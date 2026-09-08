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Kvíz

Kvíz: Jól ismered a betűket? Tedd próbára magad a világ ábécéivel és írásrendszereivel!

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 17:55

Az írás az emberiség egyik legfontosabb találmánya, aminek ismerete ma már sokunknak természetes dolog. Legtöbbször bele sem gondolunk, hogy a világ különböző részein egészen más betűkkel, jelekkel és más szabályok szerint rögzítik a nyelveket. A Nemzetközi Írástudás Napja alkalmából összeállított kvízünkben most letesztelheted, mennyire igazodsz el a világ ábécéi és írásrendszerei között.

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Kvíz: Jól ismered a betűket? Tedd próbára magad a világ ábécéivel és írásrendszereivel!

1/10 kérdés
Hány betűből áll a magyar ábécé?
42
40
46
44
2/10 kérdés
Melyik betűvel kezdődik a görög ábécé?
Ómega
Alfa
Gamma
Béta
3/10 kérdés
Hogy írják hagyományosan az arab szövegeket?
Alulról felfelé
Fentről lefelé
Balról jobbra
Jobbról balra
4/10 kérdés
Melyik írásrendszert használják az orosz nyelv lejegyzésére?
Görög írást
Arab írást
Latin írást
Cirill írást
5/10 kérdés
Melyik írással írják többek között a hindi nyelvet?
Hangul
Cirill
Görög
Dévanágari
6/10 kérdés
Melyik országban találkozhatunk leginkább a hangul írással?
Indiában
Thaiföldön
Görögországban
Dél-Koreában
7/10 kérdés
Melyik írásrendszert használják a vakok és gyengénlátók a tapintás útján történő olvasáshoz?
Rovásírás
Hangírás
Braille-írás
Morse-kód
8/10 kérdés
Melyik ókori kereskedő nép ábécéjéből fejlődött ki szinte az összes mai nyugati és közel-keleti ábécé?
Föníciaiak
Perzsák
Babilóniaiak
Vikingek
9/10 kérdés
Melyik nyelv írásrendszerei a kandzsi, a hiragana és a katakana?
Koreai
Kínai
Japán
Vietnámi
10/10 kérdés
Melyik ókori civilizációhoz köthető a papiruszra festett hieroglifák használata?
Mezopotámiai
Egyiptomi
Görög
Római
Címlapkép: Getty Images
#játék #kultúra #nyelv #kvíz #általános műveltségi kvíz #nyelvi kvíz

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