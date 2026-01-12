2026. január 12. hétfő Ernő
-8 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel egy retro fekete televízióról, amely jellegzetes fehér statikus zajt mutat, fafelületre helyezve, díszes vintage tapéta és dekoratív, szárított növényekkel díszített elrendezés előtt.
Szórakozás

Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel

Pénzcentrum
2026. január 12. 16:33

„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik. A volt tévés konkrét összegeket sorolt: milliós havi gázsik, százezres adásdíjak, jól fizető haknik és könyvbevételek rajzolják ki azt a pályát, amelyről azt állítja, a magyar televíziózásban nála többet becsületesen senki nem keresett, legalábbis a maga korában.

Nyíltan beszélt a pénzhez fűződő viszonyáról és médiás kereseteiről Havas Henrik abban az interjúban, amelyet M. Kiss Csaba készített vele a Neshama TV YouTube-csatornáján. A műsorban Havas több évtizedes pályafutásának anyagi oldalát bontotta ki, konkrét összegekkel és személyes példákkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Havas szerint jómódú családból származik, gyerekkorában nem volt gond a pénz, és korán megtanulta: „kurvasokat kell dolgozni, és akkor kurvasok pénzt lehet keresni, de fontos, hogy mindezt legálisan”. Gimnazistaként már nyári munkákból jelentős összegeket keresett, érettségire pedig egy Moszkvics autót kapott. Pénzhez való viszonyát máig az határozza meg, hogy ha adódik lehetőség sok munkával sok pénzt keresni, azt nem szabad kihagyni.

A médiában eltöltött éveit kifejezetten jövedelmezőnek írta le. Elmondása szerint kezdő rádiósként a kezdőfizetése 3500 forint volt, ezt azonban maszek taxizással és gépkocsioktatással egészítette ki. Ezután viszont hamar lépdelt fölfelé a ranglétrán, később pedig saját bevallása szerint „hülyére kereste magát” a médiában.

A legnagyobb visszhangot a TV2-nél végzett munkája váltotta ki: a Mokkát havi 4 millió forintért csinálta, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Az első időszakban havi 2 milliót kapott, majd 4 millióra emelték a díjazását, emellett kiharcolta a fizetett, két hónapos nyári szabadságot is. Hozzátette: könyveiből olyan bevétele volt, hogy havi 2 millióért önmagában nem vállalta volna a műsort, mint az kiderült, eredetileg ennyit ajánlottak neki.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Havas a korábbi, Napkeltés állásáról is beszélt: egy adásért 50-75 ezer forintot kapott, csúcsidőszakban havi 1–2 millió forintot keresett itt is, mindezt rádiós munkákkal kiegészítve. A Heti Hetesben adásonként 250 ezer forint volt a gázsija, havi szinten körülbelül egymillió forintért, gyakorlatilag heti egyetlen esti munkával. A műsorból fakadó haknik szintén komoly bevételt hoztak: egy 1–1,5 órás előadásért 200–250 ezer forintot is megkapott.

A műsor végén Havas elmondta, igyekezett azért be is fektetni a pénzét: Tenerifén van háza, budapesti lakásokat adott el, amikor nyugdíjba ment, ugyanakkor arra a kérdésre, hogy anyagilag elégedett-e az életével, nem adott egyértelmű választ.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #nyugdij #fizetés #celeb #televízió #interjú #sztár #kereset #jövedelem #szórakozás #média

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Tarr Béla

Meghalt Tarr Béla

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.

FRISS HÍREK
Több friss hír
16:46
16:33
16:13
16:01
15:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
4
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 16:01
Sokan minden pénzüket erre rakták fel: csúnya meglepetés jöhet 2026-ban, közel a hidegzuhany?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 15:34
Sarkvidéki hideg csaphat le hamarosan Magyarországra: ez nem vicc, brutális hideg készül
Agrárszektor  |  2026. január 12. 16:34
Bármikor ellenőrizhetik a magyarokat: bírságot kaphat, akinél ez nincs rendben