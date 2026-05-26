Újabb trükkel húzza le a betegeket a magánegészségügy: betelt a pohár Hegedűs Zsolt miniszternél is

Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát. Végül azonban az állami kórházban, a közfinanszírozott betegek között látták el. Az eset rávilágított az egyetemi magánszolgáltatók ellentmondásos működésére. A történtek hatására az egészségügyi miniszter átfogó felülvizsgálatot ígért.

Tóth Zsolt azért fordult a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő UD YouMED-hez, hogy elkerülje a több hónapos várakozást a közfinanszírozott műtétre. A gyorsabb beavatkozásért előre elkértek tőle 70 ezer forintot. A számla kiegyenlítése után útbaigazításként egy térképet kapott. Ez meglepetésére az egyetem közfinanszírozott bőrgyógyászati osztályára irányította. Itt ugyanarra a szakrendelésre hívták be, ahol az államilag finanszírozott betegek is várakoztak - írja a hvg.hu.

A rendelőben kiderült, hogy az orvos nem tudta, milyen beavatkozásra érkezett a beteg. Azt sem ismerte, pontosan melyik anyajegyet kell eltávolítania. Mivel a páciens nem látta a saját hátát, a feleségének kellett bemennie, hogy megmutassa a problémás területet. A műtétet követően a férfi néhány sebtapaszt kért az otthoni kötéscseréhez. Az orvos ezt megtagadta arra hivatkozva, hogy ez állami ellátás, így a kötszert a gyógyszertárban kell megvennie. Emellett közölték vele, hogy a két hét múlva esedékes varratszedés a magáncégen keresztül további 10 ezer forintba kerül majd.

Az UD YouMED ügyvezető igazgatója, Baranyiné Rácz Judit a beteg panaszára reagálva azzal védekezett, hogy hivatalos kommunikációjukban sosem nevezték magukat magánklinikának. Ez az érvelés meglehetősen visszás. Az ügyvezető ugyanis korábban egy szakmai kiadványban épp az egyetemi magánklinikák és a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók kapcsán nyilatkozott.

Az eset Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez is eljutott. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hasonló történetek nyilvánosságra kerülése jogkövető magatartásra ösztönzi az érintetteket. Kiemelte, fontos, hogy ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is betartsák a szabályokat. Ígéretet tett arra, hogy a történtek nyomán nemcsak a debreceni cég, hanem az összes hazai egyetemi magánszolgáltató működését felülvizsgálják.

