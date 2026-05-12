A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.
Neked már feltűnt? Díjat emelt a Magyar Posta - ennyivel kerül többe ez a fontos alapszolgáltatás
Május 1-jétől 13 százalékkal emelte a levélfeladások és a kapcsolódó postai többletszolgáltatások díját a Magyar Posta. A drágulás többek között a nem elsőbbségi és az elsőbbségi leveleket, a hivatalos iratokat, valamint a csomagfeladást is érinti. A postautalványok feladási díja ugyanakkor változatlan maradt - szúrta ki a 24.hu.
A Magyar Posta weboldalán közzétett új díjszabás szerint a leggyakrabban használt, 50 gramm alatti küldemények díja érezhetően nőtt. Egy nem elsőbbségi levél feladása a korábbi 270 helyett 305 forintba kerül. Az elsőbbségi levélért 390 forint helyett immár 440 forintot kell fizetni. A 13 százalékos áremelés a többi tömegkategóriára és a hivatalos iratok kézbesítésére is vonatkozik.
A többletszolgáltatások díjai szintén hasonló arányban nőttek. Az ajánlott szolgáltatás díja a feladás módjától függően változik. Elektronikus feladójegyzékkel történő feladás esetén 725 forintról 820 forintra, míg papíralapú igénylésnél 800 forintról 905 forintra emelkedett. A tértivevény díja elektronikusan 590 forintról 665 forintra, papíralapon pedig 645 forintról 730 forintra drágult. Bár a belföldi postautalványok feladási díja nem változott, a csomagfeladásért és az ismételt házhoz kézbesítésért többet kell fizetniük az ügyfeleknek.
A Magyar Posta az elmúlt években folyamatosan emelte a tarifáit. A 2022 júliusa óta végrehajtott módosítások sorában ez már az ötödik áremelés. A drágulás mértékét jól mutatja egy 50 gramm alatti belföldi elsőbbségi levél példája. Ennek feladása 2022 nyarán még csak 200 forintba került, a mostani módosítással azonban ez a díj már több mint a duplájára nőtt.
Óriási fordulat a tőzsdén: olyan dolog történt az euróval, amire az ukrajnai háború óta nem volt példa
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 0,57 százalékkal emelkedve 134 545,20 ponton fejezte be a hetet.
Elképesztő baki a nagybanknál: egyszerűen rácsapták a telefont XIV. Leó pápára, ő csak ügyintézni akart
A bürokrácia még a pápát sem kíméli. Az amerikai származású XIV. Leó pápára rácsapta a telefont egy banki ügyintéző.
Megjelentek a részletes adatok az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ös, lakáscélú felhasználásáról.
Egyetlen váratlan kiadás is padlóra küldheti a magyar családok felét: rengetegen billegnek a szakadék szélén
A magyar lakosság jelentős része nem érzi magát magabiztosnak a pénzügyeiben.
Elképesztő vagyonon ülnek a magyarok: kiderült, miért csak egy szűk elit kaszál hatalmasat a befektetéseken
Hiába nőtt látványosan a lakossági vagyon, a pénz jelentős része nem jut el a gazdaságba.
Kiderült a magyar magántőkealapok sötét titka: Zsiday Viktor lerántotta a leplet a milliárdosok legalizált trükkjéről
A hazai magántőkealapok valójában nem felelnek meg a nemzetközi gyakorlatnak, sokkal inkább régi offshore cégeinek legalizált, hazai jogrendre szabott utódai - véli Zsiday Viktor.
Tényleg hiába várják tömegek a fizetésüket? Váratlan hiba bénította meg a hazai bankokat: kiderült, mi áll a háttérben
A probléma a bankközi elszámolások egyik kulcsrendszerét, az InterGIRO2-t érinti; a hiba elhárítása folyamatban van, de a helyreállítás időpontja egyelőre nem ismert.
100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége
Elméletben semmi akadálya annak, hogy 5 darab 20 milliós fizetési kérelem útján kifizessünk 100 millió forintot valakinek 0 forint utalási díjjal.
Lemaradnak a magyarok a legjobb befektetésekről, miközben a fiatalok pénzügyi tudatosságán is lenne mit javítani.
Óriási fordulat állt be a magyarok vagyonában: öt év után történt valami, amire szinte senki sem számított
A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása 2025-ben csökkent, ugyanakkor GDP-arányosan még mindig meghaladja a régiós és az uniós átlagot.
Óriásit kaszált egy cég: kiderült, hova menekítik vagyonukat a befektetők a háborús feszültségek közepette
Az év első három hónapjában 32 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást ért el, miközben a nyeresége és a kezelt vagyona is dinamikusan növekedett.
Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre
A folyamat mögött geopolitikai kockázatok, devizapiaci nyomás és tudatos tartalékpolitikai döntések állnak.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Fókuszban a nők pénzügyi és befektetési döntései: beszámoló a Women's Money & Mindset Day 2026 konferenciáról.
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
A Wise bejelentette az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló Qvik-kérelem magyarországi bevezetését.
A műsorban a modell beszélt arról is, miként boldogult a pénzügyek kezelésével, és hogyan alakította saját elképzelései szerint az óriási vagyon sorsát.
Megérkezett az EU nagy terve a brutális benzinárak letörésére: ez az alternatíva sokkal olcsóbb, de van egy komoly kockázata
A támogatók szerint az új keverék azonnali segítséget jelentene a költségek csökkentésében.
A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n