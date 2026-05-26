Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
Élvezd ki a nyarat, komoly lehűlés a láthatáron: ekkor lehet vége a kánikulának
Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik. A hétvégére ismét emelkedik a hőmérséklet, de a napsütést már többfelé záporok és zivatarok zavarhatják meg.
Szerdán még 29 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet. A nap második felében azonban már megkezdődik az időjárás-változás. A délnyugati és északkeleti tájakon megnövekszik a felhőzet, helyenként pedig záporok és zivatarok alakulnak ki. Ezzel együtt a légmozgás északiasra fordul, és nagy területen megerősödik. A zivatarok környezetében akár viharos széllökésekre is számítani kell.
Csütörtökre jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Ezen a napon csapadék már nem várható. Az ország nagy részén derült, napos idő lesz, ám az északi szelet továbbra is élénk, időnként erős lökések kísérik. Péntek hajnalra tovább hűl a levegő. A leghidegebb tájakon akár 7 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben kellemes, 22 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk, emellett marad a túlnyomóan napos, száraz idő.
A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvégén ismét felmelegedés kezdődik, de a légkör már nem lesz ennyire nyugodt. Szombaton 26 és 31, vasárnap pedig 24 és 31 fok között alakulnak a maximumok. Bár visszatér a meleg, a napsütés mellett többfelé záporokra és zivatarokra is készülni kell. A széljárás szintén változékonyan alakul. Szombaton a nyugati, míg vasárnap ismét az északi szél élénkül meg számos helyen.
