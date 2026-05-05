Hiába nőtt látványosan a lakossági vagyon, a pénz jelentős része nem jut el a gazdaságba.
Egyetlen váratlan kiadás is padlóra küldheti a magyar családok felét: rengetegen billegnek a szakadék szélén
A magyar lakosság jelentős része nem érzi magát magabiztosnak a pénzügyeiben. A CIB Bank megbízásából készült friss felmérés szerint mindössze 31 százalék mondta azt, hogy teljesen átlátja és tudatosan kezeli a pénzügyeit.
A többség bizonytalanabb. A válaszadók 41 százaléka szerint ugyan átlátja a pénzügyeit, de vannak hiányosságai. További 14 százalék csak az alapokat ismeri, míg 8 százalék kifejezetten elveszettnek érzi magát ezen a területen. A felmérés szerint sok háztartás nem készül fel a váratlan helyzetekre. A válaszadók 32 százalékának egyáltalán nincs megtakarítása. További 16 százalék csak 1–2 hónapnyi kiadást tudna fedezni.
Ez azt jelenti, hogy a lakosság közel fele nem rendelkezik a szakértők által ajánlott, legalább három hónapra elegendő vésztartalékkal. A hosszú távú tervezés még kevésbé jellemző. Mindössze 12 százalék tudja pontosan, mekkora havi megtakarításra lenne szüksége a nyugdíjas évekre.
A befektetésekhez kérnének leginkább segítséget
A legtöbben a bonyolultabb pénzügyi kérdésekben fordulnának szakértőhöz:
- 36 százalék a befektetések terén
- 25 százalék a nyugdíjtervezésben
- 18 százalék átfogó pénzügyi tervezésben
Nem csak a nagy döntéseknél van igény támogatásra. A megkérdezettek 15 százaléka a mindennapi pénzkezeléshez is kérne tanácsot.
Az adatok alapján sokan nem előre terveznek, hanem eseti döntéseket hoznak. Ez növeli a pénzügyi kockázatokat és megnehezíti a tartalékképzést. Vasas Norbert, a CIB Bank vezetője szerint a pénzügyi döntések hosszú távon meghatározzák az életminőséget, ezért fontos a megbízható információ és a szakértői támogatás.
A bank ezért több csatornán próbál segítséget adni, például pénzügyi edukációs tartalmakkal és olyan programokkal, amelyek lépésről lépésre segítik a tudatosabb pénzkezelést.
