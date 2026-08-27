Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vannak szavak, amelyekkel egyre gyakrabban találkozhatunk a hírekben, a közösségi médiában vagy éppen hétköznapi beszélgetésekben, mégsem biztos, hogy elsőre pontosan tudjuk, mit jelentenek. A Google keresési adatai alapján most ismét olyan kifejezésekből válogattunk, amelyek sokak kíváncsiságát felkeltették az elmúlt időszakban. Ma már elég lenne beírni őket a keresőbe, de ebben a kvízben most saját kútfőből kell tudni a jelentésüket. Vajon felismered, melyik kifejezés mit jelent?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? A 10/10-hez profinak kell lenned! 1/10 kérdés Mi az a konteó? Összeesküvés-elmélet Régi népi hiedelem Tudományosan bizonyított magyarázat Hivatalos állami közlemény Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a valid szó? Sérült, hibás vagy használhatatlan Régi, elavult vagy idejétmúlt Teljesen véletlenszerű Érvényes, elfogadható vagy megalapozott Következő kérdés 3/10 kérdés Mit nevezünk delejnek? Lassú, fokozatos romlást Mágneses erőt, átvitt értelemben vonzerőt Erős nappali fényt Hirtelen támadt haragot Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a POV rövidítés az internetes tartalmakban? Titkos üzenetet egy bejegyzés végén Nézőpontot, vagyis azt, hogy kinek a szemszögéből látunk egy helyzetet Olyan videót, amelyben nincs hang Fizetett hirdetést közösségi oldalakon Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen helyzetre használják az inkasszó szót? Amikor pénzt vonnak le vagy szednek be egy bankszámláról Amikor külföldi valutát váltanak át Amikor készpénzes vásárlásról nyugtát állítanak ki Amikor valaki kedvezményes részletfizetést kap Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik viselkedésre mondják azt, hogy gaslighting (gázlángolás)? Amikor valaki manipulációval elbizonytalanítja a másikat a saját valóságérzékelésében Amikor valaki szándékosan túl udvarias egy kellemetlen helyzetben Amikor két ember nyíltan és egyenrangúan beszél az érzéseiről Amikor valaki túl gyorsan hoz meg egy fontos döntést Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik állítás lehet igaz arra, ami invazív? Behatoló, terjeszkedő vagy erőteljesen beavatkozó jellegű Láthatatlanul jelen lévő, de teljesen ártalmatlan Lassú, természetes módon visszahúzódó Kizárólag elméleti jelentőségű Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen az, ami illegitim? Régi hagyományokon alapuló Nem törvényes, nem jogos vagy nem elfogadott Különösen népszerű és széles körben támogatott Titkos, de hivatalosan engedélyezett Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent a longevity szó? Egy új technológia gyors elterjedését Rövid ideig tartó, intenzív teljesítményt Hirtelen bekövetkező életmódváltást Hosszú életre vagy az egészséges öregedésre törekvést Következő kérdés 10/10 kérdés Mi az a fenékküszöb? Árvíz idején használt ideiglenes homokgát Hajók kikötésére szolgáló úszó szerkezet Régi parasztházak bejáratánál lévő magas küszöb Vízfolyás medrébe épített műtárgy, ami megemeli a vízszintet Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK