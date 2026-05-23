Kvíz: Nem is hinnéd, melyik nyelvből kerültek a magyarba ezek a jövevényszavak! Te hányat ismersz?

A magyar nyelvbe számos olyan szó került az idők során, melyeket más nyelvből kölcsönöztünk, honosítottunk. A mai szókincs 20-30%-a más nyelvekből származik az ősi és belső keletkezésű szavaink mellett. Vannak köztük bőven olyan szavak, amelyeket olyan régen vettünk át, hogy egyáltalán nem érződik idegennek, míg más szavainkról lerí, hogy nem a magyar nyelv részeként keletkezett eredetileg. Gyakran könnyen meg is lehet tippelni, melyik nyelvből kerültek vizonyos szavak a magyarba. Te mennyire vagy képben a jövevényszavakkal? A mai kvíz összeállításakor olyan szavakat válogattunk össze, amelyeket ma is gyakran használunk. Lássuk, hányról tudnád megmondani, melyik nyelvből vettük át!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Nem is hinnéd, melyik nyelvből származnak ezek a jövevényszavak! Te hányat ismersz? 1/10 kérdés Melyik nyelvből származik az abszolút szó? latin szanszkrit https://uesz.nytud.hu/index.html?displaymode=web&searchmode=exact&searchstr=abszol%C3%BAt&hom= orosz Az abszolút latin jövevényszó, az absolutus ’önmagában lezárt, teljes, tökéletes’ jelentésű szóból ered. A magyarba nemzetközi szóként főleg német közvetítéssel kerülhetett át az Új magyar etimológiai szótár szerint. görög Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik nyelvből ered a virtigli szavunk? német angol holland francia Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nyelvből származik a kávé szavunk? török brazil héber olasz Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik nyelvből származik a bornírt kifejezésünk? szláv görög német latin Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik nyelvből került a magyarba a mázli szó? szláv perzsa angol jiddis Következő kérdés 6/10 kérdés Honnan ered az ancien régime szakkifejezés? francia német portugál latin Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nyelvből honosodott meg a magyarban a vaker szó? cigány török német szláv Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen nyelvből vettük át a parancsol szót? francia szláv latin török Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik nyelvből került a magyarba a papucs szó? latin német török cigány Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik nyelvből vettük át a lajstrom szót? latin török szláv jiddis Eredmények

Címlapkép: Getty Images

