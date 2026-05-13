Százezreket bukhatsz, ha itt tartod a pénzed: kevesen tudnak erről a drága részletről

Hiába maradt magasan a kamatkörnyezet Magyarországon, rengeteg megtakarító továbbra is olyan bankszámlán vagy lekötött betétben tartja a pénzét, amely szinte semmit sem fizet. A Bankmonitor az MNB friss Megtakarítási Jelentése alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a lekötött betétek közel fele olyan bankokban van, ahol az átlagos kamat az 1 százalékot sem éri el.

A kisebb megtakarítással rendelkező ügyfelek különösen rosszul járhatnak. Az MNB adatai szerint az 1 millió forint alatti lekötésekre átlagosan 1,3 százalékos kamatot kínálnak a bankok, míg az 1–10 millió forintos sávban nagyjából 2 százalékos hozam érhető el. A nagyobb összegeknél azonban látványosan emelkedik a kamat: a 20–50 millió forintos betéteknél már 3 százalék feletti az átlag, 100 millió forint felett pedig akár 5–6 százalékos ajánlatok is megjelennek.

A Bankmonitor szerint a bankok számára a kisebb ügyfelek pénze olcsó forrást jelent, ezért sok esetben nem érdekeltek abban, hogy magasabb kamatot kínáljanak számukra. A veszteség ráadásul kevésbé látványos, mert nem levonásként jelenik meg, hanem elmaradt hozamként.

A megszokás sokaknál erősebb a hozamvadászatnál. A fizetés ugyanarra a számlára érkezik, ott vannak a csoportos beszedések, a mobilbank és sokszor a hitel is. Emiatt rengetegen akkor sem váltanak bankot vagy megtakarítási formát, ha máshol jóval kedvezőbb feltételeket kapnának. Az MNB szerint a lekötött betétállomány 45 százaléka és a számlatulajdonosok 60 százaléka olyan banknál koncentrálódik, ahol az átlagos kamat nem éri el az 1 százalékot, miközben a jegybanki alapkamat jelenleg 6,25 százalék.

A különbség kézzelfogható. Ha valaki 5 millió forintot 2 százalékos lekötött betétben tart, egy év alatt 100 ezer forint bruttó kamatot kap. A kamatadó és a szocho levonása után ebből körülbelül 72 ezer forint marad. Ugyanez az összeg egy 7 százalékos kamatozású, adómentes állampapírban már 350 ezer forintot hozhat évente. A különbség közel 280 ezer forint.

A Bankmonitor szerint a vésztartalékot továbbra is érdemes könnyen hozzáférhető helyen tartani, de nem mindegy, milyen számlán parkol a pénz. Már több olyan konstrukció is elérhető a piacon, amely lekötés nélkül is érdemi kamatot fizet.

A Revolut megtakarítási zsebei például csomagtól függően évi 1,25–4,75 százalékos kamatot kínálnak. A Gránit Bank egyes számlacsomagjaihoz kapcsolódó megtakarítási számlák jelenleg 1,75–4,75 százalékos látra szóló kamatot adnak, a Cofidis Takarékszámla pedig akár 4 százalékos kamatot is fizethet lekötés nélkül.

A folyószámlánál jobb hozamot keresők számára továbbra is fontos alternatíva az állampapír. A FixMÁP jelenleg 7 százalékos éves kamatot kínál, a lakossági állampapírok ráadásul adómentesek. Hosszabb távra befektetési alapok vagy ETF-ek is szóba jöhetnek, különösen TBSZ-en keresztül, ahol öt év után teljesen eltűnhet az adóteher.

A Bankmonitor szerint az MNB adatai azt mutatják, hogy sok magyar megtakarító egyszerűen túl sokáig hagyja a pénzét alacsony kamatozású számlákon. A különbség pedig éves szinten akár több százezer forint is lehet.