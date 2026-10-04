Az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai intézkedései nyomán a piaci szereplők előtt is egyre tisztábban kirajzolódik, milyen hatást gyakorolnak majd az új szabályozások és rendelkezések a vállalkozások...
Külföldre küldött munkavállalók: könnyebb adminisztrációt hozhat az EU új csomagja
Kevesebb adminisztráció és egyszerűbb ügyintézés jöhet a határon átnyúló foglalkoztatásban, miközben a digitalizáció a hatósági ellenőrzéseket is gyorsabbá és célzottabbá teheti. A Niveus szerint az Európai Bizottság szeptember 15-én bemutatott javaslatcsomagja elsősorban a külföldre munkavállalókat küldő, határon átnyúló szolgáltatásokat végző, illetve külföldről szakembereket toborzó magyar vállalkozások számára hozhat érdemi változást.
A Fair Labour Mobility csomag a határon átnyúló foglalkoztatás három fontos területét érinti: digitalizálná a társadalombiztosítási dokumentumok kezelését, egyszerűsítené a szakmai képesítések elismerését, és megerősítené az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) szerepét. A csomag egyelőre jogalkotási javaslat, az új szabályok tehát még nem alkalmazandók.
Kevesebb adatbevitel, egyszerűbb A1-ügyintézés
A csomag egyik legkézzelfoghatóbb eleme a társadalombiztosítási dokumentumok digitalizációja. Az A1-es igazolás azt tanúsítja, hogy egy több országot érintő munkavégzés esetén melyik tagállam társadalombiztosítási szabályai vonatkoznak a munkavállalóra.
„A vállalatok számára nem önmagában a papíralapú dokumentumok digitalizációja jelenthet könnyebbséget. Ennél fontosabb lehet, hogy bizonyos adatokat az uniós rendszerekből újra fel lehessen használni az A1 igénylésekor, és egységesebbé váljanak az információs követelmények. Ez a HR-, bérszámfejtési és compliance-folyamatokban is csökkentheti az adminisztrációt” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
A változás különösen az építőiparban, a gyártásban, a mérnöki és műszaki szolgáltatásokban, az IT- és tanácsadási szektorban, valamint a fuvarozásban és logisztikában működő vállalkozások számára lehet releváns. Az építőiparban például a határon átnyúló projektek és a kiküldetések miatt rendszeresen szükség van ilyen dokumentumokra. A munkaerő-kölcsönzők és közvetítők szintén érintettek lehetnek, mivel egyszerre kezelhetnek külföldre küldött és Magyarországra érkező munkavállalókat.
A Bizottság becslése szerint a társadalombiztosítási dokumentumok digitalizációja 12 év alatt akár 64 millió euró üzleti megtakarítást eredményezhet.
A külföldi szakemberek toborzása is egyszerűbb lehet
A csomag nemcsak a külföldre küldött magyar munkavállalók helyzetét érinti. A szakmai képesítések gyorsabb és digitálisabb elismerése azoknak a magyar vállalkozásoknak is könnyebbséget jelenthet, amelyek más uniós országokból toboroznak szakembereket.
Ez különösen a szabályozott szakmákban lehet fontos, ahol a külföldön megszerzett képesítés elismerése jelenleg hosszabb ügyintézéssel járhat. A gyorsabb eljárás a munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozások számára is segítséget jelenthet.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hatóságok is több információhoz juthatnak
A digitalizáció ugyanakkor nem jelent lazább szabályozást. Az Európai Munkaügyi Hatóság megerősített szerepe hatékonyabb kockázatelemzést, gyorsabb tagállami együttműködést és eredményesebb határon átnyúló ellenőrzéseket tehet lehetővé.
„A szabályosan működő vállalkozások számára az egységesebb és digitálisabb rendszer elsősorban egyszerűbb ügyintézést jelenthet. Ugyanakkor a hatóságok számára is több és gyorsabban hozzáférhető információ állhat rendelkezésre, így a hiányos dokumentáció vagy a nem megfelelő kiküldetési gyakorlat könnyebben feltárhatóvá válhat” – tette hozzá Bagdi Lajos.
Mikortól kell alkalmazni az új szabályokat?
A javaslatokat az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának kell megtárgyalnia és elfogadnia, ezért a vállalkozásoknak egyelőre nem kell miattuk módosítaniuk működésüket.
