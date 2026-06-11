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Nem egyszerű megkülönböztetni a valóban hatásos népi gyógymódokat az egyszerű tévhitektől. Sokszor meglepő, hogy egy-egy nyavalyánkra éppen mi használ, vagy milyen kézenfekvő dolog nem is ajánlott valójában. Te jól kiismered magad az egészségügyi tévhitek útvesztőjében? A mai kvíz során letesztelheted, hogy te is tévedésben élsz-e, és ismered-e a működő praktikákat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rengeteg magyar hiszi el ezeket az egészségügyi tévhiteket! Te is köztük vagy? 1/10 kérdés Igaz, vagy hamis? Darázscsípésre kalciumot kell bevenni, mely hasznos lehet más allergiás reakciók esetén is. Hamis Igaz Következő kérdés 2/10 kérdés Mekkora a D-vitamin ajánlott napi beviteli mennyisége egy egészséges felnőtt esetében az őszi-téli időszakban? 500NE 2000NE 4000NE 6000NE Következő kérdés 3/10 kérdés Igaz, vagy hamis? A cukor hiperaktivitást okoz a gyerekeknél. Hamis Igaz Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi népi gyógymódok közül melyik lehet kifejezetten káros égési sérülés kezelésekor? tejföl méz aloe vera ecet Következő kérdés 5/10 kérdés Allergizál-e a nyárfaszösz? Nem Igen Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik állítás hamis az alábbiak közül a szemünk egészségével kapcsolatban? A napsütés UV-sugárzása növeli a szürkehályog és a makuladegeneráció kockázatát. A dohányzás és a krónikus alkoholfogyasztás együttesen károsíthatja a látóideget, ami végleges látásromlást és színlátási zavarokat okoz. A látási problémák mögött gyakran magas vérnyomás vagy cukorbetegség állhat. Ha túl közelről nézi valaki a tévéképernyőt, a látása ettől romolhat. Következő kérdés 7/10 kérdés Igaz, vagy hamis? Az étkezés végén elfogyasztott röviditalok segítik az emésztést. Hamis Igaz Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a legjobb ital hányingerre az alábbiak közül? citromos limonádé tonic jéghideg cukros kóla gyömbér tea Következő kérdés 9/10 kérdés Igaz vagy hamis? A szódabikarbóna enyhíti a gyomorégést. Hamis, de... Igaz, de... Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem okoz ízületi gyulladást a szervezetben? ujjropogtatás köszvény baktériumok, vírusok vagy gombák okozta fertőzések hirtelen vagy ismétlődő túlterhelés Eredmények

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