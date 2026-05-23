A Hello szó különböző nyelveken van felírva u200b u200sávos színekkel a táblára. A különböző nyelvek tanulásának koncepciója. Nemzetközi kapcsolatok. Köszöntések különböző nyelveken.
Kvíz

Kvíz: Nem is hinnéd, melyik nyelvből kerültek a magyarba ezek a jövevényszavak! Te hányat ismersz?

Pénzcentrum
2026. május 23. 17:59

A magyar nyelvbe számos olyan szó került az idők során, melyeket más nyelvből kölcsönöztünk, honosítottunk. A mai szókincs 20-30%-a más nyelvekből származik az ősi és belső keletkezésű szavaink mellett. Vannak köztük bőven olyan szavak, amelyeket olyan régen vettünk át, hogy egyáltalán nem érződik idegennek, míg más szavainkról lerí, hogy nem a magyar nyelv részeként keletkezett eredetileg. Gyakran könnyen meg is lehet tippelni, melyik nyelvből kerültek vizonyos szavak a magyarba. Te mennyire vagy képben a jövevényszavakkal? A mai kvíz összeállításakor olyan szavakat válogattunk össze, amelyeket ma is gyakran használunk. Lássuk, hányról tudnád megmondani, melyik nyelvből vettük át! 

1/10 kérdés
Melyik nyelvből származik az abszolút szó?
latin
szanszkrit https://uesz.nytud.hu/index.html?displaymode=web&searchmode=exact&searchstr=abszol%C3%BAt&hom=
orosz Az abszolút latin jövevényszó, az absolutus ’önmagában lezárt, teljes, tökéletes’ jelentésű szóból ered. A magyarba nemzetközi szóként főleg német közvetítéssel kerülhetett át az Új magyar etimológiai szótár szerint.
görög
2/10 kérdés
Melyik nyelvből ered a virtigli szavunk?
német
angol
holland
francia
3/10 kérdés
Melyik nyelvből származik a kávé szavunk?
török
brazil
héber
olasz
4/10 kérdés
Melyik nyelvből származik a bornírt kifejezésünk?
szláv
görög
német
latin
5/10 kérdés
Melyik nyelvből került a magyarba a mázli szó?
szláv
perzsa
angol
jiddis
6/10 kérdés
Honnan ered az ancien régime szakkifejezés?
francia
német
portugál
latin
7/10 kérdés
Melyik nyelvből honosodott meg a magyarban a vaker szó?
cigány
török
német
szláv
8/10 kérdés
Milyen nyelvből vettük át a parancsol szót?
francia
szláv
latin
török
9/10 kérdés
Melyik nyelvből került a magyarba a papucs szó?
latin
német
török
cigány
10/10 kérdés
Melyik nyelvből vettük át a lajstrom szót?
latin
török
szláv
jiddis
