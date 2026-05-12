2026. május 12. kedd Pongrác
15 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
néhány levél a postaládában
Megtakarítás

Neked már feltűnt? Díjat emelt a Magyar Posta - ennyivel kerül többe ez a fontos alapszolgáltatás

Pénzcentrum
2026. május 12. 14:02

Május 1-jétől 13 százalékkal emelte a levélfeladások és a kapcsolódó postai többletszolgáltatások díját a Magyar Posta. A drágulás többek között a nem elsőbbségi és az elsőbbségi leveleket, a hivatalos iratokat, valamint a csomagfeladást is érinti. A postautalványok feladási díja ugyanakkor változatlan maradt - szúrta ki a 24.hu.

A Magyar Posta weboldalán közzétett új díjszabás szerint a leggyakrabban használt, 50 gramm alatti küldemények díja érezhetően nőtt. Egy nem elsőbbségi levél feladása a korábbi 270 helyett 305 forintba kerül. Az elsőbbségi levélért 390 forint helyett immár 440 forintot kell fizetni. A 13 százalékos áremelés a többi tömegkategóriára és a hivatalos iratok kézbesítésére is vonatkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A többletszolgáltatások díjai szintén hasonló arányban nőttek. Az ajánlott szolgáltatás díja a feladás módjától függően változik. Elektronikus feladójegyzékkel történő feladás esetén 725 forintról 820 forintra, míg papíralapú igénylésnél 800 forintról 905 forintra emelkedett. A tértivevény díja elektronikusan 590 forintról 665 forintra, papíralapon pedig 645 forintról 730 forintra drágult. Bár a belföldi postautalványok feladási díja nem változott, a csomagfeladásért és az ismételt házhoz kézbesítésért többet kell fizetniük az ügyfeleknek.

A Magyar Posta az elmúlt években folyamatosan emelte a tarifáit. A 2022 júliusa óta végrehajtott módosítások sorában ez már az ötödik áremelés. A drágulás mértékét jól mutatja egy 50 gramm alatti belföldi elsőbbségi levél példája. Ennek feladása 2022 nyarán még csak 200 forintba került, a mostani módosítással azonban ez a díj már több mint a duplájára nőtt.
#árak #megtakarítás #posta #drágulás #áremelés #díjemelés #magyar posta #ügyfél #szolgáltatás #ügyfelek #szolgáltatások

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
42 perce
Nekem már az tűnik fel ha nem emelnek árat, az lóg ki a trendből.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:01
14:45
14:33
14:23
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 11. 17:01
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 12. 13:12
Átalakul a közmédia, visszatér a kata, eltűnnek a különadók, vége lehet a Szerencsejáték Zrt. propaganda-kifizetőhely szerepének
Kedden délután 16 órakor választja meg a szombaton megalakult új Országgyűlés Magyar Péter kormányán...
Holdblog  |  2026. május 12. 10:33
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőke...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 11.
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 12.
Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet
2026. május 12.
Véget érhet az ukrajnai háború 2026-ban? Kimondták az ítéletet, ez kell ahhoz, hogy Putyin végre letegye a fegyvert
2026. május 11.
Ki nem találod, mi a siker igazi titka: jó emberi kapcsolatok, egészség vagy a pénz?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 12. kedd
Pongrác
20. hét
Május 12.
Az ápolónők nemzetközi napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
3 hete
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
4 hete
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
3 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 15:14
Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét
Pénzcentrum  |  2026. május 12. 14:23
Megszólalt az ENSZ a hantavírusról: most akkor tényleg új járványra kell készülnünk?
Agrárszektor  |  2026. május 12. 14:32
Akkora a baj, hogy itt sokan inkább a vágóhídra küldik az állatokat
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!