2026. október 4. vasárnap Ferenc
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Stephansplatz egy tér Bécs földrajzi központjában. Nevét a tér legjelentősebb építményéről, a Stephansdomról kapta, amely Bécs székesegyháza és a világ egyik legmagasabb temploma.
HRCENTRUM

Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok

Hajdu László
2026. október 4. 10:01

Hogy él a mindennapokban Bécsben két fiatal, magyar házaspár két kisgyerekkel? Melyek a különbségek és hasonlóságok a két főváros között az ő nézőpontjukból? Mi „jobb” és mi „rosszabb” itt és ott?  A Pénzcentrum helyszíni tudosítása.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Lilla és Áron 2023 őszén költöztek Berlinből az osztrák fővárosba, hogy közelebb legyenek az itthon élő családtagjaikhoz. Mint mondják, Berlin nem jött be nekik, túl nagy volt, elveszettnek érezték magukat. Ahogy Lilla fogalmaz: „Úgy éreztük, mindenki Berlinbe megy”. Nagyon nehéz volt albérletet találniuk. A Kaiserstadt ismerős volt nekik, ha más nem, az Adventi vásáros látogatások kapcsán. Barátaik is laktak itt. Lilla egy francia élelmiszeripari cégnél, Áron egy IT multinál talált állást. Bence fiúk tavaly szeptemberben látta meg a napvilágot egy helyi klinikán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Martin és Viktória 2025 tavaszán itthonról költöztek ki. A döntésük oka alapvetően nem anyagi jellegű volt, de azért az sem volt elhanyagolható szempont. Martin szoftverfejlesztőként 1,5-szer, Viktória építészmérnökként 2-szer annyi pénzt visz haza, mint otthon. Ebből minden hónapban félre tudnak tenni. Kislányuk, Laura karácsony után néhány nappal született.

Lilláék tapasztalata alapján Bécs családiasabb, mint Berlin. Bár kevésbé multikulti mint a német főváros, de itt is szinte mindenki beszél angolul. Az ügyintézés sokkal egyszerűbb, mint ott. A hivatalokban, kedvesebbek, nyugodtabbak az osztrákok, mint a németek. Martin azért kicsit árnyalja az idilli képet:

Bár tényleg a takarító néni is beszél angolul, de azért a hivatalokban jobban szeretik, ha valaki németül szólal meg. Kicsit olyanok, mint a magyarok.

Martin munkahelyén - annak ellenére, hogy egy, még a Monarchia idején alapított, osztrák gyökerű cég- nagyon nemzetközi a hangulat, 140 nemzetiséget képviselnek. Felülreprezentáltak a kelet-európaiak, szerbek, csehek, horvátok, magyarok és a Közel- keletiek. A mindennapi tapasztalata alapján Bécs igazi világváros, biztonságos és nyugodt hely.  Semmilyen atrocitásnak nem voltak tanúi az elmúlt 2,5 évben. A család kedvence az arab piac, ahová sűrűn járnak bevásárolni.  

Teljes az összhang közöttük abban, hogy az élet, főleg az esti, éjszakai programok terén Bécs  unalmasabb, mint a magyar főváros, még ha ez, kisgyerekesként kevésbé fájó is nekik. A  bulizás hátra szorult a prioritáslistájukon. Lilla francia kollégái is Budapestre járnak, ha éjszakai programokra vágynak. Bécs éjjel – a turistákkal zsúfolt 1. kerületet kivéve – meghal. Frappáns megfogalmazása szerint „a helyiek a tyúkokkal mennek aludni.” A boltok hétközben is korán zárnak, vasárnap pedig mindenhol lehúzott rolókat talál a járókelő. Az Ő arab-zsidó negyedük az egyik üdítő kivétel.  

De természetesen a kultúra Bécsben sem hiánycikk, sok program közül válogathatnak. Mint mondják, főleg nyáron rengeteg az ingyenes lehetőség. Koncertek, táncelőadások, non stop kino. Ez utóbbiban a havi bérlet két jegy árába kerül. Érdekes tény, hogy Magyarországon 1-2 héttel korábban jönnek ki a filmújdonságok.  A városban sok ingyenes gyerekprogram van, kisgyerekeknek főként játszóházszerű helyeken. Itt az anyukák is összejönnek. Nagyon rendben tartott játszóterek közül válogathatnak. A lakásuk melletti parkban, működik egy „Familienbad”, kizárólag gyerekes családok részére. Belépőjegyet csak a felnőtteknek kell venni, ami baráti, 4,5 euro. Minden kerületben működik családi központ, ahol számtalan program várja a kicsiket, az anyukák pedig jóga, tanácsadás, tornák közül választhatnak. Születés után egy csomagot kapnak, amiben pelenkák, cumik és különböző cégek és szolgáltatók kuponjai vannak. Martinnak újdonság volt Budapesthez képest, hogy az utcákon, játszótereken sokkal több gyerekes szülőt látni. Sok a magyar szó az utcán, csak a beszélgetésünk napján három honfitárs családdal futott össze véletlenül. Laurát csecsemőúszásra viszik a szülei. Találtak magyar gyermekorvost is az állami ellátásban. 

