A Kincskereső kisködmön Móra Ferenc nagy sikerű ifjúsági regénye sok magyar gyereknek volt meghatározó olvasmányélmény. Az olvasókönyvek is tartalmaztak belőle részleteket. Te mennyire emlékszel a történetre? Ha te sem felejtetted még el kis bicebócát, a varázsködmön mintáit, vagy a kalandot a bányában, akkor a mai kvíz során biztos sok pontot érsz el! A mai irodalmi kvíz segíthet felidézni a régi olvasményélményedet is, ha már nem emlékeznél a részletekre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég volt már a kezedben a Kincskereső kisködmön? Lássuk, mire emlékszel a történetből! 1/10 kérdés Hogy hívják a Kincskereső kisködmön főhősét? Gáborka Ábel Gergő Peti Következő kérdés 2/10 kérdés Hol és kikkel él Gergő a történet elején? nagyanyjával egy templom padlásán öregapjával egy félig elsüllyed halászbárkán egyedül egy erdészházban szüleivel egy régi malomban Következő kérdés 3/10 kérdés Ki készítette Gergőnek a varázsködmönt? anyja, a varrónő Malvinka, a vaskörmű tündér a bűbájos Küsmödi apja, a szűcs Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen betegségbe halt bele Gergő kishúga, Marika? himlő tébécé torokgyík kanyaró Következő kérdés 5/10 kérdés Ki kergeti el a halál fekete hollóját, amikor Gergő is beteg lesz? Titulász doktor a kis bicebóca az öreg csősz, Messzi Gyurka a cinegekirály Következő kérdés 6/10 kérdés Hová írja Gergő édesanyja ujjával a betűket, amikor fiát tanítja olvasni? a bejegesedett ablaküvegre lisztes deszkára a kemence falára hamuval a homokkal felszórt padlóra Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívták Gyurka bácsi pulikutyáját? Pajtás Bolha Virgonc Mitvisz Következő kérdés 8/10 kérdés Mivel riogatták Gergőt, mi fogja elvinni egyszer? papmacska hétsingszakállú bányacsősz markoláb griffmadár Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívták Gergő egyik iskolatársát az alábbiak közül? Bütyök Boka Cintula Csutak Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a Kincskereső kisködmön utolsó mondata? "… arra gondolt, hogy az idő múlhat, a szépség és jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel." "A szeretet az élet." "… most először kezdett derengeni egyszerű gyereklelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk." "… s ott a sírhantnál megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak zászlaját fogom hordozni, bármerre vezéreljen is az utam." Eredmények

Címlapkép: Getty Images