Az egyes intézkedések nem ugyanazon a napon lépnének életbe. Az A1-es igazolások digitalizációja például az erről szóló rendelet hatálybalépését követően egy évvel válna alkalmazandóvá, míg más társadalombiztosítási dokumentumok digitalizációjára három év állna rendelkezésre. Az irányelvek esetében a tagállamoknak – így Magyarországnak is – saját jogszabályaikba kell majd átültetniük az új rendelkezéseket.
A vállalkozásoknak ezért most még nem az új kötelezettségek bevezetésére kell készülniük, de érdemes áttekinteniük, hogy jelenlegi folyamataikban hol okozza a legtöbb adminisztrációt a külföldi kiküldetések és a kapcsolódó társadalombiztosítási dokumentumok kezelése.
Lelépett az országból Nagy Márton: itt kezdett új életet a volt miniszter, egy befektetési banknál dolgozik
Svájcban él nyár óta Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter, aki egy zürichi befektetési banknál helyezkedett el.
Busás végkielégítést kap a Mercedes gyártól az a melós, aki önként mond fel: ezeket a részlegeket érinti a leépítés
A Mercedes-Benz idén decemberben újabb önkéntes távozási programot indít a németországi szellemi dolgozók és vezetők számára.
Ezt a hiányszakmát az AI sem tudja kinyírni: diploma sem kell hozzá, mégis degeszre keresheted magad vele
Egyre nagyobb szükség van az ácsokra: mutatjuk, mennyibe kerül a képzés és mennyit lehet keresni ácsként.
Ezzel a szakmával diploma nélkül is degeszre keresheted magad: havi 616 ezres bérért sem találnak embert a cégek
Már nem pusztán a bérekben jelenik meg a hegesztőkért folytatott verseny: a szakemberhiány egyre több vállalat működését és megrendeléseinek teljesítését is nehezíti.
Egyre nő a kereslet a gyógypedagógiai asszisztensek iránt: mutatjuk, hogyan lehet megszerezni a végzettséget és mennyit lehet keresni később a szakmában.
A szakértők szerint személyre szabott önéletrajzra és célzott keresésre van szükség.
A mesterséges intelligencia gyorsan válik a mindennapi információszerzés részévé, az álláskeresésben azonban egyelőre jóval óvatosabbak a magyarok.
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
Magyarországot csak Szlovákia és Finnország előzi meg a gyermek születéséhez kapcsolódó fizetett szabadságok hosszát illetően.
Jó hír érkezett azoknak, akik már az idei karácsonyt is hosszabb pihenéssel töltenék.
A Budapesti Metropolitan Egyetem Szenior Akadémiájának őszi évadát október 5-én Győrfi Pál nyitja meg.
Akár napi 18 ezer forintot is fizetnek ezért az idénymunkáért itthon: mégis lasszóval kell fogni az embereket
Ennyit kereshet, aki idén szüretelni áll, régiónként és munkakörönként is nagyok a különbségek.
Ezek a legveszélyesebb munkahelyek: egyetlen ágazatban történik minden negyedik halálos munkahelyi baleset
Az Európai Unióban 2024-ben 3 367 ember nem tért haza élve a munkahelyéről, az Eurostat friss adatai szerint pedig közel negyedük ugyanabban a szakmában dolgozott.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
Tanév közben a diákok jellemzően 15–20 óra diákmunkát szoktak vállalni, azonban vannak olyan diákok, akiknek az élethelyzete lehetővé teszi, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak.
A munkát keresők átlagosan csaknem egy évig próbáltak elhelyezkedni, és jelentősen nőtt azok aránya is, akik már több mint egy éve keresnek állást.
Döbbenetes bérszakadék Magyarországon: ami a fővárosban átlagbér, az egyik megyében már csúcsfizetés
A kereseti statisztikákban gyakran találkozunk az átlagbérrel, ezt azonban a kiugróan magas fizetések könnyen felfelé húzhatják.
Mesés álommeló vár a magyarokra ebben a luxushotelben: még bőven vannak helyek, tapasztalat sem kell
A kanadai Sziklás-hegységnél kínál munkalehetőségeket a 2027-es nyári szezonra a Fairmont Chateau Lake Louise.
Öt büntetés-végrehajtási intézetben összesen 76 fogvatartott tett sikeres vizsgát burkolóképzésből.
Az ORFK közzétette a rendőrségi fluktuáció friss adatait: csaknem négy hónap alatt 288-an távoztak.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank