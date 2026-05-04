Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre

2026. május 4. 18:04

Tudtad, hogy májusban kétszer is ünnepelhetjük Európát? Míg az Európa Tanács saját alapítását ünnepelve május 5-én, addig az Európai Unió a létrejöttét megalapozó Schuman-nyilatkozat emlékére május 9-én tartja az Európa-napot. Ez alkalomból összeállítottunk egy izgalmas kvízt, ahol kiderül, valóban ismered-e az európai zászlókat. Tudod-e, melyik ország körvonala látható egy lobogón, vagy melyik nemzetnek van négyzet alakú zászlaja? Teszteld tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire igazodsz el az európai lobogók világában!

1/10 kérdés
Hány csillag látható az Európai Unió zászlaján?
12
15
27
10
2/10 kérdés
Melyik országé az a kék, fehér és piros függőleges sávokból álló zászló, amelyet a történelemben először neveztek el „Tricolore”-nak?
Oroszország
Franciaország
Olaszország
Hollandia
3/10 kérdés
Melyik ország zászlaja áll függőleges fekete, sárga és piros sávokból?
Belgium
Románia
Németország
Luxemburg
4/10 kérdés
Milyen színű a kereszt Svédország zászlaján?
Fehér
Sárga
Piros
Kék
5/10 kérdés
Milyen színű a vízszintes sáv Németország zászlajának legtetején?
Arany
Fekete
Fehér
Piros
6/10 kérdés
Melyik ország kék-fehér sávos zászlajának bal felső sarkában látható egy fehér kereszt kék alapon?
Görögország
Egyesült Királyság
Finnország
Izland
7/10 kérdés
Melyik szigetország zászlaja narancssárga, benne az ország sziluettjével és két olajággal?
Írország
Málta
Ciprus
Izland
8/10 kérdés
Vatikán államon túl melyik az egyetlen európai ország, amelynek zászlaja nem téglalap, hanem négyzet alakú?
Svájc
Ausztria
Málta
Dánia
9/10 kérdés
Összesen hány szuverén európai ország nemzeti zászlaja áll kizárólag ebből a három színből: piros, fehér és zöld?
1
5
7
3
10/10 kérdés
Melyik ország zászlaját nevezik Union Jacknek?
Málta
Hollandia
Írország
Egyesült Királyság
