2026. január 6. kedd Boldizsár
-4 °C Budapest
A young woman spending time in her kitchen, reading a book, sitting at the table
Kvíz

Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!

Pénzcentrum
2026. január 6. 17:55

Több mint száz évvel ez előtt, 1920-ban jelent meg Móricz Zsigmond híres regénye, a Légy jó mindhalálig. Bár Móricz nem annak szánta, művét a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb gyermekregényeként tartjuk számon, és ma is a 7-8. osztályos tanulók legfontosabb kötelező olvasmányai közé soroljuk. Ha te is azok közé tartozol, akik valóban elolvasták a könyvet, nem csak átfutották a rövidített verziót, a Pénzcentrum mai irodalmi kvízében próbára teheted, mi mindenre emlékszel Nyilas Misi történetéből. Készen állsz?

Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!

1/10 kérdés
Melyik iskola diákja volt a regény főszereplője, Nyilas Misi?
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
Debreceni Református Kollégium
Budapesti Piarista Gimnázium
2/10 kérdés
Ki volt Isaák Géza?
Misi nagyapja
Misi legjobb barátja
Misi irodalomtanára
Misi nagybátyja
3/10 kérdés
Mikor játszódik a Légy jó mindhalálig c. regény cselekménye?
1920-as évek
1890-es évek
1940-es évek
1850-es évek
4/10 kérdés
Kinek a lutriszelvényét hagyja el Misi?
Török bácsi
Holló tanár úr
Pósalaky úr
István bácsi
5/10 kérdés
Mire tanítja Misi osztálytársát, Doroghy Sanyikát?
német
biológia és kémia
irodalom és történelem
számtan és latin
6/10 kérdés
Honnan származik a „Légy jó mindhalálig” címe?
Nemzeti dal
Biblia
Hamlet
Odüsszeia
7/10 kérdés
Az alábbiak közül ki nem tartozott Misi osztálytársai közé?
Orczy Vilmos
Szüts Istók
Sándor Mihály
Szegedi Feri
8/10 kérdés
Ki volt Misi legjobb barátja?
Barta Imre
Varga János
Gimesi Lajos
Kelemen Imre
9/10 kérdés
Melyik lányt kedveli meg Misi a regényben?
Doroghy Viola
Doroghy Ilona
Doroghy Bella
Török Ilona
10/10 kérdés
Mi történik Misivel, miután bebizonyosodik ártatlansága?
otthagyja a Debreceni Református Gimnáziumot
eltanácsolják a kollégiumból
megkapja a lutrinyeremény felét
dicséretet kap az osztályfőnöktől
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #könyv #általános iskola #olvasás #író #kvíz #könyvek #irodalom #regények #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
