2026. május 12. kedd Pongrác
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Befektetési pénzügyi grafikon, tőzsdei üzleti és tőzsdei pénzügyi növekedési grafikon.Kereskedelmi analitika vonalas grafikonok és pénzügyi grafikon befektetési.Pénzügyi befektetési grafikonok.
Megtakarítás

Megkongatta a vészharangot a legendás befektető: akkora tőzsdei összeomlás jöhet, mint a kétezres évek elején

Pénzcentrum
2026. május 12. 12:02

Az iráni békemegállapodás körüli bizonytalanság rányomta a bélyegét a nemzetközi piacokra, ami az európai tőzsdéken határozott esést hozott. A hazai befektetők fókuszában a Richter gyorsjelentése áll, amelynek eredményeit negatívan befolyásolta az erős forint. Makrogazdasági fronton a délután érkező amerikai inflációs adat határozhatja meg a további irányt.

Egyre kevésbé tűnik valószínűnek a közel-keleti háború gyors lezárása, ami ismét fokozza a bizonytalanságot a tőkepiacokon. Donald Trump amerikai elnök szerint a nagyjából egy hónapja tartó tűzszünet rendkívül törékeny. Irán ráadásul elfogadhatatlan ellenajánlattal reagált az amerikai béketervre. Sajtóhírek szerint már a nagyszabású katonai műveletek újraindítása is asztalon van.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Erre azonban vélhetően csak az elnök kínai útját követően kerülhet sor. A geopolitikai feszültség a tőzsdékre is átragadt. Míg Ázsiában ma reggel még csak óvatos iránykeresés volt jellemző, az európai piacok már határozott, egy százalékot is meghaladó mínuszban nyitottak. A tengerentúli határidős indexek szintén csökkenést vetítenek előre.

A borús részvénypiaci hangulatba illeszkedik Michael Burry figyelmeztetése is. A 2008-as jelzálogpiaci válság megjóslásáról ismertté vált befektető szerint a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq 100 index fenntarthatatlan szintre ért. Úgy véli, az ágazatot hamarosan a kétezres évek eleji dotkombuborék kipukkanásához hasonló, jelentős visszaesés fenyegeti.

A nemzetközi korrekció a magyar tőzsdét is elérte, ahol a befektetők ma elsősorban a Richter teljesítményére figyelnek. A gyógyszergyártó első negyedéves gyorsjelentése negatív meglepetést okozott. Az elemzők növekedést vártak, azonban a bevételek és a bruttó eredmény is visszaesett. A gyengébb számok mögött egyértelműen az erős forint áll, amely a cég közlése szerint hét százalékpontot rontott a mutatókon.

Árfolyamhatásoktól megtisztítva a bevételek és az üzemi eredmény is stabilan, kétszámjegyű ütemben növekedett volna. Ezt a teljesítményt leginkább a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmenst a szállítási ütemezések hátráltatták. A menedzsment a nehézkesebb évkezdet ellenére fenntartotta az egész évre vonatkozó előrejelzését, és továbbra is a bevételek növekedésével számol.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Vállalati fronton érdemes még megemlíteni, hogy Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Tiranában egyeztetett Edi Rama albán miniszterelnökkel. A tárgyalások fókuszában a vállalatcsoport hosszú távú albániai stratégiája és a helyi digitális infrastruktúra fejlesztése állt.

Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén
EZ IS ÉRDEKELHET
Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén
A vállalat részvényárfolyama csütörtökön 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat-

Bár délelőtt közzéteszik a német és az eurózónás gazdasági hangulatindex legfrissebb értékeit, a hét legfontosabb eseményét a makrogazdasági naptár a nap második felére tartogatja. A befektetők kiemelten figyelnek a délután érkező áprilisi amerikai fogyasztói árindexre.

Ez a mutató kulcsfontosságú az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatdöntései szempontjából. Az adat közvetlen és erőteljes hatással lehet a dollár árfolyamára és az amerikai kötvényhozamokra. Ezen felül a feltörekvő piaci devizák, így a forint mozgását is jelentősen befolyásolhatja.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #tőzsde #donald trump #részvénypiac #inflációs adat #fed #geopolitika #forint árfolyam #richter gedeon részvény #4ig #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:02
11:46
11:35
11:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 11. 17:01
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 12. 10:33
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőke...
MEDIA1  |  2026. május 11. 22:12
Ismert arcok távoznak a MandiNER stábjából
A NER-nek vége, egymás után jelentik be távozásukat a MandiNER munkatársai, köztük olyan ismertebb e...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
2026. május 11.
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
4 hete
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 11:46
Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 11:35
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
Agrárszektor  |  2026. május 12. 11:31
Visszatér a fagy? Olyan hideg jön, amilyen ritkán van májusban
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!