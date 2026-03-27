Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!

2026. március 27. 18:05

A mai kvíz azokat a témákat járja körül, amelyekben a horgászat iránt érdeklődők otthonosan mozognak. Egy igazi horgásznak - vagy annak, aki horgászvizsgára készül - ismernie kell a jelenlegi szabályokat, kifogható halfajokat, a különböző horgásztechnikákat. Te mennyire emlékszel a tilalmi időszakokra, az egyes fajokra vonatkozó külön szabályokra? Átmennél most a horgászvizsgán? Teszteld a 

1/10 kérdés
Melyik hónapban kezdődik általában a ponty tilalmi ideje Magyarországon?
március
szeptember
május
július
2/10 kérdés
Melyik ragadozó hal az alábbiak közül?
ponty
dévérkeszeg
csuka
kárász
3/10 kérdés
Mi a pergetés?
a horgászhelyen történő folyamatos etetés, amivel odaszoktatja a horgász a halakat egy bizonyos helyhez
amikor a horgász fárasztja a horogra akadt halat azzal, hogy engedi szökni, aztán megint húzni kezdi
horgászati stílus, amikor a műcsalit folyamatosan mozgatjuk a vízben, hogy odavonzza a ragadozó halakat
az orvhorgászok egyik módszere, amikor több nagy horoggal egy damilon próbálnak halakat beakasztani
4/10 kérdés
Melyik halfaj védett, ezáltal nem fogható Magyarországon az alábbiak közül?
botos kölönte
menyhal
balin
kősüllő
5/10 kérdés
Minimum hány centiméteresnek kell lennie egy sügérnek, amit ki lehet fogni?
60 cm
25 cm
40 cm
15 cm
6/10 kérdés
Mennyi a pontyok horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma, illetve mennyisége?
3 kg
3 db
5 db
8 kg
7/10 kérdés
Mennyibe kerül jelenleg az állami horgászjegy?
23 400 Ft
6 000 Ft
2 200 Ft
11 000 Ft
8/10 kérdés
Mettől meddig tart a süllő tilalmi időszaka?
február 1-től március 31-ig
április 15-től május 31-ig
október 1-től március 31-ig
március 1-től április 30-ig
9/10 kérdés
Mely őshonos halfaj volt horgászható korábban, viszont több mint 10 éve már nem fogható (legfeljebb külön engedéllyel)?
márna
kecsege
garda
angolna
10/10 kérdés
Mi igaz a harcsa tilalmi idejére, kifogható méretére és napi kifogható mennyiségére?
nem fogható május 2. és június 15 között, legalább 60 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 3 db-ot
nem fogható szeptember 2. és október 15. között, legalább 40 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 4 db-ot
nem fogható július 1. és szeptember 15. között, legalább 100 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 2 db-ot
nem fogható március 1. és április 15. között, legalább 25 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 5 db-ot

Ha tetszett a kvízünk, töltsd ki korábbi horgászat témájú kvízeinket is! Ha kíváncsi vagy, hogyan tehető horgászvizsga és mennyibe kerül, ebben a cikkünkben írtunk róla. A horgászengedély és horgászkártya igényléséről, különféle horgászjegyekről pedig ebben a cikkben szedtük össze a fontos tudnivalókat.

