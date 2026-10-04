2026. október 4. vasárnap Ferenc
15 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Confident businesswoman working at desk. Female executive is writing notes. She is sitting in textile industry.
HRCENTRUM

Külföldre küldött munkavállalók: könnyebb adminisztrációt hozhat az EU új csomagja

Pénzcentrum
2026. október 4. 14:29

Kevesebb adminisztráció és egyszerűbb ügyintézés jöhet a határon átnyúló foglalkoztatásban, miközben a digitalizáció a hatósági ellenőrzéseket is gyorsabbá és célzottabbá teheti. A Niveus szerint az Európai Bizottság szeptember 15-én bemutatott javaslatcsomagja elsősorban a külföldre munkavállalókat küldő, határon átnyúló szolgáltatásokat végző, illetve külföldről szakembereket toborzó magyar vállalkozások számára hozhat érdemi változást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Fair Labour Mobility csomag a határon átnyúló foglalkoztatás három fontos területét érinti: digitalizálná a társadalombiztosítási dokumentumok kezelését, egyszerűsítené a szakmai képesítések elismerését, és megerősítené az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) szerepét. A csomag egyelőre jogalkotási javaslat, az új szabályok tehát még nem alkalmazandók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kevesebb adatbevitel, egyszerűbb A1-ügyintézés

A csomag egyik legkézzelfoghatóbb eleme a társadalombiztosítási dokumentumok digitalizációja. Az A1-es igazolás azt tanúsítja, hogy egy több országot érintő munkavégzés esetén melyik tagállam társadalombiztosítási szabályai vonatkoznak a munkavállalóra.

„A vállalatok számára nem önmagában a papíralapú dokumentumok digitalizációja jelenthet könnyebbséget. Ennél fontosabb lehet, hogy bizonyos adatokat az uniós rendszerekből újra fel lehessen használni az A1 igénylésekor, és egységesebbé váljanak az információs követelmények. Ez a HR-, bérszámfejtési és compliance-folyamatokban is csökkentheti az adminisztrációt” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A változás különösen az építőiparban, a gyártásban, a mérnöki és műszaki szolgáltatásokban, az IT- és tanácsadási szektorban, valamint a fuvarozásban és logisztikában működő vállalkozások számára lehet releváns. Az építőiparban például a határon átnyúló projektek és a kiküldetések miatt rendszeresen szükség van ilyen dokumentumokra. A munkaerő-kölcsönzők és közvetítők szintén érintettek lehetnek, mivel egyszerre kezelhetnek külföldre küldött és Magyarországra érkező munkavállalókat.

A Bizottság becslése szerint a társadalombiztosítási dokumentumok digitalizációja 12 év alatt akár 64 millió euró üzleti megtakarítást eredményezhet.

A külföldi szakemberek toborzása is egyszerűbb lehet

A csomag nemcsak a külföldre küldött magyar munkavállalók helyzetét érinti. A szakmai képesítések gyorsabb és digitálisabb elismerése azoknak a magyar vállalkozásoknak is könnyebbséget jelenthet, amelyek más uniós országokból toboroznak szakembereket.

Ez különösen a szabályozott szakmákban lehet fontos, ahol a külföldön megszerzett képesítés elismerése jelenleg hosszabb ügyintézéssel járhat. A gyorsabb eljárás a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozások számára is segítséget jelenthet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A hatóságok is több információhoz juthatnak

A digitalizáció ugyanakkor nem jelent lazább szabályozást. Az Európai Munkaügyi Hatóság megerősített szerepe hatékonyabb kockázatelemzést, gyorsabb tagállami együttműködést és eredményesebb határon átnyúló ellenőrzéseket tehet lehetővé.

„A szabályosan működő vállalkozások számára az egységesebb és digitálisabb rendszer elsősorban egyszerűbb ügyintézést jelenthet. Ugyanakkor a hatóságok számára is több és gyorsabban hozzáférhető információ állhat rendelkezésre, így a hiányos dokumentáció vagy a nem megfelelő kiküldetési gyakorlat könnyebben feltárhatóvá válhat” – tette hozzá Bagdi Lajos.

Ezzel a szakmával diploma nélkül is degeszre keresheted magad: havi 616 ezres bérért sem találnak embert a cégek
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezzel a szakmával diploma nélkül is degeszre keresheted magad: havi 616 ezres bérért sem találnak embert a cégek
Már nem pusztán a bérekben jelenik meg a hegesztőkért folytatott verseny: a szakemberhiány egyre több vállalat működését és megrendeléseinek teljesítését is nehezíti.

Mikortól kell alkalmazni az új szabályokat?

A javaslatokat az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának kell megtárgyalnia és elfogadnia, ezért a vállalkozásoknak egyelőre nem kell miattuk módosítaniuk működésüket.

Az egyes intézkedések nem ugyanazon a napon lépnének életbe. Az A1-es igazolások digitalizációja például az erről szóló rendelet hatálybalépését követően egy évvel válna alkalmazandóvá, míg más társadalombiztosítási dokumentumok digitalizációjára három év állna rendelkezésre. Az irányelvek esetében a tagállamoknak – így Magyarországnak is – saját jogszabályaikba kell majd átültetniük az új rendelkezéseket.

A vállalkozásoknak ezért most még nem az új kötelezettségek bevezetésére kell készülniük, de érdemes áttekinteniük, hogy jelenlegi folyamataikban hol okozza a legtöbb adminisztrációt a külföldi kiküldetések és a kapcsolódó társadalombiztosítási dokumentumok kezelése.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #digitalizáció #adminisztráció #európai unió #európai bizottság #munkavállalók #munkaerőhiány #toborzás #vállalkozások #társadalombiztosítás #külföldi munkavállalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:33
16:06
15:27
14:52
14:29
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 4.
Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő
2026. október 4.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
2026. október 4.
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 4. vasárnap
Ferenc
40. hét
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
4
2 hónapja
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
5
6 napja
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 40. héten vasárnap, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 15:27
Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő
Agrárszektor  |  2026. október 4. 15:28
Riasztó jelentés látott napvilágot: itt már készülhetnek a legrosszabbra?