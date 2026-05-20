LILLAFÜRED,MAGYARORSZÁG - 2018. MÁJUS 02: Légifelvétel a lillafüredi várról. Lillafüred az egyik legszebb természeti környezet, Miskolc közelében, a Bükki-hegység keleti részén, Magyarországon.
Kvíz: Imádsz kirándulni? Lássuk, mennyit tudsz a Bükk csodálatos vidékéről, látnivalóiról!

A Bükkben egész évben sokan kirándulnak, nyáron a csodás természet, gazdag élővilág, télen a behavazott hegyek látképe vonzza a túrázókat. A Bükk hegység viszont nemcsak népszerű kirándulóhely, hanem földtani, természeti és kulturális szempontból is kiemelkedő érték. A mai kvíz középpontjában a Bükk és vidéke áll, kérdéseink a hegység jellegzetességeit, földrajzát és látnivalóit járják körül. Te mennyire ismered az öreg Bükköt?

1/10 kérdés
Melyik a Bükk-vidék legmagasabb csúcsa?
Bálvány
Szilvási-kő
Istállós-kő
Tar-kő
2/10 kérdés
Melyik barlang található a Bükkben az alábbiak közül?
Szeleta-barlang
Csodabogyós-barlang
Pál-völgyi-barlang
Abaligeti-barlang
3/10 kérdés
Melyik völgy található a Bükkben az alábbiak közül?
Szalajka-völgy
Fundoklia-völgy
Koloska-völgy
Azáleás-völgy
4/10 kérdés
Az alábbi kisvasutak közül melyik nem a Bükkben közlekedik?
Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút
Szilvásváradi Erdei Vasút
Csömödéri Állami Erdei Vasút
Lillafüredi Állami Erdei Vasút
5/10 kérdés
Mitől különlegeseket a Bükkalján is nagy számban található kaptárkövek?
sziklaalakzatok, kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba fülkéket és egyéb mélyedéseket faragtak
a Magyarországon is honos német darázs kolóniák nagy kiterjedésű fészkei, mely az idők során "megkövesedett" a rárakódó kőportól
olyan természetesen kialakult, szabályos téglatest formájú kövek, amelyek ládákra emlékeztetnek, és a legendák szerint óriások kincsét rejtik
ezek természetben kialakult csapdák, olyan vermek, amelyek alján éles kövek állnak ki a földből
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik vízesés található a Bükk-vidéken?
Fátyol-vízesés
Ferde-vízesés (Tündér-lépcső)
Ilona-völgyi-vízesés
Ördögmalom-vízesés
7/10 kérdés
Melyik vár található a Bükkben, amelyet 2021-ben kezdtek el rekonstruálni?
Siklósi vár
Márévár
Diósgyőri vár
Bory-vár
8/10 kérdés
A Bükk melyik településére nyílik gyönyörű kilátás a Millenniumi kilátóból?
Sirok
Szilvásvárad
Szerencs
Szendrő
9/10 kérdés
Milyen hazánkban ritka halfajtát tenyésztenek a lillafüredi terepen?
garda
hering
pisztráng
angolna
10/10 kérdés
Hogy hívták a 2022-ben elhunyt "bükki füvesembert", a vidék híres szülöttjét?
Bálint György
Szabó György
Moldova György
Soros György
