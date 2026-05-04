Tudtad, hogy májusban kétszer is ünnepelhetjük Európát? Míg az Európa Tanács saját alapítását ünnepelve május 5-én, addig az Európai Unió a létrejöttét megalapozó Schuman-nyilatkozat emlékére május 9-én tartja az Európa-napot. Ez alkalomból összeállítottunk egy izgalmas kvízt, ahol kiderül, valóban ismered-e az európai zászlókat. Tudod-e, melyik ország körvonala látható egy lobogón, vagy melyik nemzetnek van négyzet alakú zászlaja? Teszteld tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire igazodsz el az európai lobogók világában!

Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? – 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre. 1/10 kérdés Hány csillag látható az Európai Unió zászlaján? 12 15 27 10 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik országé az a kék, fehér és piros függőleges sávokból álló zászló, amelyet a történelemben először neveztek el „Tricolore"-nak? Oroszország Franciaország Olaszország Hollandia Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország zászlaja áll függőleges fekete, sárga és piros sávokból? Belgium Románia Németország Luxemburg Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen színű a kereszt Svédország zászlaján? Fehér Sárga Piros Kék Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen színű a vízszintes sáv Németország zászlajának legtetején? Arany Fekete Fehér Piros Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ország kék-fehér sávos zászlajának bal felső sarkában látható egy fehér kereszt kék alapon? Görögország Egyesült Királyság Finnország Izland Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik szigetország zászlaja narancssárga, benne az ország sziluettjével és két olajággal? Írország Málta Ciprus Izland Következő kérdés 8/10 kérdés Vatikán államon túl melyik az egyetlen európai ország, amelynek zászlaja nem téglalap, hanem négyzet alakú? Svájc Ausztria Málta Dánia Következő kérdés 9/10 kérdés Összesen hány szuverén európai ország nemzeti zászlaja áll kizárólag ebből a három színből: piros, fehér és zöld? 1 5 7 3 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország zászlaját nevezik Union Jacknek? Málta Hollandia Írország Egyesült Királyság Eredmények

Címlapkép: Getty Images

