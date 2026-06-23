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Párizs, Franciaország, 2024. július 8.: turisták pózolnak és fényképeznek az olimpiai gyűrűkből álló installáció közelében a Place de la Bastille téren a 2024-es párizsi olimpiai játékok idején
Kvíz

Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen!

Pénzcentrum
2026. június 23. 18:01

Minden év június 23-án ünneplik világszerte az Olimpiai Világnapot, mely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894-es párizsi megalapításának állít emléket. Magyarországon az Olimpia Napját hagyományosan a budapesti Városligetben ünneplik meg, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság születésnapjához igazodó hétvégén. Ebből az alkalomból a mai kvíz során az elmúlt évek nyári olimpiái kerülnek a fókuszba. Te mennyire emlékszel az elmúlt 20 év ötkarikás játékaira? Derítsd ki most.

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Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen!

1/10 kérdés
Melyik város volt a 2024-es nyári olimpiai játékok helyszíne?
Brisbane
Los Angeles
Párizs
Budapest
2/10 kérdés
Az alábbi városok közül melyikben volt legutoljára nyári olimpia?
London
Rio de Janeiro
Peking
Tokió
3/10 kérdés
Melyik ország szerezte a legtöbb érmet az utolsó párizsi olimpián?
Egyesült Államok
Nagy-Britannia
Kína
Franciaország
4/10 kérdés
Hány sportágban szerzett aranyérmet Magyarország 2024-ben Párizsban?
8
12
6
10
5/10 kérdés
2020-ban a pandémia miatt elhalasztották a nyári olimpiai játékokat. Mikor rendezték meg végül az olimpiát?
2020. december 2. és december 18-a között
nem rendezték meg végül
2022. február 4. és február 20. között
2021. július 23. és augusztus 8. között
6/10 kérdés
Hogyan nevezték alakja miatt tréfásan a pekingi olimpiai stadiont?
Méhkaptár
Vakondtúrás
Madárfészek
Teknősbéka
7/10 kérdés
Milyen nemzetiségű volt az a sportlövő, aki mémmé vált, miután mindenféle különleges felszerelés nélkül, "lazán" szerzett ezüstérmet Párizsban?
olasz
spanyol
török
albán
8/10 kérdés
Milyen versenyszámokban, milyen érmeket nyert eddig Milák Kristóf az olimpiákon?
arany 100m pillangó (Tokió), ezüst 100m pillangó (Párizs), bronz 200m pillangó (Párizs), bronz 200m pillangó (Tokió)
arany 100m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Tokió)
arany 200m pillangó (Tokió), ezüst 100m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Párizs)
arany 200m pillangó (Tokió), arany 100m pillangó (Párizs), ezüst 200m pillangó (Párizs), ezüst 100m pillangó (Tokió)
9/10 kérdés
Melyik nyári olimpián szerzett utoljára aranyérmet a magyar férfi vízilabda válogatott?
Sydney
Peking
Athén
Tokió
10/10 kérdés
Melyik versenyszámban nem indult el (és nem szerzett érmet) Csipes Tamara az utolsó párizsi olimpiai tornán az alábbiak közül?
K-2 (páros) 1000 m
K-1 (egyes) 500 m
K-2 (páros) 500 m
K-4 (négyes) 500 m
Címlapkép: Getty Images
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