A fine dining már nem olyasmi, ami csak az elit számára elérhető válogatott éttermekben. Ma már rengeteg helyen van jelen az országban a kiváló minőségű gasztronómiai élményt nyújtó, magas színvonalú éttermek stílusa: már kis vidéki bisztrókban is művelhetik magas művészi fokon a gasztronómiát. Az olyan műsorok pedig, amelyekben séfek versengenek és csillogtatják meg tudásukat, rengeteg gasztronómiai kifejezéssel bővítették az elmúlt években a nézők szókincsét. Te mennyire vagy otthon gasztro témákban? A mai kvíz során tesztelheted, ismered-e az alapokat, gondot okozna-e számodra értelmezni egy fine dining menüsort.

Kvíz: Nagy ínyenc vagy, mindent megkóstolsz? Tedd próbára a fine dining szókincsedet! 1/10 kérdés Milyen kagylót szolgálnak fel gyakran az alábbiak közül a fine dining éttermekben? Szent Antal Szent György Szent Jakab Szent Pál Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen ínyenc étel a foie gras? pácolt nyers hal sajtválogatás borjúmirigy hízott libamáj Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy készül a zöldolaj? a repülő-hal (Tobiko) ikrájából nyert olaj pisztáciából, illetve tökmagból vagy ezek keverékéből nyert olaj avokádóból sajtolt olaj apírtott zöldfűszerek és növényi olaj leszűrt keveréke Következő kérdés 4/10 kérdés Mi igaz a sous-vide konyhatechnológiára? fűszeres, általában savanykás lében való, lassan, gyöngyözve forraló főzés a forrásban lévő étel sűrítése tejszín, tejföl vagy tojás segítségével vákuum alat vízfürdőben folyamatos alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig tartó főzés a húsok saját zsírjában történő, lassú és alacsony hőfokon történő főzése Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen étel a szuflé? tartalmas krémdesszert, karamelizált réteggel a tetején légies textúrájú édes vagy sós hab frissítő, gyümölcsalapú jégdesszert tojáshabbal készülő sós vagy édes felfújt Következő kérdés 6/10 kérdés Mi az aioli szósz két fő alapanyaga? nam pla óceáni hal és só joghurt és uborka olaj és fokhagyma pirított szezámmag és citromlé Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nem egy olyan babfajta az alábbiak közül, amelyikkel jellemzően fine dining étlapokon találkozni? arborio fava pinto lima Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen étel a gazpacho? áttetsző tésztabatyuban főtt étel színes töltelékekkel hideg, frissítő zöldségleves egészbe sült petrezselymes hal rizsből, zöldségekből és tengeri herkentyűkből készülő egytálétel Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy készül a sztroganov bélszín? apróradarált nyers bélszín, hagymákkal, fűszerekkel ízesítve, a tetején nyers tojássárgájával tálalva marhaszegyből, melyet egy gombás réteg és ropogós tésztabunda vesz körül pirított zsemlekrutonra helyezett bélszínérmék, sült libamájjal, szarvasgombával és barnamártással vékonyra szeletelt marha bélszín vagy egyéb színhús tejszínes-tejfölös mártásban, gombával, vékonyra szeletelt savanyú uborkával Következő kérdés 10/10 kérdés Végül jöjjön még egy deszert! Milyen étel a tarte tatin? kagylóformájú piskótaszerű teasütemény kifordított francia almatorta levelestészta-kosárkába töltött, tojássárgájakrémből készült édes portugál sütemény a vajból, tojásból, cukorból és lisztből álló tészta átitatva citromos cukorsziruppal

