre viccelődve csak ennyit fűzött az esethez: elképzelni is furcsa, hogy valakit arról ismerjenek fel, ő volt az a nő, aki rácsapta a kagylót a pápára.

Olasz sajtóinformációk szerint XIV. Leó megválasztását követően az IOR vatikáni pénzintézetbe is betelefonált azt tudakolva, hogy egyházfőként megtarthatja-e addigi, Robert Francis Prevost névre szóló számláját.
