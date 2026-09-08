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Az írás az emberiség egyik legfontosabb találmánya, aminek ismerete ma már sokunknak természetes dolog. Legtöbbször bele sem gondolunk, hogy a világ különböző részein egészen más betűkkel, jelekkel és más szabályok szerint rögzítik a nyelveket. A Nemzetközi Írástudás Napja alkalmából összeállított kvízünkben most letesztelheted, mennyire igazodsz el a világ ábécéi és írásrendszerei között.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a betűket? Tedd próbára magad a világ ábécéivel és írásrendszereivel! 1/10 kérdés Hány betűből áll a magyar ábécé? 42 40 46 44 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik betűvel kezdődik a görög ábécé? Ómega Alfa Gamma Béta Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy írják hagyományosan az arab szövegeket? Alulról felfelé Fentről lefelé Balról jobbra Jobbról balra Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik írásrendszert használják az orosz nyelv lejegyzésére? Görög írást Arab írást Latin írást Cirill írást Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik írással írják többek között a hindi nyelvet? Hangul Cirill Görög Dévanágari Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik országban találkozhatunk leginkább a hangul írással? Indiában Thaiföldön Görögországban Dél-Koreában Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik írásrendszert használják a vakok és gyengénlátók a tapintás útján történő olvasáshoz? Rovásírás Hangírás Braille-írás Morse-kód Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ókori kereskedő nép ábécéjéből fejlődött ki szinte az összes mai nyugati és közel-keleti ábécé? Föníciaiak Perzsák Babilóniaiak Vikingek Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik nyelv írásrendszerei a kandzsi, a hiragana és a katakana? Koreai Kínai Japán Vietnámi Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ókori civilizációhoz köthető a papiruszra festett hieroglifák használata? Mezopotámiai Egyiptomi Görög Római Eredmények

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