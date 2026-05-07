ukrán népviselet
Kvíz

Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!

Pénzcentrum
2026. május 7. 18:04

A szláv mitológia a szláv népek hitvilágának összefoglaló neve, mely sokkal kevésbé ismert mint a germán, a római vagy akár az egyiptomi mitológia. Az istenségek, különleges lények közül kevesen kerültek be az európai köztudatba. Azt is kevesen tudják, hogy a szláv népek között nem elsősorban a genetikai kapcsolat, hanem a nyelvrokonság a közös kapocs és rengeteg nép tartozik közéjük. Te mennyit tudsz a szláv hiedelemvilágról, a nyelvről és a szláv népekről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy szláv népcsoport?
morvák
albánok
bolgárok
macedónok
2/10 kérdés
Milyen mítikus alak a babajaga, ami népmesékben is felbukkan?
gonosz boszorkány
a fürdő szelleme
vámpír
farkasember
3/10 kérdés
A három szláv nemzet alapításának legendája, a Három Testvér legendája szerint hogyan alapított új hazát Cech, Lech és Rusz?
a déli szláv népek megbízták a három legjobb ifjú ijászt (akik testvérek voltak), hogy lőjék ki nyilaikat nyugat, észak és kelet felé: ahol földetérnek, ott alapítsanak új hazát. Az egyik nyíl egy szarvast, a másik egy medvét talált el, a harmadikat egy sas kapta el és vitte messzire magával.
három testvér vadászni indult, majd háromféle prédát követtek és ahol a vadat elejtették, ott nyugati szláv (Lengyelország, Csehország) valamint keleti szláv (Ruténia) országokat alapítottak
a morva fejedelem három fia egy vadkant üldözve olyan távol került az otthonától, hogy új országokat alapítottak három folyó, a Moldva, a Visztula és a Volga mentén
egy sas három tojást rakott, melyből három fiúgyermek bújt ki, akiket a sas táplált és cseperedtek fiatalemberekké: akkor azt mondta nekik a sas, hogy induljanak el három különböző hegy irányába: amelyik oldalán a hegynek forrást ered, arra alaptsanak új hazát
4/10 kérdés
Mit tekintenek ma a legelfogadottabb tudományos nézetnek, hol keresendő a szlávok őshazája?
a Balkán-félsziget volt s szláv népek bölcsője
A Kárpátoktól északra található, a Pripjaty, Dnyeper és Visztula folyók által határolt terület
az Ural hegységen túlról, a mai Baskíria területéről vándoroltak nyugatra a szláv népek
a szláv őshaza a Kaszpi-mélyföld területe, ahonnan a hunok űzték el őket
5/10 kérdés
Melyik nyelvcsaládhoz tartoznak a szláv nyelvek?
indoeurópai
altaji
dravida
uráli
6/10 kérdés
Minek az istene többek között Csernobog a szláv hiedelemvilágban?
az állatok és az állattenyésztés
a villámlás és a harc
sötétség és balszerencse
szél és eső
7/10 kérdés
A Magyarországra betelepült délszláv nemzetiségekre külön elnevezések alakultak ki. Az alábbiak közül melyek ezek?
ruszinok, rutének, rusznyákok
rácok, sokácok, bunyevácok
osztjákok, votjákok és vogulok
zürjének, cseremiszek és nganaszánok
8/10 kérdés
Kik voltak Cirill és Metód, akik megalkották a glagolita ábécét (amelyből a cirill ábécé származik), lefordították a szent könyveket ószláv nyelvre, és megalapozták a szláv keresztény kultúrát?
két gyógyító remete volt, akiket a szegények pénz helyett latin nyelvű könyvekkel fizettek ki, amiket ők nem tudtak elolvasni
bizánci görög hittérítők, a „szláv apostolok”
kolostori apátok, akik elégették Isten nevében a csodákat tartalmazó tekercseket, mire Isten arra ítélte őket, hogy bejárják a világot és jegyezzék le, amit láttak
az első szentek, akiket a Kijevi Rusz területén, az orosz és konstantinápolyi egyház szentté avatott. Vlagyimir kijevi nagyfejedelem fiai voltak, akiket 1015-ben testvérük, Szvjatopolk gyilkoltatott meg a hatalomért folytatott harcban
9/10 kérdés
Melyik az alábbiak közül a lengyelek népi eposza?
Roland-ének
Kalevala
Cid-ének
Pan Tadeusz
10/10 kérdés
Hogy hívják a nyugati szláv népek főistenét, akinek a nevét hegycsúcs is viseli Szlovéniában?
Triglav
Razor
Jalovec
Škuta
