Budapest, 2026. május 6.Feladatlapok a középszintű történelem érettségi vizsga előtt a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 2026. május 6-án.MTI/Hegedüs Róbert
Kvíz

Kvíz: Te átmennél 2026-ban az érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod!

Pénzcentrum
2026. május 9. 18:02

Az elmúlt héten közel 80 ezer diák tett vizsgát magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból. A vizsgák rendben lezajlottak, a szaktanárok értékelése szerint, aki tanult, annak a legtöbb feladat nem okozhatott gondot. Te mit gondolsz, átmennél az érettségi vizsgán? A mai kvíz során ízelítőt kaphatsz a feladatokból, amik idén a diákok elé kerültek. Össze tudnál szedni 10 pontot belőlük? 

Kvíz: Te átmennél 2026-ban az érettségin? Tedd próbára magyar, matek és töri tudásod!

1/10 kérdés
Kezdjük a magyarral! Melyik eposzi kellék meghatározása a következő? "A küzdő felek felsorolása, katalógusa meghatározott szempontok szerint. A dokumentálást biztosította."
invokáció
enumeráció
deus ex machina
propozíció
2/10 kérdés
Melyikük nem az Antigóné szereplője?
Haimón
Kreón
Iszméné
Laiosz
3/10 kérdés
"Titkok illata / Fénylett hajadban s béke égi csendje…" Milyen szókép szerepel ebben a versidézetben?
metonímia
szinesztézia
allegória
metafora
4/10 kérdés
Folytassuk a matekkal! Egy derékszögű háromszög átfogója 50 cm, az egyik befogója 14 cm hosszú. Mekkora a másik befogó hossza?
48 cm
36 cm
11 cm
15 cm
5/10 kérdés
Adja meg azt a két egész számot, amelyeknek a különbsége 6, az abszolútértékük pedig egyenlő!
6 és 12
12 és -3
6 és -6
3 és -3
6/10 kérdés
Hány háromjegyű, különböző számjegyekből álló páratlan természetes szám alkotható az 1, 2, 3, 4 számjegyekből?
48
24
64
12
7/10 kérdés
Két pozitív szám összege 15. Ha a kisebb szám háromszorosához hozzáadjuk a nagyobb szám kétszeresét, akkor ugyanazt az értéket kapjuk, mintha a nagyobb szám háromszorosából kivonjuk a kisebb szám kétszeresét. Határozza meg a kisebbik számot!
2,5
12,5
3
15
8/10 kérdés
Végül jöjjenek a töris kérdések! Melyik állítás igaz a magyarországi holokauszttal kapcsolatos felelősségre vonatkozóan?
A zsidóellenes intézkedéseket a német megszálló erők hajtották végre a magyar lakosság tömeges ellenállása ellenére.
A zsidóellenes intézkedésekért elsősorban maga a zsidó elit volt felelős.
A zsidóellenes intézkedésekben szerepe volt a német és a magyar hatóságok együttműködésének.
A zsidóellenes intézkedések a magyar kormány külföldi befolyástól mentes, önálló döntésein alapultak.
9/10 kérdés
Melyik jelenkori magyarországi nemzetiségre vonatkozik az idézet? „A 2001-es népszámlálás során […] Magyarországon 190 046 fő vallotta magát […] [ehhez a nemzetiséghez tartozónak], azonban a magyarországi szociológiai kutatások szerint, a […] [lélekszámuk] ennél jóval nagyobb, egyes becslések szerint 600 000– 800 000 fő közé tehető. […] A magyarországi nemzetiségek közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal.”
svábok
pirézek
ruszinok
romák
10/10 kérdés
Melyik állítás nem igaz az alábbiak közül a céhekre?
a munkafolyamatot részekre bontották, a könnyebb feladatokat a segédek, a nehezebbeket a mesterek csinálták
a céhek segélyezték az elhunyt mesterek hozzátartozóit
kis mennyiségű, de jó minőségű árut állítottak elő
a céheknek fontos szerepük volt a szociális gondoskodás, valamint a közrend fenntartása terén

