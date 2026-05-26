2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
28 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gurney a kórház folyosóján
Egészség

Újabb trükkel húzza le a betegeket a magánegészségügy: betelt a pohár Hegedűs Zsolt miniszternél is

Pénzcentrum
2026. május 26. 15:32

Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát. Végül azonban az állami kórházban, a közfinanszírozott betegek között látták el. Az eset rávilágított az egyetemi magánszolgáltatók ellentmondásos működésére. A történtek hatására az egészségügyi miniszter átfogó felülvizsgálatot ígért.

Tóth Zsolt azért fordult a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő UD YouMED-hez, hogy elkerülje a több hónapos várakozást a közfinanszírozott műtétre. A gyorsabb beavatkozásért előre elkértek tőle 70 ezer forintot. A számla kiegyenlítése után útbaigazításként egy térképet kapott. Ez meglepetésére az egyetem közfinanszírozott bőrgyógyászati osztályára irányította. Itt ugyanarra a szakrendelésre hívták be, ahol az államilag finanszírozott betegek is várakoztak - írja a hvg.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendelőben kiderült, hogy az orvos nem tudta, milyen beavatkozásra érkezett a beteg. Azt sem ismerte, pontosan melyik anyajegyet kell eltávolítania. Mivel a páciens nem látta a saját hátát, a feleségének kellett bemennie, hogy megmutassa a problémás területet. A műtétet követően a férfi néhány sebtapaszt kért az otthoni kötéscseréhez. Az orvos ezt megtagadta arra hivatkozva, hogy ez állami ellátás, így a kötszert a gyógyszertárban kell megvennie. Emellett közölték vele, hogy a két hét múlva esedékes varratszedés a magáncégen keresztül további 10 ezer forintba kerül majd.

Kapcsolódó cikkeink:

Az UD YouMED ügyvezető igazgatója, Baranyiné Rácz Judit a beteg panaszára reagálva azzal védekezett, hogy hivatalos kommunikációjukban sosem nevezték magukat magánklinikának. Ez az érvelés meglehetősen visszás. Az ügyvezető ugyanis korábban egy szakmai kiadványban épp az egyetemi magánklinikák és a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók kapcsán nyilatkozott.

Az eset Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez is eljutott. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hasonló történetek nyilvánosságra kerülése jogkövető magatartásra ösztönzi az érintetteket. Kiemelte, fontos, hogy ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is betartsák a szabályokat. Ígéretet tett arra, hogy a történtek nyomán nemcsak a debreceni cég, hanem az összes hazai egyetemi magánszolgáltató működését felülvizsgálják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #kórház #orvos #átverés #egészségügy #betegek #betegellátás #magánegészségügy

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:14
16:01
15:52
15:40
15:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
2026. május 26.
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
4 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
3
1 hónapja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
3 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
5
1 hónapja
Ismert gyógyszert vontak ki a forgalomból Magyarországon: kártalanítást kaphat rengeteg beteg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 16:01
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 14:57
Kiadták a figyelmeztetést: heves viharok jönnek Magyarországon, jócskán visszahűl a hőmérséklet
Agrárszektor  |  2026. május 26. 15:31
Megjött az Agrárkamara válasza: politikai helyezkedéssel vádolják a MOSZ-t