Rengeteg pénzt spórolhatnak a külföldi nyaraláson a magyarok: emiatt a folyamat miatt tízezrek maradhatnak a zsebünkben

Az elmúlt hetekben több mint négyéves csúcsra, 355 alá erősödött a forint az euróval szemben. A kiemelkedő teljesítményt elsősorban az új kormány megalakulását övező pozitív befektetői várakozások táplálják. Ez a nyaralást tervező magyarok számára is több tízezer forintos megtakarítást jelenthet. Elemzők szerint a lendület kitarthat, az árfolyam pedig hamarosan a 350-es lélektani határt is áttörheti - áll a Portfolio elemzésében.

A magyar fizetőeszköz az elmúlt egy hónapban látványosan, 5 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest. Erre 2012 januárja óta nem volt példa. Ezzel a régiós devizákat is jócskán lekörözte. A háttérben egyértelműen hazai tényezők állnak, a piacot ugyanis az áprilisi választásokat követő optimizmus hajtja. A befektetők kiszámíthatóbb, piacbarát gazdaságpolitikát, az uniós források felszabadítását és a középtávú euróbevezetést várják a hivatalosan most megalakuló új, Magyar Péter vezette kormánytól.

A figyelem jelenleg a miniszterjelöltek, kiemelten Kármán András leendő pénzügyminiszter parlamenti meghallgatására, majd a konkrét kormányzati lépésekre irányul. A legsürgetőbb feladat a költségvetés rendbetétele lesz. Az átadás-átvétel során ugyanis kiderült, hogy az idei hiány további intézkedések nélkül a tervezett 5 százalék helyett a GDP 6,8 százalékát is elérheti. A forint sorsát rövid távon a deficit lefaragását célzó költségvetési kiigazítás határozhatja meg. Hosszabb távon a 2027-es költségvetés és az év második felére várt euróbevezetési menetrend lehet a döntő.

Amíg nem érkeznek a piacot nyugtalanító hírek, a forint erősödése folytatódhat. Az ING Bank elemzői szerint a jelenlegi dinamika alapján az euró-forint árfolyam a vártnál hamarabb, akár a következő hetekben letörheti a 350-es szintet. A hazai tényezők mellett a geopolitikai feszültségek, például a közel-keleti vagy az ukrajnai konfliktus enyhülése további lendületet adhatna a magyar devizának.

A nyári szezon közeledtével a felértékelődés a lakosság számára is kézzelfoghatóvá válik. Tavaly nyáron még a 400 forintos euró is mindennapos volt. Az egy év alatt felmutatott 12 százalékos erősödésnek köszönhetően azonban egy félmilliós családi utazáson ma már akár 50-60 ezer forintot is megtakaríthatunk.

Mivel a következő hónapokban már nem várható drasztikus ugrás, a jelenlegi árfolyam kifejezetten kedvező a nyaralásra szánt pénz átváltására. A 350-es szint elérése is csupán pár ezer forintos további megtakarítást jelentene. Aki megosztaná az árfolyamkockázatot, annak érdemes a keret egy részét most, a többit pedig közvetlenül indulás előtt átváltania. Szintén az utazóknak kedvez a nagy szállásfoglaló portálok gyakorlata. Ezek a helyszíni fizetésnél a napi árfolyamot veszik alapul, így az év elején lefoglalt szállások is olcsóbbak lehetnek a vártnál.