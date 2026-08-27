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Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? A 10/10-hez profinak kell lenned!

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 17:57

Vannak szavak, amelyekkel egyre gyakrabban találkozhatunk a hírekben, a közösségi médiában vagy éppen hétköznapi beszélgetésekben, mégsem biztos, hogy elsőre pontosan tudjuk, mit jelentenek. A Google keresési adatai alapján most ismét olyan kifejezésekből válogattunk, amelyek sokak kíváncsiságát felkeltették az elmúlt időszakban. Ma már elég lenne beírni őket a keresőbe, de ebben a kvízben most saját kútfőből kell tudni a jelentésüket. Vajon felismered, melyik kifejezés mit jelent?

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Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? A 10/10-hez profinak kell lenned!

1/10 kérdés
Mi az a konteó?
Összeesküvés-elmélet
Régi népi hiedelem
Tudományosan bizonyított magyarázat
Hivatalos állami közlemény
2/10 kérdés
Mit jelent a valid szó?
Sérült, hibás vagy használhatatlan
Régi, elavult vagy idejétmúlt
Teljesen véletlenszerű
Érvényes, elfogadható vagy megalapozott
3/10 kérdés
Mit nevezünk delejnek?
Lassú, fokozatos romlást
Mágneses erőt, átvitt értelemben vonzerőt
Erős nappali fényt
Hirtelen támadt haragot
4/10 kérdés
Mit jelent a POV rövidítés az internetes tartalmakban?
Titkos üzenetet egy bejegyzés végén
Nézőpontot, vagyis azt, hogy kinek a szemszögéből látunk egy helyzetet
Olyan videót, amelyben nincs hang
Fizetett hirdetést közösségi oldalakon
5/10 kérdés
Milyen helyzetre használják az inkasszó szót?
Amikor pénzt vonnak le vagy szednek be egy bankszámláról
Amikor külföldi valutát váltanak át
Amikor készpénzes vásárlásról nyugtát állítanak ki
Amikor valaki kedvezményes részletfizetést kap
6/10 kérdés
Melyik viselkedésre mondják azt, hogy gaslighting (gázlángolás)?
Amikor valaki manipulációval elbizonytalanítja a másikat a saját valóságérzékelésében
Amikor valaki szándékosan túl udvarias egy kellemetlen helyzetben
Amikor két ember nyíltan és egyenrangúan beszél az érzéseiről
Amikor valaki túl gyorsan hoz meg egy fontos döntést
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik állítás lehet igaz arra, ami invazív?
Behatoló, terjeszkedő vagy erőteljesen beavatkozó jellegű
Láthatatlanul jelen lévő, de teljesen ártalmatlan
Lassú, természetes módon visszahúzódó
Kizárólag elméleti jelentőségű
8/10 kérdés
Milyen az, ami illegitim?
Régi hagyományokon alapuló
Nem törvényes, nem jogos vagy nem elfogadott
Különösen népszerű és széles körben támogatott
Titkos, de hivatalosan engedélyezett
9/10 kérdés
Mit jelent a longevity szó?
Egy új technológia gyors elterjedését
Rövid ideig tartó, intenzív teljesítményt
Hirtelen bekövetkező életmódváltást
Hosszú életre vagy az egészséges öregedésre törekvést
10/10 kérdés
Mi az a fenékküszöb?
Árvíz idején használt ideiglenes homokgát
Hajók kikötésére szolgáló úszó szerkezet
Régi parasztházak bejáratánál lévő magas küszöb
Vízfolyás medrébe épített műtárgy, ami megemeli a vízszintet
Címlapkép: Getty Images
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