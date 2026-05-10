Közelkép egy nőről, aki okostelefonon tőzsdei pénzügyi képernyővel kereskedik a tőzsdén. Női kéz görgeti a tőzsdei adatokat a telefon képernyőjén.
Megtakarítás

Óriási fordulat a tőzsdén: olyan dolog történt az euróval, amire az ukrajnai háború óta nem volt példa

Pénzcentrum
2026. május 10. 10:29

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 0,57 százalékkal emelkedve 134 545,20 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom heti összevetésben 96,26 milliárd forintról 120,60 milliárd forintra nőtt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

A BUX a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhetően hétfőn emelkedéssel zárt, kedden pedig az is segítette a növekedést, hogy az olaj világpiaci ára magasabb lett, így a Mol erősödött, ráadásul a hírek szerint a társaság közelebb kerülhetett a NIS szerb olajipari vállalat megvásárlásához is. A hét második fele kedvezőtlenebbül alakult, a részvényindex szerdán enyhén, a hét többi napján nagyobb mértékben csökkent. A visszaesést az okozhatta, hogy az olaj ára a hét közepén meredeken esni kezdett, a befektetői hangulat pedig kedvezőtlenre fordult, a vezető európai tőzsdék is gyengén teljesítettek.

Összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül kiemelte, hogy a héten közzétett beszámoló szerint a Mol a vártnál gyengébb eredményeket ért el az első negyedévben. Az EBITDA 17 százalékkal maradt el az elemzői várakozásoktól, és 18 százalékkal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A részvényesekre jutó nettó eredmény éves szinten 69 százalékkal 122 millió dollárra csökkent.

A Magyar Telekom részvényeiről lekerült az osztalékszelvény, a részvényenként 154 forint kifizetése május 20-án kezdődik.

Az elemző kitért arra is, hogy az euró árfolyama a héten 360 forint alá került, hasonló szinten utoljára az ukrajnai háború kitörése előtt állt.

  • A héten a legnagyobb mértékben az OTP erősödött, árfolyama 1,39 százalékkal emelkedve 42 180 forinton állt meg, heti forgalma 80,24 milliárd forintot ért el.
  • A Mol 0,68 százalékos növekedéssel 4164 forinton zárta a hetet, összforgalma elérte a 15,09 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom a héten 0,57 százalékkal gyengült, árfolyama a pénteki zárásra 2442 forintra csökkent, 10,59 milliárd forint volt a heti forgaloma.
  • A Richter árfolyama 3,14 százalékkal 12 660 forintra esett, összforgalma meghaladta a 10,65 milliárd forintot.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,75 százalékkal emelkedve 9202,37 pontra nőtt.
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

