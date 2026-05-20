A gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga és a narancslé olcsóbb lett, de a hamburger ára több mint 13 százalékkal emelkedett az elmúlt évben.
Olyan, mintha svédasztalos hotelben ennénk: forradalmi menza indult a vidéki suliban
Új közétkeztetési rendszert vezettek be a győri Gyakorló iskola ebédlőjében: a tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában választhatnak az ebéd kínálatából. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is.
A délidőben zajló ebédidő első ránézésre nem tér el jelentősen egy hagyományos iskolai menzától: csörömpölnek az evőeszközök, a gyerekek beszélgetnek, és sorban haladnak a tálalópultok felé. A különbség azonban lényeges: a győri diákok maguk döntik el, mit és mekkora mennyiségben tesznek a tányérjukra. Gyakorlatilag annyit szednek, amennyit megesznek. A rendszert az Eatrend Magyarország Kft. közétkeztető vállalat vezette be, elsőként Győr-Moson-Sopron vármegyében, a győri Gyakorló iskolában.
A cél, hogy minden gyerek jóllakottan álljon fel, ugyanakkor csökkenjen az ételhulladék mennyisége
– fogalmazott Heller Kitti, az Eatrend régióvezetője a Kisalföldnek.
A rendszerben a tanulók többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A leves külön kerül kihelyezésre, azt a gyerekek maguk merik a tányérjukba, míg a főételeket és köreteket a pultból szedhetik.
A menü is rugalmasabb lett
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy adott napon például csontleves, sertéspaprikás szarvacskatésztával, illetve halrudacska burgonyapürével is szerepel a kínálatban, mellé pedig saláták és desszertek is választhatók. A diákok így akár többféle menüelemet is összeállíthatnak saját ízlésük szerint.
A közétkeztető szerint fontos szempont, hogy a különböző összeállítások tápanyag-összetétele hasonló maradjon, így a szabadabb választás nem megy az étrendi egyensúly rovására. A gyerekeknek mintaadagok is segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
A rendszer fogadtatása kedvező: a beszámolók szerint a diákok gyorsan megszokták az új módszert, és sokan kifejezetten élvezik a választás szabadságát. A kisebbek is magabiztosan használják a merőkanalakat és tálalóeszközöket. A vállalat tapasztalatai szerint a szabadszedéses rendszer nemcsak a diákok elégedettségét növeli, hanem az ételpazarlás csökkentésében is eredményes lehet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A gyerekek azt kommunikáljuk, amit otthon is gyakran hallanak: annyit szedjenek, amennyiről biztosan tudják, hogy elfogy. Ha pedig éhesek, tiszta tányérra újra merhetnek
– hangzott el.
Több intézményben is terjesztenék a modellt
A svédasztalos menzát már további két intézményben is bevezették, és a tapasztalatok alapján a rendszer terjedése várható. A cél a közétkeztetés modernizálása, valamint a tudatosabb étkezési szokások kialakítása a diákok körében.
A szakemberek szerint a modell egyszerre szolgálja a rugalmasságot és a fenntarthatóságot, miközben a gyerekek önálló döntéshozatalát is fejleszti az étkezés során.
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
A jeli főkertész szerint ideje búcsút inteni a tujának, és új irányt venni a kertekben. A szakember 3 olyan növényt is kiemelt, amelyekből tartós, látványos...
Ínycsiklandó gasztrobulival robban a szezon a Balatonnál: borok és halételek lepik el a népszerű sétányt
Balatoni ízek és a kulturális programok veszik át a főszerepet Balatonfüreden: május 22. és 25. között rendezik meg a Balatoni Hal- és Borünnepet a Tagore...
Izgalmas videót osztott meg a napokban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.: a felvételeken az látszik, ahogy helyi gyerekek segítenek az idei csukatelepítésben a Sió térségében.
A sok eső után tömegesen jelentek meg a foltos szalamandrák az erdei utakon, ezért fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat az Ipoly Erdő Zrt..
Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos Sétatér Fesztivált a pécsi önkormányzat rendezvényszervező cége, a Zsolnay Örökségkezelő NKft.
A szokásosnál korábban indulhat a balatoni strandszezon 2026-ban: több északi parti település már pünkösre megnyitja strandjait.
Egykor a győri elit és polgárság egyik legfontosabb találkozóhelye volt, ma viszont az összeomlás szélén áll a Radó-sziget ikonikus épülete, a Spartacus csónakház.
Szarmata kori település nyomai, török kori pénzérmék és egy épen maradt ágyúgolyó is előkerült az elmúlt időszak régészeti feltárásain Baján és Vaskúton.
A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.
A büntetések összege 10 ezer forinttól indul, de súlyos esetekben akár több millió forintra is rúghat.
Veszélyben a magyarok kedvenc karácsonyfája: ez a jól ismert fafaj hamarosan végleg eltűnhet hazánkból
A lucfenyők gyors pusztulása már jól látható jele annak, hogy a klímaváltozás alapvetően átalakítja Magyarország élővilágát.
Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők
A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól.
Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.
Tovább emelkedtek a balatoni strandbüfék árai, a palacsinta több helyen már 450–500 forintba, a különlegesebb változatok pedig akár 650 forintba is kerülnek.
Azbeszt-botrány: több száz magyar településen is ott lehet, teljes régiókba terítették a veszélyes kőzúzalékot
Bölcsődétől a skateparkig, magyar utcáktól osztrák télisózásig: ennyi településen lehet ott a burgenlandi azbeszt-kő.
Keszthely is csatlakozott a világszerte egyre népszerűbb „Ne nyírj füvet májusban!” mozgalomhoz: több városi területen egész hónapban érintetlenül hagyják a füvet.
Sok térségben katasztrofális a vízhiány. A termelők arra figyelmeztetnek: csapadék nélkül idén is jelentős terméskiesés jöhet több alapnövény esetében.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Jó hír az eper szerelmeseinek: a szabadföldi magyar gyümölcs már a jövő héten megjelenhet a piacokon, és lassan országszerte nyitnak a „Szedd magad” ültetvények is.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít