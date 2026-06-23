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Minden év június 23-án ünneplik világszerte az Olimpiai Világnapot, mely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894-es párizsi megalapításának állít emléket. Magyarországon az Olimpia Napját hagyományosan a budapesti Városligetben ünneplik meg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság születésnapjához igazodó hétvégén. Ebből az alkalomból a mai kvíz során az elmúlt évek nyári olimpiái kerülnek a fókuszba. Te mennyire emlékszel az elmúlt 20 év ötkarikás játékaira? Derítsd ki most.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen! 1/10 kérdés Melyik város volt a 2024-es nyári olimpiai játékok helyszíne? Brisbane Los Angeles Párizs Budapest Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbi városok közül melyikben volt legutoljára nyári olimpia? London Rio de Janeiro Peking Tokió Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik ország szerezte a legtöbb érmet az utolsó párizsi olimpián? Egyesült Államok Nagy-Britannia Kína Franciaország Következő kérdés 4/10 kérdés Hány sportágban szerzett aranyérmet Magyarország 2024-ben Párizsban? 8 12 6 10 Következő kérdés 5/10 kérdés 2020-ban a pandémia miatt elhalasztották a nyári olimpiai játékokat. Mikor rendezték meg végül az olimpiát? 2020. december 2. és december 18-a között nem rendezték meg végül 2022. február 4. és február 20. között 2021. július 23. és augusztus 8. között Következő kérdés 6/10 kérdés Hogyan nevezték alakja miatt tréfásan a pekingi olimpiai stadiont? Méhkaptár Vakondtúrás Madárfészek Teknősbéka Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen nemzetiségű volt az a sportlövő, aki mémmé vált, miután mindenféle különleges felszerelés nélkül, "lazán" szerzett ezüstérmet Párizsban? olasz spanyol török albán Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen versenyszámokban, milyen érmeket nyert eddig Milák Kristóf az olimpiákon? arany 100m pillangó (Tokió), ezüst 100m pillangó (Párizs), bronz 200m pillangó (Párizs), bronz 200m pillangó (Tokió) arany 100m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Tokió) arany 200m pillangó (Tokió), ezüst 100m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Párizs) arany 200m pillangó (Tokió), arany 100m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Párizs), ezüst 100m pillangó (Tokió) Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik nyári olimpián szerzett utoljára aranyérmet a magyar férfi vízilabda válogatott? Sydney Peking Athén Tokió Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik versenyszámban nem indult el (és nem szerzett érmet) Csipes Tamara az utolsó párizsi olimpiai tornán az alábbiak közül? K-2 (páros) 1000 m K-1 (egyes) 500 m K-2 (páros) 500 m K-4 (négyes) 500 m Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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