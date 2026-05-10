2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
23 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Lenyűgöz a madarak és fák világa? Szerezz 10/10-es tudást a következő kirándulásra!
Kvíz

Kvíz: Lenyűgöz a madarak és fák világa? Szerezz 10/10-es tudást a következő kirándulásra!

Pénzcentrum
2026. május 10. 17:56

A természet tele van elképesztő teljesítményekkel és furcsa megoldásokkal. Tudod-e, melyik madár repüli át a fél világot a tél elől, vagy melyik fafajunk élhet akár ezer évig is? Teszteld le a tudásod a napi kvíz 10 izgalmas kérdésével, és tudj meg olyan háttérinfókat a madarak és fák világáról, amikkel a következő kiránduláson te leszel a legműveltebb túrázó!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Lenyűgöz a madarak és fák világa? Szerezz 10/10-es tudást a következő kirándulásra!

1/10 kérdés
A fák melyik részében zajlik a fotoszintézis, a napfény segítségével történő tápanyag- és oxigéntermelés? alakítása?
Levelek
Termés
Kéreg
Gyökérzet
2/10 kérdés
Melyik madár repül akár Afrikáig a tél elől?
Széncinege
Házi veréb
Fehér gólya
Fekete rigó
3/10 kérdés
Melyik fa kérge hófehér és sima?
Nyírfa
Juharfa
Bükkfa
Gesztenyefa
4/10 kérdés
Miből építik a madarak a fészküket leggyakrabban?
Műanyagból és fémből
Csak levelekből
Ágakból, fűszálakból és sárból
Kövekből és homokból
5/10 kérdés
Mi a neve a fák évgyűrűinek vizsgálatával foglalkozó tudománynak?
Ornitológia
Zoológia
Dendrokronológia
Botanika
6/10 kérdés
Melyik madár a magyar természetvédelem jelképe?
Kerecsensólyom
Túzok
Nagy kócsag
Cinke
7/10 kérdés
Melyik fa virágából főznek gyakran nyugtató teát?
Nyárfa
Cseresznyefa
Hársfa
Tölgyfa
8/10 kérdés
A madarknak nincsenek a hűsítésért felelős izzadságmirigyeik. De akkor hogyan hűtik magukat?
Vizet fröcskölnek a szárnyuk alá
Gyorsabban repülnek
Tátott csőrrel lihegnek
Ledobják a tollaikat
9/10 kérdés
Melyik fa leveléből készült koszorú a győzelem jelképe az ókor óta?
Babérfa
Platán
Olajfa
Fűzfa
10/10 kérdés
Melyik madár rendelkezik a legnagyobb szárnyfesztávolsággal a világon?
Vándoralbatrosz
Bütykös hattyú
Rétisas
Andoki kondor
Címlapkép: Getty Images
#szabadidő #túra #fa #erdő #állat #természet #kikapcsolódás #madár #kvíz #madarak #állatok #általános műveltségi kvíz #állatos kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:35
17:03
16:28
16:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 10.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
2026. május 10.
Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
2026. május 10.
Tömegek zarándokolnak ebbe a magyar faluba: íme a bodrogkeresztúri csodarabbi titkai
NAPTÁR
Tovább
2026. május 10. vasárnap
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
A madarak és fák napja
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Mozogj az egészségedért világnap
Május 10.
Baromfi világnap
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
3 hete
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
2 hete
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
4
1 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
5
1 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatsáv
olyan összeghatár, melyre adott kamat van meghirdetve (például 1 millió forinttól 2 millió forintig a kamat 5%, ekkor az 1 és 2 millió forint közzé eső sávot kamatsávnak hívjuk)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 17:03
A hét olvasói levele: "Az a hülye aki oda megy zabálni"
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 16:28
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: kemény mínuszokat és viharokat hoz a nyakunkba a közelgő front
Agrárszektor  |  2026. május 10. 17:34
Nem ússzuk meg szárazon? Több hullámban jön az eső, örülhetnek a gazdák
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm