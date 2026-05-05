Egyetlen váratlan kiadás is padlóra küldheti a magyar családok felét: rengetegen billegnek a szakadék szélén

A magyar lakosság jelentős része nem érzi magát magabiztosnak a pénzügyeiben. A CIB Bank megbízásából készült friss felmérés szerint mindössze 31 százalék mondta azt, hogy teljesen átlátja és tudatosan kezeli a pénzügyeit.

A többség bizonytalanabb. A válaszadók 41 százaléka szerint ugyan átlátja a pénzügyeit, de vannak hiányosságai. További 14 százalék csak az alapokat ismeri, míg 8 százalék kifejezetten elveszettnek érzi magát ezen a területen. A felmérés szerint sok háztartás nem készül fel a váratlan helyzetekre. A válaszadók 32 százalékának egyáltalán nincs megtakarítása. További 16 százalék csak 1–2 hónapnyi kiadást tudna fedezni.

Ez azt jelenti, hogy a lakosság közel fele nem rendelkezik a szakértők által ajánlott, legalább három hónapra elegendő vésztartalékkal. A hosszú távú tervezés még kevésbé jellemző. Mindössze 12 százalék tudja pontosan, mekkora havi megtakarításra lenne szüksége a nyugdíjas évekre.

A befektetésekhez kérnének leginkább segítséget

A legtöbben a bonyolultabb pénzügyi kérdésekben fordulnának szakértőhöz:

36 százalék a befektetések terén

25 százalék a nyugdíjtervezésben

18 százalék átfogó pénzügyi tervezésben

Nem csak a nagy döntéseknél van igény támogatásra. A megkérdezettek 15 százaléka a mindennapi pénzkezeléshez is kérne tanácsot.

Az adatok alapján sokan nem előre terveznek, hanem eseti döntéseket hoznak. Ez növeli a pénzügyi kockázatokat és megnehezíti a tartalékképzést. Vasas Norbert, a CIB Bank vezetője szerint a pénzügyi döntések hosszú távon meghatározzák az életminőséget, ezért fontos a megbízható információ és a szakértői támogatás.

A bank ezért több csatornán próbál segítséget adni, például pénzügyi edukációs tartalmakkal és olyan programokkal, amelyek lépésről lépésre segítik a tudatosabb pénzkezelést.