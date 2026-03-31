Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A latin nyelv évszázadokon át a tudomány, a jog és a műveltség közvetítője volt, így nem meglepő, hogy számos kifejezése ma is élő része a mindennapi gondolkodásnak. A latin szállóigék tömör bölcsességei még ma is alkalmazzuk egy-egy mindennapi helyzetben is. A mai kvíz során ezekkel a klasszikus mondásokkal találkozhatsz, és tesztelheted: valóban jól ismered-e a jelentésüket. Mélyülj el velünk a latin bölcsességek világában, emlékezz és tanulj.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod! 1/10 kérdés Mit jelent magyarul az "Alea iacta est" szállóige, ami azóta szólássá vált? A kocka el van vetve Barátaim, elvesztegettem ezt a napot Borban az igazság Ragadd meg a pillanatot Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik latin szállóige jelenti azt, hogy "a szerelem mindent legyőz"? Amor vincit omnia In vino veritas Vini, vidi, vici Carpe Diem Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent magyarul Descartes híres mondása: "Cogito ergo sum"? A lélek tükre a beszéd Gondolkozom, tehát vagyok Mindenben kételkedni kell Háborúban hallgatnak múzsák Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szállóige jelentése "oszd meg és uralkodj"? Divide et impera Pulvis et umbra sumus Panem et circenses Odi et amo Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik magyar mondás áll a legközelebb a "lupus in fabula" latin kifejezés jelentéséhez? kutyából nem lesz szalonna ne fesd az ördögöt a falra kecskére bízni a káposztát jobb félni, mint megijedni Következő kérdés 6/10 kérdés Mit jelent a "Hannibal ante portas" mondás szó szerint? Hannibál átlépte a folyót Hannibál úton van Hannibál a kapuk előtt Hannibál örökké él Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a "per aspera ad astra" latin szólás? Ép testben ép lélek Teher alatt nő a pálma Kétszer ad, ki gyorsan ad Göröngyös úton a csillagokig Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik mondás jelentése, hogy tévedni emberi dolog? Errare humanum est Homo proponit, Deus disponit. Homo homini lupus Omnia homini dum vivit speranda sunt Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent az "in medias res" kifejezés? a dolgok közepébe vágva letűnt idő dicsérője sok hűhó semmiért jobb későn, mint soha Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent eredetileg a "non plus ultra" latin kifejezés, ami egy aprósütemény elnevezéseként használunk ma is? volt és nincs a semminél is kevesebb felülmúlhatatlan (valaminek a netovábbja) dupla vagy semmi Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

