Szeptemberben ismét Ars Sacra fesztivál! Az ingyenes vallási-kulturális programsorozat nyitott templomokkal, városi túrákkal és rendhagyó kultúrélményekkel érkezik.
Kvíz: Jól ismered a betűket? Tedd próbára magad a világ ábécéivel és írásrendszereivel!
Az írás az emberiség egyik legfontosabb találmánya, aminek ismerete ma már sokunknak természetes dolog. Legtöbbször bele sem gondolunk, hogy a világ különböző részein egészen más betűkkel, jelekkel és más szabályok szerint rögzítik a nyelveket. A Nemzetközi Írástudás Napja alkalmából összeállított kvízünkben most letesztelheted, mennyire igazodsz el a világ ábécéi és írásrendszerei között.
Kvíz: Jól ismered a betűket? Tedd próbára magad a világ ábécéivel és írásrendszereivel!
Nem kell bányásznak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts ezen a kvízen, de néhány kérdéshez nem árt, ha a felszínnél kicsit mélyebbre ásol!
Kvíz: Jól ismered a gyümölcsök fajtáit? Csak vérbeli kertészek érhetnek el 10 pontot ezen a teszten!
Egy-egy ismerősen csengő név könnyen megtéveszthet. Te tudod, milyen gyümölcs fajtája a Vilmos, a Bigarreau Burlat vagy a Granny Smith?
2026-ban szeptember 4-től veszi kezdetét a nagymúltú 22. CineFest nemzetközi filmfesztivál is, melynek ugyancsak Miskolc ad helyet.
Gyalogosként nap mint nap részt veszel a közlekedésben, de biztosan jól ismered a rád vonatkozó KRESZ szabályokat? Most 10 kérdésből kiderül!
Becsengettek a filmek és regények világában is! Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a leghíresebb fiktív iskolákat!
A TOP10 augusztusi kvíz listájára 2026-ban főként irodalmi és történelmi kvízek kerültek, de akadt köztük Budapestről, római számokról szóló kvíz és vaktérkép is.
Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te emlékszel még az alsó tagozatos tananyagra? Lássuk, lesz-e 10 pontod
Be tudod bizonyítani, hogy vagy annyira okos, mint egy negyedikes?
Mennyire igazodsz el napjaink munkaerőpiacán? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a modern szakmákat!
A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mai kvíz a Mohács történetéhez kapcsolódó fontos eseményeket, személyeket és összefüggéseket veszi sorra.
A vakáció filmekben és könyvekben is számtalan emlékezetes kalandot hozott. Teszteld, hány klasszikus nyári történetet ismersz fel!
Tudod, mit jelent a longevity, a gaslighting vagy a fenékküszöb? Teszteld, felismered-e a gyakran keresett szavak jelentését Google nélkül.
Tedd próbára magad 10 imádnivaló kölyökkutyával, és derítsd ki, hány kutyafajtát ismersz fel első pillantásra!
A közelgő kutyák világnapja alkalmából kutya kötelességünk foglalkozni a népszerű négylábúak témájával.
Kvíz: Jó vagy töriből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos augusztusi eseményekről!
A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek augusztushoz köthetők.
Kvíz: Egyaránt ismered a magyar és a külföldi konyhát? Tedd próbára, mennyire vagy otthon a gasztronómiában!
A mai kvíz során magyaros fogások külföldi „rokonait” keressük. Mutasd meg, hogy ez a trükkös gasztro kvíz sem foghat ki rajtad!
Kvíz: Bejártad az egész országot, láttál már minden jó helyet? Lássuk, mennyire ismered a történelmi magyar várakat!
A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered a legismertebb magyar várakat, és azt is tesztelheted, hogy rémlenek-e a hozzájuk köthető a történelmi események, híres várkapitányok.
Tíz hazafias költemény, tíz jól ismert magyar költő. Vajon néhány kezdősor is elég lesz ahhoz, hogy felismerd a szerzőt?
Mitől kel meg a tészta, mire jó a dagasztás, és mitől lesz igazán jó a kenyér? Az új kenyér ünnepén teszteld, mennyit tudsz a kenyérsütésről!