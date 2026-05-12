2026. május 12. kedd Pongrác
16 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Megtakarítás

Rengeteg pénzt spórolhatnak a külföldi nyaraláson a magyarok: emiatt a folyamat miatt tízezrek maradhatnak a zsebünkben

Pénzcentrum
2026. május 12. 08:30

Az elmúlt hetekben több mint négyéves csúcsra, 355 alá erősödött a forint az euróval szemben. A kiemelkedő teljesítményt elsősorban az új kormány megalakulását övező pozitív befektetői várakozások táplálják. Ez a nyaralást tervező magyarok számára is több tízezer forintos megtakarítást jelenthet. Elemzők szerint a lendület kitarthat, az árfolyam pedig hamarosan a 350-es lélektani határt is áttörheti - áll a Portfolio elemzésében.

A magyar fizetőeszköz az elmúlt egy hónapban látványosan, 5 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest. Erre 2012 januárja óta nem volt példa. Ezzel a régiós devizákat is jócskán lekörözte. A háttérben egyértelműen hazai tényezők állnak, a piacot ugyanis az áprilisi választásokat követő optimizmus hajtja. A befektetők kiszámíthatóbb, piacbarát gazdaságpolitikát, az uniós források felszabadítását és a középtávú euróbevezetést várják a hivatalosan most megalakuló új, Magyar Péter vezette kormánytól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A figyelem jelenleg a miniszterjelöltek, kiemelten Kármán András leendő pénzügyminiszter parlamenti meghallgatására, majd a konkrét kormányzati lépésekre irányul. A legsürgetőbb feladat a költségvetés rendbetétele lesz. Az átadás-átvétel során ugyanis kiderült, hogy az idei hiány további intézkedések nélkül a tervezett 5 százalék helyett a GDP 6,8 százalékát is elérheti. A forint sorsát rövid távon a deficit lefaragását célzó költségvetési kiigazítás határozhatja meg. Hosszabb távon a 2027-es költségvetés és az év második felére várt euróbevezetési menetrend lehet a döntő.

Kiderült az erős forint és a belengetett euró sötét oldala: magyar cégek tömegeinek érik a hidegzuhany
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült az erős forint és a belengetett euró sötét oldala: magyar cégek tömegeinek érik a hidegzuhany
A forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is többéves csúcsra ért az elmúlt időszakban.

Amíg nem érkeznek a piacot nyugtalanító hírek, a forint erősödése folytatódhat. Az ING Bank elemzői szerint a jelenlegi dinamika alapján az euró-forint árfolyam a vártnál hamarabb, akár a következő hetekben letörheti a 350-es szintet. A hazai tényezők mellett a geopolitikai feszültségek, például a közel-keleti vagy az ukrajnai konfliktus enyhülése további lendületet adhatna a magyar devizának.

A nyári szezon közeledtével a felértékelődés a lakosság számára is kézzelfoghatóvá válik. Tavaly nyáron még a 400 forintos euró is mindennapos volt. Az egy év alatt felmutatott 12 százalékos erősödésnek köszönhetően azonban egy félmilliós családi utazáson ma már akár 50-60 ezer forintot is megtakaríthatunk.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mivel a következő hónapokban már nem várható drasztikus ugrás, a jelenlegi árfolyam kifejezetten kedvező a nyaralásra szánt pénz átváltására. A 350-es szint elérése is csupán pár ezer forintos további megtakarítást jelentene. Aki megosztaná az árfolyamkockázatot, annak érdemes a keret egy részét most, a többit pedig közvetlenül indulás előtt átváltania. Szintén az utazóknak kedvez a nagy szállásfoglaló portálok gyakorlata. Ezek a helyszíni fizetésnél a napi árfolyamot veszik alapul, így az év elején lefoglalt szállások is olcsóbbak lehetnek a vártnál.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #forint #megtakarítás #deviza #költségvetés #gazdaság #euróárfolyam #költségvetési hiány #forint árfolyam #eur huf #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:03
08:55
08:48
08:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 11. 17:01
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 11. 22:12
Ismert arcok távoznak a MandiNER stábjából
A NER-nek vége, egymás után jelentik be távozásukat a MandiNER munkatársai, köztük olyan ismertebb e...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Holdblog  |  2026. május 10. 11:13
Veszélyben az európai repjegyárak - HOLD Minutes
Egyre kevesebb repülőgép-üzemanyag érkezik a Közel-Keletről, áprilisban nem érkezett szállítmány a H...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
2026. május 11.
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
2026. május 11.
Erről nem mer beszélni senki: tényleg pénzkérdés lett Magyarországon a gyerekvállalás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
4 hete
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 08:55
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 08:48
Zéró toleranciát hirdetett a Tisza igazságügyi minisztere: fontos bejelentést tett az Európai Ügyészségről Görög Márta
Agrárszektor  |  2026. május 12. 08:13
Az igazi vihar csak most jön: itt a figyelmeztetés, mutatjuk, hol, mi várható
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm