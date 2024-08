45 ezret is hazavihetnek óránként ezek a magyar sztármelósok: diploma sem kell az álomgázsihoz

Magyarországon a villanyszerelői szakmában a havi bruttó fizetés átlagosan 300 000 - 500 000 forint között mozog, de a tapasztaltabb villanyszerelők akár 600 000 forintot is kereshetnek. Az egyéni vállalkozók óradíjai 3 000 - 10 000 forint között változnak, míg a nagyobb projektekért vagy specializáltabb munkákért egy masagabb végzettségű villanyszerelő akár 45 ezer forintos órabért is elkérhet. A végzettség és a tapasztalat kulcsszerepet játszik a keresetek alakulásában, és jelentős bérkülönbségekhez vezethet a szakmában, amelyben ordító hiáynok mutatkoznak a jó szakemberek számát illetően.

A villanyszerelők szerepe elengedhetetlen a modern társadalomban. Ők biztosítják az elektromos rendszerek megfelelő működését, legyen szó lakossági, kereskedelmi vagy ipari létesítményekről. A villanyszerelés nem csupán egy szakma, hanem egy olyan hivatás, amely komoly technikai tudást, precizitást és felelősségteljes hozzáállást igényel.

Azinban felmerülnek kérdések a szakma kapcsán, melyekre azok tudnak relaváns választ adni, akik igazán átlátják. Azzal kapcsolatban, hogy van-e elég villanyszerelő, mennyire jól fizető szakma vagy, hogy mi a különbség villanyszerelő és villyanszerelő között megkérdeztük az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének (EMOSZ) elnökét, Mayer Gergelyt.

Hiány vagy túltelítettség van a szakmában?

Már- már szállóigévé vált, hogy igen nehéz jó szakembert találni a piacon, így rögtön az elején megkérdeztük a szakértőt, hogy szakértői szemmel mit lehet látni, mennyire igaz ez az állítás- A kérdésünkre egyszerűen azt a választ kaptuk, hogy

tisztességes és értelmes kevés, kókler túl sok

- válaszolta. Ugyanis Magyarországon a villanyszerelők iránti kereslet jelentős, és egyre növekszik, különösen az építőipar és a megújuló energiák területén. Azonban az országos munkaerőpiacon hiány mutatkozik, különösen a szakképzett villanyszerelők körében, ami azt jelenti, hogy sok helyen nehéz megfelelő szakembert találni.

Azonban azt is tisztázta aZ EMOSZ elnöke, hogy tévhit, hogy az egyetemi diploma szülné a megbízható munkaerőt. Persze nem úgy értve, hogy az egyetemi végzettséggel rendlekzeő villanyszerelők csalók lennének, vagy elméleti szinten nem eléggé képzettek csupán inkább azt jelenti, hogy az

egyetemi végzettséggel korlátozottan lehet villanyt szerelni

- majd azt is hozzátette, hogy viszont a végzettség nagyban meghatározza egy szakember bérezését is, tehát, hogy mennyit kér el egy munkáért. Ugyanakkor a villanyszerelők bérezését és munkadíjait jelentősen befolyásolja a szakmai végzettség és a tapasztalat. A technikumi végzettséggel rendelkező szakemberek általában kevesebbet keresnek, mint azok, akik felnőttképzésben vagy egyetemi szinten képezték magukat tovább. A képzettségi szint általában 10-20%-os bérkülönbséget is jelenthet, de a konkrét értékek régiónként és munkaadónként változnak. A szakértő meglátása szerint is

a végzettség meghatározó a bérezés szempontjából, bár nem az egyetem vagy a szakmunkás a meghatározó, hanem a szakterület. Egy speciális ritka terület lényegesen magasabb bérezést tesz lehetővé

- magyarázta. Azonban az sem egészen vikágos, hogy mennyit kereshet egy villanyszerelő. Ha az interneten fellelhető hirdetéseket és szakmunkás kereső weboldalakból indulunk ki az látható, hogy átlagosan a havi bruttó fizetés 300 000 - 500 000 forint között mozog, de tapasztalt szakemberek akár 600 000 forintot is kereshetnek. A munkadíjak egyéni vállalkozóknál és kisebb cégeknél változóak, általában 3 000 - 10 000 forint közötti óradíjat számolnak fel, míg egy nagyobb projekt (pl. egy lakás teljes villanyszerelése) több százezer forintba is kerülhet​. Az általunk megkérdezett szakember is megerősítette, hogy meglehetősen szélsőséges az árlista és nagyon sok dologtól függhet egy-egy órabér.

Sok mindentől függ, ez így nem meghatározható… alkalmazásban egy gyengébb kvalitású kevesebbet [szerk.:Az EMOSZ elnök tippje 1 000-1 500 Ft/óra], cégként egy speciálisabb tudással rendelkező lényegesen magasabb akár 45 000 Ft /óra

- magyarázta Mayer Gergely.

Egyéni vállalkozó vagy cég alkalmazott?

Sok villanyszerelő választja az egyéni vállalkozói formát, mivel ez nagyobb rugalmasságot és potenciálisan magasabb jövedelmet biztosít. Azonban a biztos alkalmazotti státusz biztonságot nyújt, és sokak számára vonzó lehet a stabilitás miatt. Az, hogy melyik éri meg jobban, függ az egyén üzleti érzékétől, ügyfélkörétől és a piac helyzetétől​ egyaránt.

Emberfüggő, az hogy valaki vállalkozóként vagy alkalmazottként találja meg a helyét jobban… kinek mi a fontos. Vállalkozóként nagyobb a felelősség, és a mozgástér, amit nem mindenki bír. Alkalmazottként a "fix fizetés" és a magabiztosan ismert terület sokaknak biztonságot ad

- fejtette ki az EMOSZ elnöke. Amivel ugyanis szintén fontos számolni, hogy ez a szakma rendkívül balesetveszélyesnek számít, különösen az áramütés és az áramköri hibák okozta sérülések miatt. Többek között ezért sem mindegy, hogy valaki egyéni vállalkozó vagy egy cégnél alkalmazott, ugyanis a cégek többsége (ahogy a munkahelyek általában) elküldik a munkavállalókat bizonyos kötelező vizsgálataokra vagy jobb biztosítást is tudnak nyújtani, illetve vállalja a felmerülő egészségügyi költségeket. Míg, ha valaki egyéni vállalkozó teljesen magára van utalva és saját biztosításról kell gondoskodni​. A szekértő azt is hangsúlyozta, hogy pontosan a fent leírtak miatt

szigorú munkavédelmi szabályok vannak, és ehhez megfelelő öltözékek és eszközöket kell biztosítani a munka során

- tette hozzá. Végezetül pedig arra is rkérdeztünk, hogy mi a helyzet az elvándorlás kérdésével. Tömegével látni az interneten villanyszerelő álláshirdetéseket Németországba, Ausztriába, Angliába, így jogosan merül fel a kérdés, hogy a jó magyar szakemberek mennyire élnek ezekkel a lehetőségekkel. Az EMOSZ elnök elmondta, hogy

országon belül eltérő, nyilván nem minden régióban van elég munka, és van ahol munka lenne, de fizetőképes megrendelő nincsen, jó szakemberek itthon és külföldön is nagyon keresettek

- magyarázta. Tehát összességében elmondható, hogy a magyar munkaerő külföldre vándorlásától való félelem nem alaptalan, sőt a külföldre vándorlás az építőipari szakemberek, így a villanyszerelők körében is jelentős probléma. Pontos statisztikai adatok nehezen elérhetőek, de a trend folyamatosan növekvő, ami tovább fokozza a hazai munkaerőhiányt​.

