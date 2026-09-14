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Kvíz

Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 18:02

Amilyen sok dolog történik az utóbbi időben a világban, hétről hétre, vagy akár napról napra is találkozhatunk olyan új szavakkal, amiknek eddig nem ismertük a jelentését. Viszont már nem kell hosszasan keresgélnünk az értelmező szótárakban, elég beírni a keresőbe az ismeretlen kifejezést, hogy megvilágosodjunk. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre a Google-ben, a Pénzcentrum most is megnézte, mire kerestek a legtöbben. A mai kvíz során ezekből a kifejezésből válogattunk. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

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Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

1/10 kérdés
Mit jelent a korpulens szó?
testes, kövér
részecske
szakértő, tanácsadó
együttműködő
2/10 kérdés
Mit jelent a havária?
idegbetegség, amely váratlan indulati kitörésekkel, szorongással és kényszercselekvésekkel jár
rejtett helyeken, leginkább erdőkben tanyázó, bujdosó, s fegyverekkel ellátott erőszakos rabló
folyton veszekedő, kibírhatatlan nőszemély
váratlanul bekövetkező vészhelyzet, súlyos üzemzavar, baleset vagy katasztrófa
3/10 kérdés
Mi a kollokvium szó jelentése?
temetkezési építmény vagy fal, amelyben egymás mellett elhelyezett fülkék (fülkesorok) szolgálnak az elhunytak hamvait tartalmazó urnák elhelyezésére
szó szerint "beszélgetés" a jelentése, átvitt értelemben a mai egyetemeken a vizsgát jelenti
olyan emelt szintű zenei szakiskola vagy felsőoktatási intézmény, ahol magas szintű zenei képzés folyik
diákotthon, amely lakhatást, étkezést és tanulási feltételeket biztosít a lakóhelyüktől távol tanuló középiskolás vagy egyetemi hallgató diákok számára
4/10 kérdés
Mi az az ortézis?
jelentése a matematikában és a geometriában merőleges vagy derékszögű
olyan külső gyógyászati segédeszköz, amely a mozgásszervi rendszert támasztja, rögzíti, tehermentesíti vagy korrigálja
olyan előzetes feltevés vagy feltételes állítás, amelyet a kutatás során adatokkal kell igazolni vagy megcáfolni
a költészetet, illetve a művészi alkotás, a költői kifejezésmód magasabb minőségét jelenti
5/10 kérdés
Ki vagy mi a filantróp?
emberbarát
bölcsészhallgató
olyan személy, aki postai bélyegeket és kapcsolódó postatörténeti dokumentumokat gyűjt
egy szabadon álló, oldalt nyitott, kerti pihenőépítmény vagy pavilon
6/10 kérdés
Mit jelent a latin kifejezés, mellyel magyar szövegekben is gyakran találkozni, a memento mori?
"Emlékezz a halálra!", vagyis hogy az élet múlandó
"Valamit valamiért", leggyakrabban szerződéses feltétel, amelyben mindkét fél biztosít valamilyen értéket
"A kocka el van vetve", vagyis innen már nincs visszaút
"Borban az igazság", tehát az alkoholt fogyasztó ember őszintébb
7/10 kérdés
Mi az az eredetileg "csík, sáv" jelentésű streak, amit mostanában egyre gyakrabban hallani technológiai kifejezésként?
az agy vérellátásának hirtelen zavara, ami miatt az agysejtek oxigén hiányában károsodnak vagy elhalnak
ez alatt leginkább a vastag, minőségi marhahúsból készült hirtelen sülteket értjük
folyamatosan ismétlődő (pl. győzelmi) sorozat, olyan alkalmazásoknál amelyek követik, díjazzák a felhasználók folyamatos aktivitását, sikereit
a munkavállalók csoportos, ideiglenes munkabeszüntetése a gazdasági vagy szociális érdekek érvényesítése érdekében
8/10 kérdés
Milyen az, aki vagy ami szentimentális?
idényszerű, egy évadhoz vagy időszakhoz kötődő
túlzottan érzelmes, érzelgős vagy szenvelgő
időskori elbutulásban, szellemi hanyatlásban vagy emlékezetgyengülésben szenvedő
közös megegyezésen, kölcsönös egyetértésen vagy beleegyezésen alapuló
9/10 kérdés
Milyen személy jelöl a ciszheteró kifejezés?
akinek a megélt neme és a születéskor kapott biológiai neme megegyezik
aki az ellenkező nemű emberekhez vonzódik szexuálisan és érzelmileg
akinek a nemi identitása eltér a születési biológiai nemétől
aki egynél több intim, szerelmi vagy szexuális kapcsolatot ápol úgy, hogy arról minden érintett tud, és ahhoz beleegyezését adja
10/10 kérdés
Milyen ember a hipokrita?
nyughatalan, örökmozgó
olyan idősebb nő, aki fiatal felnőtt férfiak iránt érez vonzalmat
képmutató, álszent vagy kétszínű
aki kórosan és túlzottan aggódik a saját egészsége miatt, és apró, normális testi jeleket vagy enyhe tüneteket súlyos, halálos betegség jelének vél
Címlapkép: Getty Images
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