„Magyar programokban” sincs hiány. Hivatalosan 25-30 ezer magyar él Bécsben, de a valós számuk ennek legalább a duplája. A Collegium Hungaricumban dedikált kolléga foglalkozik a gyerekprogramokkal. Ringató, kerekítő, zenés, mondokázós, beszélgetéses eseményeket szerveznek. A családok öntevékenyek, maguk is találkoznak piknikezős, spontán programok során. A Svung nevű bécsi magyar színház sok gyermekelőadást is tart, többek között havi bábelőadásokat.

A bécsi lakáshelyzet részleteibe Martin avat be minket. Elmondása alapján irigylésre méltó állapotokra derül fény. Az osztrák főváros legalább egy évszázada szociálisan érzékeny hely, amely a lakhatásban erősen érződik. Az első világháború után, a Monarchia összeomlását követően katasztrofális lakhatási válság tombolt: munkáscsaládok tömegei nyomorogtak túlzsúfolt, sötét, higiénia nélküli magánbérleményekben. Ezért a városvezetés 1920-ban elindította az Európában egyedülálló szociális programját. Az úgynevezett „Vörös Bécs” korszakban, vagyis a szociáldemokrata városvezetése alatt kétféle rendszert vezettek be, melyek ma is meghatározók.  Az egyik a Gemeindewohnung (vagyis önkormányzati lakás), amelyben – osztrák viszonylatban - alacsony bérleti díj mellett, határozatlan idejű szerződéssel lehet élni. Ennek feltételei a betöltött 18. életév, legalább 2 éve folyamatosan Bécsben tartózkodás. Jövedelmi határok vannak, de a középosztály számára is elérhető. A lakókat csak nagyon indokolt esetben lehet kiköltöztetni.

Hasonló struktúra a Genossenschaftswohnung (szövetkezeti lakás), amely szintén kedvező bérleti díjjal érhető el, de a beköltözéskor egy egyszeri építési/finanszírozási hozzájárulást kell fizetni. Ez az összeg lakásnagyságtól függően több ezer vagy akár 20-50 ezer euró is lehet, amely kiköltözéskor (részben) visszajár. Mindkettő elérhető nem osztrák állampolgároknak is. A városban járva sok hatalmas, száz éve épített bérháztömböt láthatunk, ezek képezik a fenti két típusú ingatlant. Fontos megjegyezni, hogy a házak döntő része szépen felújított, a lakások  nagyon élhető, jó beosztású, távolról sem „szükséglakás” kategóriájúak. 

A két fiatal anyuka tapasztalata alapján a terhesség, a kisgyerekkel való törődés egyszerűbb, mint otthon. Mint mondják, itt nem stresszelik az embert. A kórházban minden lazább, az orvosok, nővérek barátságosak. A kórházi ebédet, vacsorát egy weboldalról lehetett kiválasztani. Szülés után mindketten 3 napig volt bent, ez az átlag, ha nem merül fel valamilyen probléma.  

A szociális háló a kisgyerekes családok alatt is nagyon erős. A családbarátság itt nem szlogen, hanem a mindennapok része. Két hónappal a szülés előtt kötelező „szabadság” jár a leendő anyának, melyet a cégnek ki kell adnia. Ez idő alatt kapja a teljes fizetését. Szülés után 8 hónapig van „gyes”, ami fizetés alapú, de maximum 2.400 euró. Amiből azért elég jól ki lehet jönni... A terhesség végén a munkáltatóval egyeztetik, hogy az anyuka meddig akar otthon maradni, de ezt később is lehet módosítani.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Lilla éppen ezt teszi, eredetileg szeptemberig tervezte a gyerekkel közös mindennapokat, de jövő év február lett belőle. A 20 fő fölötti vállalatok kérés esetén kötelesek részmunkaidőt adni az anyának a gyerek 6 éves koráig. A törvény ugyanakkor védi a kis cégeket, őket nem kötelezik erre.

