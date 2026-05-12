Neked már feltűnt? Díjat emelt a Magyar Posta - ennyivel kerül többe ez a fontos alapszolgáltatás

Május 1-jétől 13 százalékkal emelte a levélfeladások és a kapcsolódó postai többletszolgáltatások díját a Magyar Posta. A drágulás többek között a nem elsőbbségi és az elsőbbségi leveleket, a hivatalos iratokat, valamint a csomagfeladást is érinti. A postautalványok feladási díja ugyanakkor változatlan maradt - szúrta ki a 24.hu.

A Magyar Posta weboldalán közzétett új díjszabás szerint a leggyakrabban használt, 50 gramm alatti küldemények díja érezhetően nőtt. Egy nem elsőbbségi levél feladása a korábbi 270 helyett 305 forintba kerül. Az elsőbbségi levélért 390 forint helyett immár 440 forintot kell fizetni. A 13 százalékos áremelés a többi tömegkategóriára és a hivatalos iratok kézbesítésére is vonatkozik.

A többletszolgáltatások díjai szintén hasonló arányban nőttek. Az ajánlott szolgáltatás díja a feladás módjától függően változik. Elektronikus feladójegyzékkel történő feladás esetén 725 forintról 820 forintra, míg papíralapú igénylésnél 800 forintról 905 forintra emelkedett. A tértivevény díja elektronikusan 590 forintról 665 forintra, papíralapon pedig 645 forintról 730 forintra drágult. Bár a belföldi postautalványok feladási díja nem változott, a csomagfeladásért és az ismételt házhoz kézbesítésért többet kell fizetniük az ügyfeleknek.

A Magyar Posta az elmúlt években folyamatosan emelte a tarifáit. A 2022 júliusa óta végrehajtott módosítások sorában ez már az ötödik áremelés. A drágulás mértékét jól mutatja egy 50 gramm alatti belföldi elsőbbségi levél példája. Ennek feladása 2022 nyarán még csak 200 forintba került, a mostani módosítással azonban ez a díj már több mint a duplájára nőtt.