Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a szláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj!

A szláv mitológia a szláv népek hitvilágának összefoglaló neve, mely sokkal kevésbé ismert mint a germán, a római vagy akár az egyiptomi mitológia. Az istenségek, különleges lények közül kevesen kerültek be az európai köztudatba. Azt is kevesen tudják, hogy a szláv népek között nem elsősorban a genetikai kapcsolat, hanem a nyelvrokonság a közös kapocs és rengeteg nép tartozik közéjük. Te mennyit tudsz a szláv hiedelemvilágról, a nyelvről és a szláv népekről? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni.

Kvíz: Mennyire ismered az ősi szláv mitológiát, a suláv nyelveket és népeket? Gyere és tanulj! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy szláv népcsoport? morvák albánok bolgárok macedónok Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen mítikus alak a babajaga, ami népmesékben is felbukkan? gonosz boszorkány a fürdő szelleme vámpír farkasember Következő kérdés 3/10 kérdés A három szláv nemzet alapításának legendája, a Három Testvér legendája szerint hogyan alapított új hazát Cech, Lech és Rusz? a déli szláv népek megbízták a három legjobb ifjú ijászt (akik testvérek voltak), hogy lőjék ki nyilaikat nyugat, észak és kelet felé: ahol földetérnek, ott alapítsanak új hazát. Az egyik nyíl egy szarvast, a másik egy medvét talált el, a harmadikat egy sas kapta el és vitte messzire magával. három testvér vadászni indult, majd háromféle prédát követtek és ahol a vadat elejtették, ott nyugati szláv (Lengyelország, Csehország) valamint keleti szláv (Ruténia) országokat alapítottak a morva fejedelem három fia egy vadkant üldözve olyan távol került az otthonától, hogy új országokat alapítottak három folyó, a Moldva, a Visztula és a Volga mentén egy sas három tojást rakott, melyből három fiúgyermek bújt ki, akiket a sas táplált és cseperedtek fiatalemberekké: akkor azt mondta nekik a sas, hogy induljanak el három különböző hegy irányába: amelyik oldalán a hegynek forrást ered, arra alaptsanak új hazát Következő kérdés 4/10 kérdés Mit tekintenek ma a legelfogadottabb tudományos nézetnek, hol keresendő a szlávok őshazája? a Balkán-félsziget volt s szláv népek bölcsője A Kárpátoktól északra található, a Pripjaty, Dnyeper és Visztula folyók által határolt terület az Ural hegységen túlról, a mai Baskíria területéről vándoroltak nyugatra a szláv népek a szláv őshaza a Kaszpi-mélyföld területe, ahonnan a hunok űzték el őket Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik nyelvcsaládhoz tartoznak a szláv nyelvek? indoeurópai altaji dravida uráli Következő kérdés 6/10 kérdés Minek az istene többek között Csernobog a szláv hiedelemvilágban? az állatok és az állattenyésztés a villámlás és a harc sötétség és balszerencse szél és eső Következő kérdés 7/10 kérdés A Magyarországra betelepült délszláv nemzetiségekre külön elnevezések alakultak ki. Az alábbiak közül melyek ezek? ruszinok, rutének, rusznyákok rácok, sokácok, bunyevácok osztjákok, votjákok és vogulok zürjének, cseremiszek és nganaszánok Következő kérdés 8/10 kérdés Kik voltak Cirill és Metód, akik megalkották a glagolita ábécét (amelyből a cirill ábécé származik), lefordították a szent könyveket ószláv nyelvre, és megalapozták a szláv keresztény kultúrát? két gyógyító remete volt, akiket a szegények pénz helyett latin nyelvű könyvekkel fizettek ki, amiket ők nem tudtak elolvasni bizánci görög hittérítők, a „szláv apostolok" kolostori apátok, akik elégették Isten nevében a csodákat tartalmazó tekercseket, mire Isten arra ítélte őket, hogy bejárják a világot és jegyezzék le, amit láttak az első szentek, akiket a Kijevi Rusz területén, az orosz és konstantinápolyi egyház szentté avatott. Vlagyimir kijevi nagyfejedelem fiai voltak, akiket 1015-ben testvérük, Szvjatopolk gyilkoltatott meg a hatalomért folytatott harcban Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik az alábbiak közül a lengyelek népi eposza? Roland-ének Kalevala Cid-ének Pan Tadeusz Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívják a nyugati szláv népek főistenét, akinek a nevét hegycsúcs is viseli Szlovéniában? Triglav Razor Jalovec Škuta Eredmények

