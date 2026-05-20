A középiskolás diákok az egészséges ételeket választják a menzán az ebédlői sorban
Olyan, mintha svédasztalos hotelben ennénk: forradalmi menza indult a vidéki suliban

2026. május 20. 12:45

Új közétkeztetési rendszert vezettek be a győri Gyakorló iskola ebédlőjében: a tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában választhatnak az ebéd kínálatából. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is.

A délidőben zajló ebédidő első ránézésre nem tér el jelentősen egy hagyományos iskolai menzától: csörömpölnek az evőeszközök, a gyerekek beszélgetnek, és sorban haladnak a tálalópultok felé. A különbség azonban lényeges: a győri diákok maguk döntik el, mit és mekkora mennyiségben tesznek a tányérjukra. Gyakorlatilag annyit szednek, amennyit megesznek. A rendszert az Eatrend Magyarország Kft. közétkeztető vállalat vezette be, elsőként Győr-Moson-Sopron vármegyében, a győri Gyakorló iskolában.

A cél, hogy minden gyerek jóllakottan álljon fel, ugyanakkor csökkenjen az ételhulladék mennyisége

– fogalmazott Heller Kitti, az Eatrend régióvezetője a Kisalföldnek.

A rendszerben a tanulók többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A leves külön kerül kihelyezésre, azt a gyerekek maguk merik a tányérjukba, míg a főételeket és köreteket a pultból szedhetik.

A menü is rugalmasabb lett

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy adott napon például csontleves, sertéspaprikás szarvacskatésztával, illetve halrudacska burgonyapürével is szerepel a kínálatban, mellé pedig saláták és desszertek is választhatók. A diákok így akár többféle menüelemet is összeállíthatnak saját ízlésük szerint.

A közétkeztető szerint fontos szempont, hogy a különböző összeállítások tápanyag-összetétele hasonló maradjon, így a szabadabb választás nem megy az étrendi egyensúly rovására. A gyerekeknek mintaadagok is segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.

A rendszer fogadtatása kedvező: a beszámolók szerint a diákok gyorsan megszokták az új módszert, és sokan kifejezetten élvezik a választás szabadságát. A kisebbek is magabiztosan használják a merőkanalakat és tálalóeszközöket. A vállalat tapasztalatai szerint a szabadszedéses rendszer nemcsak a diákok elégedettségét növeli, hanem az ételpazarlás csökkentésében is eredményes lehet.

A gyerekek azt kommunikáljuk, amit otthon is gyakran hallanak: annyit szedjenek, amennyiről biztosan tudják, hogy elfogy. Ha pedig éhesek, tiszta tányérra újra merhetnek

– hangzott el.

Több intézményben is terjesztenék a modellt

A svédasztalos menzát már további két intézményben is bevezették, és a tapasztalatok alapján a rendszer terjedése várható. A cél a közétkeztetés modernizálása, valamint a tudatosabb étkezési szokások kialakítása a diákok körében.

A szakemberek szerint a modell egyszerre szolgálja a rugalmasságot és a fenntarthatóságot, miközben a gyerekek önálló döntéshozatalát is fejleszti az étkezés során. 

 
Címlapkép: Getty Images
#étkezés #iskola #hulladék #étel #diákok #fenntarthatóság #győr #táplálkozás #egészséges életmód #hellovidék #győr-moson-sopron megye

