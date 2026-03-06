2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Old books on wooden shelf. Tiled Bookshelf background. Concept on the theme of history, nostalgia, old age. Retro style. The book is a symbol of knowledge.
Kvíz

Kvíz: Rég volt már a kezedben a Kincskereső kisködmön? Lássuk, mire emlékszel a történetből!

Pénzcentrum
2026. március 6. 18:03

A Kincskereső kisködmön Móra Ferenc nagy sikerű ifjúsági regénye sok magyar gyereknek volt meghatározó olvasmányélmény. Az olvasókönyvek is tartalmaztak belőle részleteket. Te mennyire emlékszel a történetre? Ha te sem felejtetted még el kis bicebócát, a varázsködmön mintáit, vagy a kalandot a bányában, akkor a mai kvíz során biztos sok pontot érsz el! A mai irodalmi kvíz segíthet felidézni a régi olvasményélményedet is, ha már nem emlékeznél a részletekre. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Rég volt már a kezedben a Kincskereső kisködmön? Lássuk, mire emlékszel a történetből!

1/10 kérdés
Hogy hívják a Kincskereső kisködmön főhősét?
Gáborka
Ábel
Gergő
Peti
2/10 kérdés
Hol és kikkel él Gergő a történet elején?
nagyanyjával egy templom padlásán
öregapjával egy félig elsüllyed halászbárkán
egyedül egy erdészházban
szüleivel egy régi malomban
3/10 kérdés
Ki készítette Gergőnek a varázsködmönt?
anyja, a varrónő
Malvinka, a vaskörmű tündér
a bűbájos Küsmödi
apja, a szűcs
4/10 kérdés
Milyen betegségbe halt bele Gergő kishúga, Marika?
himlő
tébécé
torokgyík
kanyaró
5/10 kérdés
Ki kergeti el a halál fekete hollóját, amikor Gergő is beteg lesz?
Titulász doktor
a kis bicebóca
az öreg csősz, Messzi Gyurka
a cinegekirály
6/10 kérdés
Hová írja Gergő édesanyja ujjával a betűket, amikor fiát tanítja olvasni?
a bejegesedett ablaküvegre
lisztes deszkára
a kemence falára hamuval
a homokkal felszórt padlóra
7/10 kérdés
Hogy hívták Gyurka bácsi pulikutyáját?
Pajtás
Bolha
Virgonc
Mitvisz
8/10 kérdés
Mivel riogatták Gergőt, mi fogja elvinni egyszer?
papmacska
hétsingszakállú bányacsősz
markoláb
griffmadár
9/10 kérdés
Hogy hívták Gergő egyik iskolatársát az alábbiak közül?
Bütyök
Boka
Cintula
Csutak
10/10 kérdés
Mi a Kincskereső kisködmön utolsó mondata?
"… arra gondolt, hogy az idő múlhat, a szépség és jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel."
"A szeretet az élet."
"… most először kezdett derengeni egyszerű gyereklelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk."
"… s ott a sírhantnál megfogadtam, hogy a szegények és az elnyomottak zászlaját fogom hordozni, bármerre vezéreljen is az utam."
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #iskola #könyv #olvasás #kultúra #kvíz #könyvek #irodalom #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:53
18:44
18:30
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
2 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
2 hete
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
5
2 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 19:00
Hivatalos, itt élnek a legboldogabb magyarok: a te lakóhelyed is felkerült az idei toplistára?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 18:53
Most közölte az IBUSZ: elindult haza Ománból 189 magyar utas, ezzel vége a charter-járatoknak
Agrárszektor  |  2026. március 6. 18:26
Azt hiszed, extrém hideg volt az idei tél? Akkor ezt nézd