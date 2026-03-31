Az Ara Pacis augustae az abszolút béke oltárát jelenti. Augustus római császár rendelte meg, hogy megünnepelje a birodalomban Augustus galliai és hispániai győzelmei után kialakult békét. Rómában, Olaszországban található.
Kvíz

Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!

2026. március 31. 18:05

A latin nyelv évszázadokon át a tudomány, a jog és a műveltség közvetítője volt, így nem meglepő, hogy számos kifejezése ma is élő része a mindennapi gondolkodásnak. A latin szállóigék tömör bölcsességei még ma is alkalmazzuk egy-egy mindennapi helyzetben is. A mai kvíz során ezekkel a klasszikus mondásokkal találkozhatsz, és tesztelheted: valóban jól ismered-e a jelentésüket. Mélyülj el velünk a latin bölcsességek világában, emlékezz és tanulj.

1/10 kérdés
Mit jelent magyarul az "Alea iacta est" szállóige, ami azóta szólássá vált?
A kocka el van vetve
Barátaim, elvesztegettem ezt a napot
Borban az igazság
Ragadd meg a pillanatot
2/10 kérdés
Melyik latin szállóige jelenti azt, hogy "a szerelem mindent legyőz"?
Amor vincit omnia
In vino veritas
Vini, vidi, vici
Carpe Diem
3/10 kérdés
Mit jelent magyarul Descartes híres mondása: "Cogito ergo sum"?
A lélek tükre a beszéd
Gondolkozom, tehát vagyok
Mindenben kételkedni kell
Háborúban hallgatnak múzsák
4/10 kérdés
Melyik szállóige jelentése "oszd meg és uralkodj"?
Divide et impera
Pulvis et umbra sumus
Panem et circenses
Odi et amo
5/10 kérdés
Melyik magyar mondás áll a legközelebb a "lupus in fabula" latin kifejezés jelentéséhez?
kutyából nem lesz szalonna
ne fesd az ördögöt a falra
kecskére bízni a káposztát
jobb félni, mint megijedni
6/10 kérdés
Mit jelent a "Hannibal ante portas" mondás szó szerint?
Hannibál átlépte a folyót
Hannibál úton van
Hannibál a kapuk előtt
Hannibál örökké él
7/10 kérdés
Mit jelent a "per aspera ad astra" latin szólás?
Ép testben ép lélek
Teher alatt nő a pálma
Kétszer ad, ki gyorsan ad
Göröngyös úton a csillagokig
8/10 kérdés
Melyik mondás jelentése, hogy tévedni emberi dolog?
Errare humanum est
Homo proponit, Deus disponit.
Homo homini lupus
Omnia homini dum vivit speranda sunt
9/10 kérdés
Mit jelent az "in medias res" kifejezés?
a dolgok közepébe vágva
letűnt idő dicsérője
sok hűhó semmiért
jobb későn, mint soha
10/10 kérdés
Mit jelent eredetileg a "non plus ultra" latin kifejezés, ami egy aprósütemény elnevezéseként használunk ma is?
volt és nincs
a semminél is kevesebb
felülmúlhatatlan (valaminek a netovábbja)
dupla vagy semmi
Meghalt Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.

