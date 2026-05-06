Marhahús chateaubriand, vajmártás, cseresznyeparadicsom és grillezett spárga Bocuse dOr fine dining
Kvíz

Kvíz: Nagy ínyenc vagy, mindent megkóstolsz? Tedd próbára a fine dining szókincsedet!

Pénzcentrum
2026. május 6. 18:03

A fine dining már nem olyasmi, ami csak az elit számára elérhető válogatott éttermekben. Ma már rengeteg helyen van jelen az országban a kiváló minőségű gasztronómiai élményt nyújtó, magas színvonalú éttermek stílusa: már kis vidéki bisztrókban is művelhetik magas művészi fokon a gasztronómiát. Az olyan műsorok pedig, amelyekben séfek versengenek és csillogtatják meg tudásukat, rengeteg gasztronómiai kifejezéssel bővítették az elmúlt években a nézők szókincsét. Te mennyire vagy otthon gasztro témákban? A mai kvíz során tesztelheted, ismered-e az alapokat, gondot okozna-e számodra értelmezni egy fine dining menüsort.

1/10 kérdés
Milyen kagylót szolgálnak fel gyakran az alábbiak közül a fine dining éttermekben?
Szent Antal
Szent György
Szent Jakab
Szent Pál
2/10 kérdés
Milyen ínyenc étel a foie gras?
pácolt nyers hal
sajtválogatás
borjúmirigy
hízott libamáj
3/10 kérdés
Hogy készül a zöldolaj?
a repülő-hal (Tobiko) ikrájából nyert olaj
pisztáciából, illetve tökmagból vagy ezek keverékéből nyert olaj
avokádóból sajtolt olaj
apírtott zöldfűszerek és növényi olaj leszűrt keveréke
4/10 kérdés
Mi igaz a sous-vide konyhatechnológiára?
fűszeres, általában savanykás lében való, lassan, gyöngyözve forraló főzés
a forrásban lévő étel sűrítése tejszín, tejföl vagy tojás segítségével
vákuum alat vízfürdőben folyamatos alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig tartó főzés
a húsok saját zsírjában történő, lassú és alacsony hőfokon történő főzése
5/10 kérdés
Milyen étel a szuflé?
tartalmas krémdesszert, karamelizált réteggel a tetején
légies textúrájú édes vagy sós hab
frissítő, gyümölcsalapú jégdesszert
tojáshabbal készülő sós vagy édes felfújt
6/10 kérdés
Mi az aioli szósz két fő alapanyaga?
nam pla óceáni hal és só
joghurt és uborka
olaj és fokhagyma
pirított szezámmag és citromlé
7/10 kérdés
Melyik nem egy olyan babfajta az alábbiak közül, amelyikkel jellemzően fine dining étlapokon találkozni?
arborio
fava
pinto
lima
8/10 kérdés
Milyen étel a gazpacho?
áttetsző tésztabatyuban főtt étel színes töltelékekkel
hideg, frissítő zöldségleves
egészbe sült petrezselymes hal
rizsből, zöldségekből és tengeri herkentyűkből készülő egytálétel
9/10 kérdés
Hogy készül a sztroganov bélszín?
apróradarált nyers bélszín, hagymákkal, fűszerekkel ízesítve, a tetején nyers tojássárgájával tálalva
marhaszegyből, melyet egy gombás réteg és ropogós tésztabunda vesz körül
pirított zsemlekrutonra helyezett bélszínérmék, sült libamájjal, szarvasgombával és barnamártással
vékonyra szeletelt marha bélszín vagy egyéb színhús tejszínes-tejfölös mártásban, gombával, vékonyra szeletelt savanyú uborkával
10/10 kérdés
Végül jöjjön még egy deszert! Milyen étel a tarte tatin?
kagylóformájú piskótaszerű teasütemény
kifordított francia almatorta
levelestészta-kosárkába töltött, tojássárgájakrémből készült édes portugál sütemény
a vajból, tojásból, cukorból és lisztből álló tészta átitatva citromos cukorsziruppal
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

