A Renault feltámasztotta egyik legismertebb modelljét, a legendás 4-est, amely ezúttal már teljesen elektromos hajtással és crossoveres karosszériával tért vissza.
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? A 10/10-hez profinak kell lenned!
Vannak szavak, amelyekkel egyre gyakrabban találkozhatunk a hírekben, a közösségi médiában vagy éppen hétköznapi beszélgetésekben, mégsem biztos, hogy elsőre pontosan tudjuk, mit jelentenek. A Google keresési adatai alapján most ismét olyan kifejezésekből válogattunk, amelyek sokak kíváncsiságát felkeltették az elmúlt időszakban. Ma már elég lenne beírni őket a keresőbe, de ebben a kvízben most saját kútfőből kell tudni a jelentésüket. Vajon felismered, melyik kifejezés mit jelent?
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? A 10/10-hez profinak kell lenned!
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
Kvíz: Bejártad az egész országot, láttál már minden jó helyet? Lássuk, mennyire ismered a történelmi magyar várakat!
A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
Tíz hazafias költemény, tíz jól ismert magyar költő. Vajon néhány kezdősor is elég lesz ahhoz, hogy felismerd a szerzőt?
Mitől kel meg a tészta, mire jó a dagasztás, és mitől lesz igazán jó a kenyér? Az új kenyér ünnepén teszteld, mennyit tudsz a kenyérsütésről!
Tudod, mi a közös Magyarországban, az NFL-ben és H. P. Lovecraftben? Mindegyik augusztus 20-án „született”, csak nem ugyanabban az évben! Te vajon tudod augusztus 20....
Kvíz: Minden évben megkóstolod az Ország Tortáját? Lássuk, mennyire emlékszel az ünnepi ízekre, győztes süteményekre!
A mai kvíz során felidézheted az elmúlt évek ízeit és az is kiderülhet, mennyire emlékszel a korábbi évi országtortákra.
Kvíz: Rég volt az irodalomóra, mennek még a kötelező olvasmányok? Lássuk, emlékszel-e az utolsó mondatokra!
Te eljutottál mindegyik könyvnek a végéig, olvastad a kötelezőket A-tól Z-ig? Most kiderül, mennyire emlékszel jól!
Kvíz: Sokan rosszul használják ezeket a latin kifejezéseket! Tudod, mit jelent a vice versa, alter ego, et cetera?
Rengeteg latin kifejezést használunk ma is, de vajon a pontos jelentésüket is ismerjük? Teszteld a tudásodat ezzel a kvízzel!
Kvíz: Mennyire ismered a magyar népdalokat, fejből tudod a szöveget, dallamot? Lássuk, hogy muzsikálsz!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire ismered a magyar népdalok szövegét. Vajon hányat tudsz közülük biztosan felidézni?
Mennyire ismered a világ híres festményeit? Most nem elég felismerni az alkotásokat, a hiányzó részleteket is meg kell találnod.
Kvíz: Nagy kiránduló vagy? Most kiderül, mennyit tudsz a Balaton-felvidékről – sokan már az első kérdésnél elbuknak!
A mai kvíz a Balaton-felvidék és a Balaton legismertebb természeti, történelmi és kulturális értékeit járja körül.
Mennyire ismered az ókori rómaiak máig élő örökségét? Tedd próbára tudásodat 10 igaz-hamis kérdéssel!
Úgy érzed, eligazodsz a gazdasági hírek között? Ez a 10 kérdés megmutatja, mennyire biztosak a közgazdasági alapjaid.
Ezen a kvízen még echte fővárosiak is elhasalhatnak.
Jöhet egy kvíz, ami egyszerre teszteli a földrajz- és a történelemtudásodat? Mutasd meg, mennyire ismered a Föld őslakos népeit és őshazájukat!
Kvíz: Szívesen jársz zsibvásárba, bolhapiacra? Lássuk, mennyire ismered az ország legnépszerűbb vásárait!
A bolhapiacok és kirakodóvásárok ma is fontos találkozóhelyei a régiségek, különleges tárgyak és helyi hagyományok kedvelőinek
Kvíz: Rajongsz a kézműves sörökért? Itt nem elég, ha ismered az ízeket, a sörfőzéshez is értened kell!
Nemcsak a sörök ízét, hanem a készítésük alapjait is ismered? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy sörszakértő!
Hogy hogyan képezzük a római számokat, még általános iskolában megtanuljuk, azonban ez a tudás idővel megkophat.
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Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.