A cég bizalmas kibocsátási tájékoztatójából kiderül, hogy Elon Musk vállalata akár 1750 milliárd dolláros cégértékkel debütálhat a nyilvános piacon.
Súlyos százezreket hagynak veszni a magyarok: ezt a remek befektetést szinte mindenki kerüli
Lemaradnak a magyarok a legjobb befektetésekről, miközben a fiatalok pénzügyi tudatosságán is lenne mit javítani. Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének friss országos kutatása. A szervezet közben idén is elindította a középiskolásoknak szóló Pénzmesterek versenyt, amelyre május 11-ig lehet jelentkezni, közel négymillió forintos összdíjazással.
Az ÖPOSZ nyolcadik alkalommal szervezi meg a vetélkedőt, amelynek célja a pénzügyi ismeretek fejlesztése. A programhoz kapcsolódó felmérés azt vizsgálta, mennyire felkészültek a különböző korosztályok, és hogyan látják a fiatalok pénzügyi hozzáállását.
A válaszadók szerint a fiatalok jelentős része sokat költ divatra és szórakozásra, kevésbé tudatos, és inkább a jelennek él. Ezekkel az állításokkal ugyanakkor nem értett egyet a többség. A túlzott költekezést csak a megkérdezettek valamivel több mint egyharmada rótta fel, a felelőtlenséget vagy lustaságot még ennél is kevesebben.
Eltérés látszik a nemek között is. A férfiak általában kritikusabbak, míg a fiatalok saját magukat inkább szorongónak és bizonytalannak látják.
Lemaradunk a befektetésekben
A kutatás szerint sokan érzik, hogy nincs elég tudásuk a pénzügyekről. A válaszadók fele úgy véli, nagyjából képben van, de még tanulnia kell. Kifejezetten jónak a tudását minden második ember sem tartja, míg profinak mindössze 5 százalék vallja magát.
A tájékozatlanok aránya is jelentős. A megkérdezettek több mint ötöde ide sorolja magát, közülük kétharmad érdeklődik a téma iránt, egyharmad viszont nem foglalkozik vele.
A befektetések megítélése erősen megosztott. A legtöbben az aranyat tartják a legjobb választásnak, de ezt is csak minden ötödik válaszadó mondta. Hasonló arányban említették a magyar ingatlanokat, miközben külföldi lakásba csak 11 százalék fektetne. Az állampapír, a deviza, a részvény vagy a bankbetét ennél is kevesebb szavazatot kapott.
Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke szerint ez azt mutatja, hogy sokaknak hiányos a pénzügyi tudása. Példaként említette, hogy a nyugdíjpénztárak az elmúlt évben infláció feletti hozamot értek el, és a tagok a 20 százalékos szja-visszatérítést is kihasználhatták. Ennek ellenére ez a forma nem került a legnépszerűbb befektetések közé.
Inkább a családra hallgatunk
A felmérésből az is kiderül, hogy a pénzügyi döntések során sokan nem szakértőkhöz fordulnak. A válaszadók harmada elsősorban a család véleményére támaszkodik.
Független tanácsadókra, banki szakemberekre vagy megbízható online forrásokra csak a megkérdezettek körülbelül negyede hallgat. Minden ötödik válaszadó inkább ismerősöktől vagy a gazdasági sajtóból tájékozódik.
A mesterséges intelligenciát és a teljesen önálló döntést hozók aránya is hasonló, nagyjából 10-10 százalék. Az influenszerek és reklámok hatása minimális, mindössze 2-3 százalék említette ezeket.
Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára szerint kulcsfontosságú, hogy a fiatalok minél korábban elsajátítsák a pénzügyi alapokat. A Pénzmesterek verseny célja éppen ez. A korai öngondoskodás idővel rutinná válik, és hosszabb távon több lehetőséget nyit meg, például az egészség- és nyugdíjpénztári adóvisszatérítések kihasználását.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Fókuszban a nők pénzügyi és befektetési döntései: beszámoló a Women's Money & Mindset Day 2026 konferenciáról.
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
A Wise bejelentette az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló Qvik-kérelem magyarországi bevezetését.
A műsorban a modell beszélt arról is, miként boldogult a pénzügyek kezelésével, és hogyan alakította saját elképzelései szerint az óriási vagyon sorsát.
Megérkezett az EU nagy terve a brutális benzinárak letörésére: ez az alternatíva sokkal olcsóbb, de van egy komoly kockázata
A támogatók szerint az új keverék azonnali segítséget jelentene a költségek csökkentésében.
A részvénypiac forgalma 35,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A bölcsődei támogatás keretében akár havi 50-65 ezer forintot is kaphat a munkába visszatérő szülő. Részletes útmutatónk segíti a szülőket a bölcsődei költségek utólagos visszaigénylésében.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelentős, aktív kereskedés mellett erős hetet zárt az országgyűlési választásokat követően
Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen
Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Ide jutottunk: sok magyar a jéghideg lakása helyett éjszakázott hajléktalanszállón az idei kemény télen
A hajléktalanok mellett immár energiaszegénységben élők is kénytelenek voltak a krízispontokra menekülni, akik a saját otthonukat nem tudták kifűteni.
Váratlanul tűntek el súlyos százezrek a magyarok bankszámláiról: egy bizonyos kártyatípus okozta a zűrzavart
Rendszerhiba miatt az OTP Bank több ügyfelének számláját is duplán terhelte meg egy-egy bankkártyás vásárlást követően.
Váratlan bejelentést tett az egyik leggazdagabb magyar: támogatja a Tisza vagyonadóját, ezt üzente Magyar Péternek
Jellinek Dániel, az ország egyik leggazdagabb üzletembere elviekben támogatja a Tisza Párt vagyonadó-javaslatát.
Teljesen felborulhat a magyar tőzsde a Tisza Párt győzelme után: erre számíthatunk a legfontosabb papíroknál
A Tisza Párt kétharmados parlamenti győzelmével új korszak kezdődik a hazai tőkepiacon.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
A globális piacok 2026 első hónapjaiban egyszerre szembesültek geopolitikai feszültségekkel, megugró energiaárakkal és bizonytalan kamatkilátásokkal.
Februárban az egyszeri állami juttatásoknak köszönhetően történelmi csúcsra, közel 15 ezer milliárd forintra nőtt a lakossági betétek állománya.
Mennyibe kerül a végső búcsú 2026-ban? Tételesen kiszámoltuk a koporsós, az urnás és a szórásos temetés árak alakulását, mutatjuk a részleteket!
A jellemzően a kormányoldalhoz közelebbi üzleti körök részvényei komoly eséseket produkáltak a részvénypiacon. De miért?
Mennyi a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban, és hogyan lehet hozzájutni? Az igénylés menete, feltételei
Minden, amit a normál és a magasabb összegű családi pótlék 2026-ban nyújtott lehetőségeiről tudni kell. Részletes útmutató az igénylés menetéről és a kincstári utalásokról.