Ezért Viktóriának – aki egy építész irodánál dolgozik – kicsit nehezebben megy az egyeztetés. A „papamonat” intézménye mindennapos: a szülés után az apák 1 hónap „csecsemősszabadságot” kapnak, majd a gyerek két éves koráig szabadon eldönthető időpontban újabb egy hónapot. Áron munkahelye nagyon rugalmas volt: a papamonat után még 2 hét fizetett szabadságot húzott rá.  A csecsemő 6 hetes koráig szülésznő jön házhoz, aki Lilláéknál történetesen egy fiatal német fiú volt. Készségesen válaszolt a kérésekre, ha kellett éjszaka is el lehettet érni.

A bölcsődei ellátás kerületként változó. Van privát bölcsőde, amelynek költségét nagyrészt a város fedezi. Lilla és Áron az úgynevezett „tageseltern” (napi szülő) szolgáltatást választják. Bencének „tagesfater”-ja lesz, egy fiatal férfi, aki a saját lakásában 6-8 kisgyerekre vigyáz napközben. Ennek költsége étkezéssel együtt nagyjából havi 100-110 euro. A kisfiú várhatóan februártól élvezi majd ezt a szolgáltatást.

Az ingatlanpiacot Bécsben – csakúgy, mint a legtöbb Nyugat-európai nagyvárosban – az albérletek dominálják. Lilláéknak elvárásuk volt, hogy könnyebb legyen a lakásbérlés, mint Németországban. Sőt azóta – a hazai két lakásukat eladva és hitelt felvéve – a saját otthonukba költöztek. Ezzel kapcsolatban úgy foglamazott:

Ez sokkal drágább lett, mint gondoltuk, de számunkra fontos, hogy otthon érezzük magunkat. A felújítandó lakás annyiba került, mint a pesti Pozsonyi úton egy felújított. Itthon azért nagyobb a kínálat, több az ingatlanhirdetés. A hitelügyintézés viszont nagyon gyors és egyszerű volt, a kamat 3%.

Martin szerint az albérlet nem sokkal drágább, mint Budapesten. Ők egy jó környéken lévő, azon belül drágább utcában álló, új építésű házban a 1,5 szobás, 50 négyzetméteres, erkélyes lakásért havi 1.000 eurot fizettek. Pár hete költöztek egy nagyobb lakásba, Laura babának szüksége volt a saját szobára.

Az itthoninál keményebb a bécsi nyár. A nyári hőség megviselte őket, mindkét lakásban hetekig 28-29 fok volt. Itt ugyanis szigorúak a szabályok a légkondival kapcsolatban: ahhoz, hogy valaki beszereltesse magának, az összes lakó beleegyezése kell. Állítólag ezen a közeljövőben könnyítenek. Sokan a forró napokban emiatt hotelbe költöznek. E tekintetben az irodák sem jobbak, a legmodernebbek kivételével nincs klíma, a nagyvállalatoknál is csak mobilklímák vannak 70-80 munkatársra.  

Tapasztalataik alapján az „átlag” bécsi munkavállaló nem szakad bele a mindennapokba.  Áron Budapesten egy piacvezető IT cégnél dolgozott, ahol megszokta a pörgést. Elmondása szerint az itteni, hasonló profilú vállalatnál kényelmesebb, ráérősebb az élet. „Fejlesztgetnek, de nem viszik túlzásba.” Egy országos start up eseményen 30-40 ember lézengett. Olyan, mint az említett éjszakai élet, Budapesthez képest gyerekcipőben jár ez a szektor. „Érezhető, hogy gazdaságilag nem erre pörögnek rá, bár digitálisan még így is a németek előtt járnak.”   

Martin így summázza a mindennapokat: „Bécs érezhetően jobban működik, mint Budapest. Látszik a sok pénz és hogy azt a városlakók érdekében költik el. Budapest szebb, de Bécs minden szempontból előttünk jár. Sokkal több és jobb minőségűek a bicikliutak, magasabb színvonalú a tömegközlekedés. Kirívó a különbség az egészségügy területén. Az utcákat, köztereket folyamatosan felújítják, foglalkoznak velük. A városvezetés aktívan tesz a klímaváltozás ellen: nagyon sok helyen parkosítanak, zöld területeket építenek. 10 év múlva ez egy zöld város lesz. Nap mint nap tapasztalja az ember, hogy az adója jó helyre megy, abból neki adnak vissza.

 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #család #gyerek #ausztria #albérlet #bécs #külföldi magyarok #külföldi munkavállalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:11
10:01
09:38
09:31
08:56
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 3.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
2026. október 3.
Így teheti tönkre rengeteg magyar otthonát szépen csendben a penész: több százezres kiadás lehet megszabadulni a bajtól
2026. október 3.
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 4. vasárnap
Ferenc
40. hét
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
4
2 hónapja
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
5
6 napja
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 08:02
Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 06:05
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
Agrárszektor  |  2026. október 4. 08:59
Ami hétfőn jön Magyarországon, arra jobb, ha mindenki felkészül