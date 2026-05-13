A mai kvíz a legendás magyar válogatott, az Aranycsapat történetét dolgozza fel, amely a magyar sport és különösen a foci világában máig meghatározó jelentőségű. A kérdések érintik a korszak kulcsjátékosait, legfontosabb mérkőzéseit. Gyere és teszteld le a tudásod a legújabb sport kvíz kérdéseivel, vagy tanulj valami újat az Aranycsapatról!

Kvíz: Mindent tudsz a legendás Aranycsapatról? Lássuk, valódi futball-szakértő vagy-e! 1/10 kérdés Ki volt az Aranycsapat emblematikus alakja, aki később az egyik legismertebb magyarrá vált a világon? Gera Zoltán Albert Flórián Bene Ferenc Puskás Ferenc Következő kérdés 2/10 kérdés Mettől meddig tartott az Aranycsapat veretlen korszaka? 1950. május 14. – 1954. július 4. 1945. szeptember 30. – 1952. május 27. 1948. április 21. – 1953. december 13. 1953. május 17. – 1956. október 14. Következő kérdés 3/10 kérdés Ki volt az Aranycsapat szövetségi kapitánya a sikerkorszakban? Sebes Gusztáv Bukovi Márton Baróti Lajos Hidegkúti Nándor Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt az Aranycsapat legnagyobb sikere, amit elért? aranyérem az 1952. évi helsinki olimpián aranyérem az 1950-es brazil világbajnokságon aranyérem az 1956. évi melbourne-i olimpián aranyérem az 1954-es svájci világbajnokságon Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben játszotta az Aranycsapat az „évszázad mérkőzését” Londonban, ahol Anglia ellen 6:3-ra nyert? 1952 1951 1953 1954 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyikük nem rúgott gólt Angliának a legendás 6:3-as mérkőzésen? Hidegkuti Nándor Puskás Ferenc Kocsis Sándor Bozsik József Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt az Aranycsapat ellenfele az 1952-es helsinki olimpia döntőjében? Olaszország Törökország Svédország Jugoszlávia Következő kérdés 8/10 kérdés Kivel játszotta az Aranycsapat az 1954-es világbajnokság döntőjét Bernben? Ausztria NSZK Uruguay Brazília Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül milyen körülmény nem játhatott közre abban, hogy 3:2-es vereséget szenvedett a magyar válogatott az 1954-es világbajnoki döntőben? a döntő napján erősen esett az eső, melyhez a német csapat újfajta cipőjével jobban tudott alkalmazkodni Puskás Ferenc a csapat kapitánya súlyos bokasérülést szenvedett két meccsel korábban, mégis beállt játszani az NSZK-t korábban a csoportkörben a válogatott megverte, de akkor "tartalékos" csapatot állítottak ki a németek, ezzel tévesztve meg a későbbi ellenfelet a negyeddöntő után a brazilok úgy megverték Lóránt Gyulát, hogy eltört a karja és nem tudott beállni Következő kérdés 10/10 kérdés Az Aranycsapat alábbi játékosai közül melyikük nem disszidált végleg és tért vissza Magyarországra 1957 júliusában? Grosics Gyula Czibor Zoltán Kocsis Sándor Puskás Ferenc Eredmények Címlapkép: Fortepan / Kovács József A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

