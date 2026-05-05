A magyar bankrendszer stabil tőkehelyzete lehetővé tenné a jelenlegi hitelállomány megduplázását Varga Mihály szerint.
Elképesztő vagyonon ülnek a magyarok: kiderült, miért csak egy szűk elit kaszál hatalmasat a befektetéseken
Hiába nőtt látványosan a lakossági vagyon, a pénz jelentős része nem jut el a gazdaságba. A Blochamps elemzése szerint nem a forráshiány a fő probléma, hanem az, hogy a megtakarítások nagy része nem válik befektetéssé.
A számok ezt támasztják alá. A háztartások nettó pénzügyi vagyona 2020 és 2025 között 56 ezermilliárd forintról több mint 101 ezer milliárd forintra emelkedett. A klasszikus pénzügyi eszközök állománya 38 ezermilliárdról közel 68 ezermilliárd forintra nőtt.
Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője szerint a gond nem az, hogy nincs pénz a rendszerben, hanem az, hogy a vagyon jelentős része nem kerül döntési helyzetbe. A vagyon növekedése nem egyenletes. A klasszikus pénzügyi eszközök 5 év alatt 77 százalékkal bővültek, míg a privátbanki vagyon 84 százalékkal nőtt.
Inflációval korrigálva a különbség még nagyobb. A klasszikus vagyon reálértéken mintegy 10 százalékkal nőtt, a privátbanki vagyon viszont 15–20 százalékkal. Ez azt jelzi, hogy az aktívan befektető, vagyonos réteg gyorsabban gyarapodik. A növekmény egyre inkább náluk jelenik meg.
A magyar pénzügyi rendszer kettészakadt. Egy szűk, mintegy 50 ezer háztartást jelentő felső réteg aktívan kezeli a vagyonát. A többség viszont nem vesz részt érdemben a befektetési piacon.
Ezt több adat is mutatja:
- több mint 10 ezer milliárd forint van látra szóló számlákon,
- a készpénzállomány meghaladja a 7000 milliárd forintot,
- a befektetési döntések egy szűk körben koncentrálódnak.
A lakosság jelentős része jövedelmi okokból nem tud félretenni. Érdemi megtakarítással nagyjából 800 ezer ember rendelkezik. Ugyanakkor még ebben a körben is sokan nem lépnek tovább egyszerű megtakarítási formáknál.
Az állampapír program célja az volt, hogy bevonja a lakosságot és erősítse a megtakarítási kultúrát. A gyakorlat vegyes eredményt hozott. A Blochamps becslése szerint az állomány mintegy 60 százaléka a vagyonosabb rétegeknél koncentrálódik. Vagyis a magasabb hozamok nagy része nem a szélesebb társadalmi rétegeknél jelenik meg.
A program:
- nem alakította át érdemben a megtakarítási szerkezetet,
- nem bővítette jelentősen a befektetői bázist,
- nem aktivizálta a passzív pénzek többségét.
A Blochamps szerint a legnagyobb tartalék a rendszerben nem új források bevonása, hanem a meglévő vagyon aktivizálása. A pénz egy része egyszerűen nem jut el a befektetési döntésig. Pedig a gazdasági növekedéshez nem az számít, mennyi pénz van a rendszerben, hanem az, hogy ez a pénz mennyire mozog.
Mi jöhet ezután?
A következő években az egyik kulcskérdés az lesz, hogyan lehet a megtakarításokat a gazdaságba terelni. Ehhez a szakértők szerint ösztönzőkre van szükség. Ide tartozhat: az öngondoskodás erősítése, a nyugdíjcélú megtakarítások támogatása és a munkáltatói befizetések ösztönzése.
A nyugdíjrendszer fenntarthatósága is egyre fontosabb kérdés lesz. Az önkéntes pénztári és egyéni megtakarítások növekedése nemcsak a háztartásoknak, hanem az államadósság finanszírozásának is kedvezhet.
