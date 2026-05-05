Egy felismerhetetlen női befektető egy vállalat pénzügyi jelentését elemzi otthoni irodájában.
Megtakarítás

Egyetlen váratlan kiadás is padlóra küldheti a magyar családok felét: rengetegen billegnek a szakadék szélén

Pénzcentrum
2026. május 5. 14:01

A magyar lakosság jelentős része nem érzi magát magabiztosnak a pénzügyeiben. A CIB Bank megbízásából készült friss felmérés szerint mindössze 31 százalék mondta azt, hogy teljesen átlátja és tudatosan kezeli a pénzügyeit.

A többség bizonytalanabb. A válaszadók 41 százaléka szerint ugyan átlátja a pénzügyeit, de vannak hiányosságai. További 14 százalék csak az alapokat ismeri, míg 8 százalék kifejezetten elveszettnek érzi magát ezen a területen. A felmérés szerint sok háztartás nem készül fel a váratlan helyzetekre. A válaszadók 32 százalékának egyáltalán nincs megtakarítása. További 16 százalék csak 1–2 hónapnyi kiadást tudna fedezni.

Ez azt jelenti, hogy a lakosság közel fele nem rendelkezik a szakértők által ajánlott, legalább három hónapra elegendő vésztartalékkal. A hosszú távú tervezés még kevésbé jellemző. Mindössze 12 százalék tudja pontosan, mekkora havi megtakarításra lenne szüksége a nyugdíjas évekre.

Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.

A befektetésekhez kérnének leginkább segítséget

A legtöbben a bonyolultabb pénzügyi kérdésekben fordulnának szakértőhöz:

  • 36 százalék a befektetések terén
  • 25 százalék a nyugdíjtervezésben
  • 18 százalék átfogó pénzügyi tervezésben

Nem csak a nagy döntéseknél van igény támogatásra. A megkérdezettek 15 százaléka a mindennapi pénzkezeléshez is kérne tanácsot.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

Az adatok alapján sokan nem előre terveznek, hanem eseti döntéseket hoznak. Ez növeli a pénzügyi kockázatokat és megnehezíti a tartalékképzést. Vasas Norbert, a CIB Bank vezetője szerint a pénzügyi döntések hosszú távon meghatározzák az életminőséget, ezért fontos a megbízható információ és a szakértői támogatás.

A bank ezért több csatornán próbál segítséget adni, például pénzügyi edukációs tartalmakkal és olyan programokkal, amelyek lépésről lépésre segítik a tudatosabb pénzkezelést.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #megtakarítás #pénzügyek #pénzügyi kultúra #bankok #nyugdíjmegtakarítás #pénzügyi tudatosság #cib bank #lakossági pénzügyek #megtakarítások

