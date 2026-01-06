Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint száz évvel ez előtt, 1920-ban jelent meg Móricz Zsigmond híres regénye, a Légy jó mindhalálig. Bár Móricz nem annak szánta, művét a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb gyermekregényeként tartjuk számon, és ma is a 7-8. osztályos tanulók legfontosabb kötelező olvasmányai közé soroljuk. Ha te is azok közé tartozol, akik valóban elolvasták a könyvet, nem csak átfutották a rövidített verziót, a Pénzcentrum mai irodalmi kvízében próbára teheted, mi mindenre emlékszel Nyilas Misi történetéből. Készen állsz?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból! 1/10 kérdés Melyik iskola diákja volt a regény főszereplője, Nyilas Misi? Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Debreceni Református Kollégium Budapesti Piarista Gimnázium Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt Isaák Géza? Misi nagyapja Misi legjobb barátja Misi irodalomtanára Misi nagybátyja Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor játszódik a Légy jó mindhalálig c. regény cselekménye? 1920-as évek 1890-es évek 1940-es évek 1850-es évek Következő kérdés 4/10 kérdés Kinek a lutriszelvényét hagyja el Misi? Török bácsi Holló tanár úr Pósalaky úr István bácsi Következő kérdés 5/10 kérdés Mire tanítja Misi osztálytársát, Doroghy Sanyikát? német biológia és kémia irodalom és történelem számtan és latin Következő kérdés 6/10 kérdés Honnan származik a „Légy jó mindhalálig” címe? Nemzeti dal Biblia Hamlet Odüsszeia Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül ki nem tartozott Misi osztálytársai közé? Orczy Vilmos Szüts Istók Sándor Mihály Szegedi Feri Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt Misi legjobb barátja? Barta Imre Varga János Gimesi Lajos Kelemen Imre Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik lányt kedveli meg Misi a regényben? Doroghy Viola Doroghy Ilona Doroghy Bella Török Ilona Következő kérdés 10/10 kérdés Mi történik Misivel, miután bebizonyosodik ártatlansága? otthagyja a Debreceni Református Gimnáziumot eltanácsolják a kollégiumból megkapja a lutrinyeremény felét dicséretet kap az osztályfőnöktől Eredmények

Címlapkép: Getty Images

