Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Amilyen sok dolog történik az utóbbi időben a világban, hétről hétre, vagy akár napról napra is találkozhatunk olyan új szavakkal, amiknek eddig nem ismertük a jelentését. Viszont már nem kell hosszasan keresgélnünk az értelmező szótárakban, elég beírni a keresőbe az ismeretlen kifejezést, hogy megvilágosodjunk. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre a Google-ben, a Pénzcentrum most is megnézte, mire kerestek a legtöbben. A mai kvíz során ezekből a kifejezésből válogattunk. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből! 1/10 kérdés Mit jelent a korpulens szó? testes, kövér részecske szakértő, tanácsadó együttműködő Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a havária? idegbetegség, amely váratlan indulati kitörésekkel, szorongással és kényszercselekvésekkel jár rejtett helyeken, leginkább erdőkben tanyázó, bujdosó, s fegyverekkel ellátott erőszakos rabló folyton veszekedő, kibírhatatlan nőszemély váratlanul bekövetkező vészhelyzet, súlyos üzemzavar, baleset vagy katasztrófa Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a kollokvium szó jelentése? temetkezési építmény vagy fal, amelyben egymás mellett elhelyezett fülkék (fülkesorok) szolgálnak az elhunytak hamvait tartalmazó urnák elhelyezésére szó szerint "beszélgetés" a jelentése, átvitt értelemben a mai egyetemeken a vizsgát jelenti olyan emelt szintű zenei szakiskola vagy felsőoktatási intézmény, ahol magas szintű zenei képzés folyik diákotthon, amely lakhatást, étkezést és tanulási feltételeket biztosít a lakóhelyüktől távol tanuló középiskolás vagy egyetemi hallgató diákok számára Következő kérdés 4/10 kérdés Mi az az ortézis? jelentése a matematikában és a geometriában merőleges vagy derékszögű olyan külső gyógyászati segédeszköz, amely a mozgásszervi rendszert támasztja, rögzíti, tehermentesíti vagy korrigálja olyan előzetes feltevés vagy feltételes állítás, amelyet a kutatás során adatokkal kell igazolni vagy megcáfolni a költészetet, illetve a művészi alkotás, a költői kifejezésmód magasabb minőségét jelenti Következő kérdés 5/10 kérdés Ki vagy mi a filantróp? emberbarát bölcsészhallgató olyan személy, aki postai bélyegeket és kapcsolódó postatörténeti dokumentumokat gyűjt egy szabadon álló, oldalt nyitott, kerti pihenőépítmény vagy pavilon Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a latin kifejezés, mellyel magyar szövegekben is gyakran találkozni, a memento mori? "Emlékezz a halálra!", vagyis hogy az élet múlandó "Valamit valamiért", leggyakrabban szerződéses feltétel, amelyben mindkét fél biztosít valamilyen értéket "A kocka el van vetve", vagyis innen már nincs visszaút "Borban az igazság", tehát az alkoholt fogyasztó ember őszintébb Következő kérdés 7/10 kérdés Mi az az eredetileg "csík, sáv" jelentésű streak, amit mostanában egyre gyakrabban hallani technológiai kifejezésként? az agy vérellátásának hirtelen zavara, ami miatt az agysejtek oxigén hiányában károsodnak vagy elhalnak ez alatt leginkább a vastag, minőségi marhahúsból készült hirtelen sülteket értjük folyamatosan ismétlődő (pl. győzelmi) sorozat, olyan alkalmazásoknál amelyek követik, díjazzák a felhasználók folyamatos aktivitását, sikereit a munkavállalók csoportos, ideiglenes munkabeszüntetése a gazdasági vagy szociális érdekek érvényesítése érdekében Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen az, aki vagy ami szentimentális? idényszerű, egy évadhoz vagy időszakhoz kötődő túlzottan érzelmes, érzelgős vagy szenvelgő időskori elbutulásban, szellemi hanyatlásban vagy emlékezetgyengülésben szenvedő közös megegyezésen, kölcsönös egyetértésen vagy beleegyezésen alapuló Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen személy jelöl a ciszheteró kifejezés? akinek a megélt neme és a születéskor kapott biológiai neme megegyezik aki az ellenkező nemű emberekhez vonzódik szexuálisan és érzelmileg akinek a nemi identitása eltér a születési biológiai nemétől aki egynél több intim, szerelmi vagy szexuális kapcsolatot ápol úgy, hogy arról minden érintett tud, és ahhoz beleegyezését adja Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen ember a hipokrita? nyughatalan, örökmozgó olyan idősebb nő, aki fiatal felnőtt férfiak iránt érez vonzalmat képmutató, álszent vagy kétszínű aki kórosan és túlzottan aggódik a saját egészsége miatt, és apró, normális testi jeleket vagy enyhe tüneteket súlyos, halálos betegség jelének vél Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK