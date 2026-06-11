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Kvíz

Kvíz: Rengeteg magyar hiszi el ezeket az egészségügyi tévhiteket! Te is köztük vagy?

Pénzcentrum
2026. június 11. 17:59

Nem egyszerű megkülönböztetni a valóban hatásos népi gyógymódokat az egyszerű tévhitektől. Sokszor meglepő, hogy egy-egy nyavalyánkra éppen mi használ, vagy milyen kézenfekvő dolog nem is ajánlott valójában. Te jól kiismered magad az egészségügyi tévhitek útvesztőjében? A mai kvíz során letesztelheted, hogy te is tévedésben élsz-e, és ismered-e a működő praktikákat.

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Kvíz: Rengeteg magyar hiszi el ezeket az egészségügyi tévhiteket! Te is köztük vagy?

1/10 kérdés
Igaz, vagy hamis? Darázscsípésre kalciumot kell bevenni, mely hasznos lehet más allergiás reakciók esetén is.
Hamis
Igaz
2/10 kérdés
Mekkora a D-vitamin ajánlott napi beviteli mennyisége egy egészséges felnőtt esetében az őszi-téli időszakban?
500NE
2000NE
4000NE
6000NE
3/10 kérdés
Igaz, vagy hamis? A cukor hiperaktivitást okoz a gyerekeknél.
Hamis
Igaz
4/10 kérdés
Az alábbi népi gyógymódok közül melyik lehet kifejezetten káros égési sérülés kezelésekor?
tejföl
méz
aloe vera
ecet
5/10 kérdés
Allergizál-e a nyárfaszösz?
Nem
Igen
6/10 kérdés
Melyik állítás hamis az alábbiak közül a szemünk egészségével kapcsolatban?
A napsütés UV-sugárzása növeli a szürkehályog és a makuladegeneráció kockázatát.
A dohányzás és a krónikus alkoholfogyasztás együttesen károsíthatja a látóideget, ami végleges látásromlást és színlátási zavarokat okoz.
A látási problémák mögött gyakran magas vérnyomás vagy cukorbetegség állhat.
Ha túl közelről nézi valaki a tévéképernyőt, a látása ettől romolhat.
7/10 kérdés
Igaz, vagy hamis? Az étkezés végén elfogyasztott röviditalok segítik az emésztést.
Hamis
Igaz
8/10 kérdés
Mi a legjobb ital hányingerre az alábbiak közül?
citromos limonádé
tonic
jéghideg cukros kóla
gyömbér tea
9/10 kérdés
Igaz vagy hamis? A szódabikarbóna enyhíti a gyomorégést.
Hamis, de...
Igaz, de...
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem okoz ízületi gyulladást a szervezetben?
ujjropogtatás
köszvény
baktériumok, vírusok vagy gombák okozta fertőzések
hirtelen vagy ismétlődő túlterhelés
Címlapkép: Getty Images
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