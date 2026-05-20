A Bükkben egész évben sokan kirándulnak, nyáron a csodás természet, gazdag élővilág, télen a behavazott hegyek látképe vonzza a túrázókat. A Bükk hegység viszont nemcsak népszerű kirándulóhely, hanem földtani, természeti és kulturális szempontból is kiemelkedő érték. A mai kvíz középpontjában a Bükk és vidéke áll, kérdéseink a hegység jellegzetességeit, földrajzát és látnivalóit járják körül. Te mennyire ismered az öreg Bükköt?

Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Bükk csodálatos vidékéről, látnivalóiról! 1/10 kérdés Melyik a Bükk-vidék legmagasabb csúcsa? Bálvány Szilvási-kő Istállós-kő Tar-kő Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik barlang található a Bükkben az alábbiak közül? Szeleta-barlang Csodabogyós-barlang Pál-völgyi-barlang Abaligeti-barlang Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik völgy található a Bükkben az alábbiak közül? Szalajka-völgy Fundoklia-völgy Koloska-völgy Azáleás-völgy Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi kisvasutak közül melyik nem a Bükkben közlekedik? Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút Szilvásváradi Erdei Vasút Csömödéri Állami Erdei Vasút Lillafüredi Állami Erdei Vasút Következő kérdés 5/10 kérdés Mitől különlegeseket a Bükkalján is nagy számban található kaptárkövek? sziklaalakzatok, kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba fülkéket és egyéb mélyedéseket faragtak a Magyarországon is honos német darázs kolóniák nagy kiterjedésű fészkei, mely az idők során "megkövesedett" a rárakódó kőportól olyan természetesen kialakult, szabályos téglatest formájú kövek, amelyek ládákra emlékeztetnek, és a legendák szerint óriások kincsét rejtik ezek természetben kialakult csapdák, olyan vermek, amelyek alján éles kövek állnak ki a földből Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik vízesés található a Bükk-vidéken? Fátyol-vízesés Ferde-vízesés (Tündér-lépcső) Ilona-völgyi-vízesés Ördögmalom-vízesés Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik vár található a Bükkben, amelyet 2021-ben kezdtek el rekonstruálni? Siklósi vár Márévár Diósgyőri vár Bory-vár Következő kérdés 8/10 kérdés A Bükk melyik településére nyílik gyönyörű kilátás a Millenniumi kilátóból? Sirok Szilvásvárad Szerencs Szendrő Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen hazánkban ritka halfajtát tenyésztenek a lillafüredi terepen? garda hering pisztráng angolna Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívták a 2022-ben elhunyt "bükki füvesembert", a vidék híres szülöttjét? Bálint György Szabó György Moldova György Soros György

