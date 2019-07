Év végére krízisbe kerülhet a magyar bolthálózat: menekülnek a dolgozók

Több pénz kereshetnek és kevesebbet kell túlórázniuk azoknak, akik a turizmusban vállalnak idénymunkát a bolti állások helyett. A kereskedelmet így is munkaerőhiány sújtja, de nem tudják felvenni a versenyt a nyári szezonális munkalehetőségekkel. A szakszervezet véleménye szerint konkrét megoldásokat kell találniuk a piaci szereplőknek még ősszel, különben év végére komoly bajba kerül az ellátási lánc.

Bizonyos jobban fizető idénymunkák, főként a a turizmus területén, érezhetően munkaerő elszívó hatással vannak a kereskedelemre. A bolti dolgozók ugyanis kevésbé versenyképes bérre számíthatnak az áruházakban, ráadásul rengeteg a túlóra. Míg a szezonális munkákkal átlagban napi 15-20 ezer forintot kereshetnek üdülőövezetekben, addig a bolti fizetések havi 25-30 ezer forinttal alatta maradnak a versenyszférában megszerezhető bérnek - írja a Magyar Nemzet.

Eddig is jelentős volt a munkaerőhiány a boltokban, azonban a fluktuáció és a - karácsonyi időszak helyett inkább - nyáron kiadott szabadságok miatt már a napi munka megszervezése is gondot jelent az üzleteknek. 12 órás műszakok helyett nem ritkán 15 órákat kell dolgozniuk a beosztottaknak, és még a munkaközi szüneteket sem tudják sokszor kivenni, olyan kevesen vannak a napi feladatokra. Már gyakran a boltvezetők is beállnak fizikai munkát végezni, hogy ne legyen fennakadás. A hétvégi munkaszervezés ugyanúgy gondot jelent: az így is túlhajszolt alkalmazottakra még az alkalmi munkavállalók betanításának feladata is hárul.

A kórosan kevés alkalmazott miatt több olyan munkaszervezési feladat jellemző az áruházakban, amelyek szembemennek a törvényi előírásokkal. Ha a munkaügyi hatóság alaposan megvizsgálná az egyes cégeknél kialakult gyakorlatot, szinte mindenütt találna visszásságokat

- mondta el a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba ismertette, hogy a szabályok szerint havonta egy szabad vasárnapot biztosítani kell a bolti alkalmazottaknak. Amíg nem volt ekkora munkaerőkrízisben a kereskedelem, minden dolgozónak jutott egy teljes hétvége legalább pihenésre, viszont ma már szombat-vasárnap helyett legfeljebb hétköznapra jut szabadnap, és az sem kiszámíthatóan, hanem attól függően, hogyan sikerül kisakkozni a műszakokat.

Nem is a hét végi munkával van a fő probléma, hanem azzal, hogy egész héten folyamatosan, kiszámíthatatlan rendben kell dolgozniuk az alkalmazottaknak. Nem véletlen, hogy sokan panaszkodnak, hogy túlterheltek, mert mindez a családi életük és az egészségük rovására megy, ráadásul ilyen munkarendben nagyon nehéz tervezni

- mondta a szakszervezeti elnök, aki arról is tájékoztatott, hogy több cég jelezte: hiá­ba kínálnak a versenytársakhoz képest is magasabb béreket egyes láncok, ennek ára, hogy az így felvett dolgozónak több munkakört is el kell látnia. A meglévő munkavállalók számára már a napi feladatok ellátása is erőn felüli kihívás. Bubenkó Csaba szerint elkerülhetetlen, hogy ősszel konkrét javaslatok szülessenek a munkaerő-problémák megoldására, mert év végére különben az ellátási lánc előírások szerinti működtetése is akadályoba fog ütközni.