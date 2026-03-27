A mai kvíz azokat a témákat járja körül, amelyekben a horgászat iránt érdeklődők otthonosan mozognak. Egy igazi horgásznak - vagy annak, aki horgászvizsgára készül - ismernie kell a jelenlegi szabályokat, kifogható halfajokat, a különböző horgásztechnikákat. Te mennyire emlékszel a tilalmi időszakokra, az egyes fajokra vonatkozó külön szabályokra? Átmennél most a horgászvizsgán? Teszteld a

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni! 1/10 kérdés Melyik hónapban kezdődik általában a ponty tilalmi ideje Magyarországon? március szeptember május július Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ragadozó hal az alábbiak közül? ponty dévérkeszeg csuka kárász Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a pergetés? a horgászhelyen történő folyamatos etetés, amivel odaszoktatja a horgász a halakat egy bizonyos helyhez amikor a horgász fárasztja a horogra akadt halat azzal, hogy engedi szökni, aztán megint húzni kezdi horgászati stílus, amikor a műcsalit folyamatosan mozgatjuk a vízben, hogy odavonzza a ragadozó halakat az orvhorgászok egyik módszere, amikor több nagy horoggal egy damilon próbálnak halakat beakasztani Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik halfaj védett, ezáltal nem fogható Magyarországon az alábbiak közül? botos kölönte menyhal balin kősüllő Következő kérdés 5/10 kérdés Minimum hány centiméteresnek kell lennie egy sügérnek, amit ki lehet fogni? 60 cm 25 cm 40 cm 15 cm Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyi a pontyok horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma, illetve mennyisége? 3 kg 3 db 5 db 8 kg Következő kérdés 7/10 kérdés Mennyibe kerül jelenleg az állami horgászjegy? 23 400 Ft 6 000 Ft 2 200 Ft 11 000 Ft Következő kérdés 8/10 kérdés Mettől meddig tart a süllő tilalmi időszaka? február 1-től március 31-ig április 15-től május 31-ig október 1-től március 31-ig március 1-től április 30-ig Következő kérdés 9/10 kérdés Mely őshonos halfaj volt horgászható korábban, viszont több mint 10 éve már nem fogható (legfeljebb külön engedéllyel)? márna kecsege garda angolna Következő kérdés 10/10 kérdés Mi igaz a harcsa tilalmi idejére, kifogható méretére és napi kifogható mennyiségére? nem fogható május 2. és június 15 között, legalább 60 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 3 db-ot nem fogható szeptember 2. és október 15. között, legalább 40 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 4 db-ot nem fogható július 1. és szeptember 15. között, legalább 100 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 2 db-ot nem fogható március 1. és április 15. között, legalább 25 cm-es példányt lehet elvinni és maximum 5 db-ot Eredmények Ha tetszett a kvízünk, töltsd ki korábbi horgászat témájú kvízeinket is! Ha kíváncsi vagy, hogyan tehető horgászvizsga és mennyibe kerül, ebben a cikkünkben írtunk róla. A horgászengedély és horgászkártya igényléséről, különféle horgászjegyekről pedig ebben a cikkben szedtük össze a fontos tudnivalókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

