Kvíz

Kvíz: Mindent tudsz a legendás Aranycsapatról? Lássuk, valódi futball-szakértő vagy-e!

2026. május 13. 17:56

A mai kvíz a legendás magyar válogatott, az Aranycsapat történetét dolgozza fel, amely a magyar sport és különösen a foci világában máig meghatározó jelentőségű. A kérdések érintik a korszak kulcsjátékosait, legfontosabb mérkőzéseit. Gyere és teszteld le a tudásod a legújabb sport kvíz kérdéseivel, vagy tanulj valami újat az Aranycsapatról!

1/10 kérdés
Ki volt az Aranycsapat emblematikus alakja, aki később az egyik legismertebb magyarrá vált a világon?
Gera Zoltán
Albert Flórián
Bene Ferenc
Puskás Ferenc
2/10 kérdés
Mettől meddig tartott az Aranycsapat veretlen korszaka?
1950. május 14. – 1954. július 4.
1945. szeptember 30. – 1952. május 27.
1948. április 21. – 1953. december 13.
1953. május 17. – 1956. október 14.
3/10 kérdés
Ki volt az Aranycsapat szövetségi kapitánya a sikerkorszakban?
Sebes Gusztáv
Bukovi Márton
Baróti Lajos
Hidegkúti Nándor
4/10 kérdés
Mi volt az Aranycsapat legnagyobb sikere, amit elért?
aranyérem az 1952. évi helsinki olimpián
aranyérem az 1950-es brazil világbajnokságon
aranyérem az 1956. évi melbourne-i olimpián
aranyérem az 1954-es svájci világbajnokságon
5/10 kérdés
Melyik évben játszotta az Aranycsapat az „évszázad mérkőzését” Londonban, ahol Anglia ellen 6:3-ra nyert?
1952
1951
1953
1954
6/10 kérdés
Melyikük nem rúgott gólt Angliának a legendás 6:3-as mérkőzésen?
Hidegkuti Nándor
Puskás Ferenc
Kocsis Sándor
Bozsik József
7/10 kérdés
Ki volt az Aranycsapat ellenfele az 1952-es helsinki olimpia döntőjében?
Olaszország
Törökország
Svédország
Jugoszlávia
8/10 kérdés
Kivel játszotta az Aranycsapat az 1954-es világbajnokság döntőjét Bernben?
Ausztria
NSZK
Uruguay
Brazília
9/10 kérdés
Az alábbiak közül milyen körülmény nem játhatott közre abban, hogy 3:2-es vereséget szenvedett a magyar válogatott az 1954-es világbajnoki döntőben?
a döntő napján erősen esett az eső, melyhez a német csapat újfajta cipőjével jobban tudott alkalmazkodni
Puskás Ferenc a csapat kapitánya súlyos bokasérülést szenvedett két meccsel korábban, mégis beállt játszani
az NSZK-t korábban a csoportkörben a válogatott megverte, de akkor "tartalékos" csapatot állítottak ki a németek, ezzel tévesztve meg a későbbi ellenfelet
a negyeddöntő után a brazilok úgy megverték Lóránt Gyulát, hogy eltört a karja és nem tudott beállni
10/10 kérdés
Az Aranycsapat alábbi játékosai közül melyikük nem disszidált végleg és tért vissza Magyarországra 1957 júliusában?
Grosics Gyula
Czibor Zoltán
Kocsis Sándor
Puskás Ferenc

Címlapkép: Fortepan / Kovács József

