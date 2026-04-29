Érmék halmaza a pénzügyi, tőzsdei, vagyoni gazdaság, kamatláb, infláció, hosszú távú befektetés kereskedési grafikonjával,
Megtakarítás

Súlyos százezreket hagynak veszni a magyarok: ezt a remek befektetést szinte mindenki kerüli

Pénzcentrum
2026. április 29. 19:34

Lemaradnak a magyarok a legjobb befektetésekről, miközben a fiatalok pénzügyi tudatosságán is lenne mit javítani. Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének friss országos kutatása. A szervezet közben idén is elindította a középiskolásoknak szóló Pénzmesterek versenyt, amelyre május 11-ig lehet jelentkezni, közel négymillió forintos összdíjazással.

Az ÖPOSZ nyolcadik alkalommal szervezi meg a vetélkedőt, amelynek célja a pénzügyi ismeretek fejlesztése. A programhoz kapcsolódó felmérés azt vizsgálta, mennyire felkészültek a különböző korosztályok, és hogyan látják a fiatalok pénzügyi hozzáállását.

A válaszadók szerint a fiatalok jelentős része sokat költ divatra és szórakozásra, kevésbé tudatos, és inkább a jelennek él. Ezekkel az állításokkal ugyanakkor nem értett egyet a többség. A túlzott költekezést csak a megkérdezettek valamivel több mint egyharmada rótta fel, a felelőtlenséget vagy lustaságot még ennél is kevesebben.

Eltérés látszik a nemek között is. A férfiak általában kritikusabbak, míg a fiatalok saját magukat inkább szorongónak és bizonytalannak látják.

Lemaradunk a befektetésekben

A kutatás szerint sokan érzik, hogy nincs elég tudásuk a pénzügyekről. A válaszadók fele úgy véli, nagyjából képben van, de még tanulnia kell. Kifejezetten jónak a tudását minden második ember sem tartja, míg profinak mindössze 5 százalék vallja magát.

A tájékozatlanok aránya is jelentős. A megkérdezettek több mint ötöde ide sorolja magát, közülük kétharmad érdeklődik a téma iránt, egyharmad viszont nem foglalkozik vele.

A befektetések megítélése erősen megosztott. A legtöbben az aranyat tartják a legjobb választásnak, de ezt is csak minden ötödik válaszadó mondta. Hasonló arányban említették a magyar ingatlanokat, miközben külföldi lakásba csak 11 százalék fektetne. Az állampapír, a deviza, a részvény vagy a bankbetét ennél is kevesebb szavazatot kapott.

Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke szerint ez azt mutatja, hogy sokaknak hiányos a pénzügyi tudása. Példaként említette, hogy a nyugdíjpénztárak az elmúlt évben infláció feletti hozamot értek el, és a tagok a 20 százalékos szja-visszatérítést is kihasználhatták. Ennek ellenére ez a forma nem került a legnépszerűbb befektetések közé.

Inkább a családra hallgatunk

A felmérésből az is kiderül, hogy a pénzügyi döntések során sokan nem szakértőkhöz fordulnak. A válaszadók harmada elsősorban a család véleményére támaszkodik.

Független tanácsadókra, banki szakemberekre vagy megbízható online forrásokra csak a megkérdezettek körülbelül negyede hallgat. Minden ötödik válaszadó inkább ismerősöktől vagy a gazdasági sajtóból tájékozódik.

A mesterséges intelligenciát és a teljesen önálló döntést hozók aránya is hasonló, nagyjából 10-10 százalék. Az influenszerek és reklámok hatása minimális, mindössze 2-3 százalék említette ezeket.

Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára szerint kulcsfontosságú, hogy a fiatalok minél korábban elsajátítsák a pénzügyi alapokat. A Pénzmesterek verseny célja éppen ez. A korai öngondoskodás idővel rutinná válik, és hosszabb távon több lehetőséget nyit meg, például az egészség- és nyugdíjpénztári adóvisszatérítések kihasználását.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #öngondoskodás #oktatás #megtakarítás #középiskola #felmérés #önkéntes nyugdíjpénztár #pénzügyi kultúra #fiatalok #lakossági pénzügyek #megtakarítások

