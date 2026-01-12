Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel

„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik. A volt tévés konkrét összegeket sorolt: milliós havi gázsik, százezres adásdíjak, jól fizető haknik és könyvbevételek rajzolják ki azt a pályát, amelyről azt állítja, a magyar televíziózásban nála többet becsületesen senki nem keresett, legalábbis a maga korában.

Nyíltan beszélt a pénzhez fűződő viszonyáról és médiás kereseteiről Havas Henrik abban az interjúban, amelyet M. Kiss Csaba készített vele a Neshama TV YouTube-csatornáján. A műsorban Havas több évtizedes pályafutásának anyagi oldalát bontotta ki, konkrét összegekkel és személyes példákkal.

Havas szerint jómódú családból származik, gyerekkorában nem volt gond a pénz, és korán megtanulta: „kurvasokat kell dolgozni, és akkor kurvasok pénzt lehet keresni, de fontos, hogy mindezt legálisan”. Gimnazistaként már nyári munkákból jelentős összegeket keresett, érettségire pedig egy Moszkvics autót kapott. Pénzhez való viszonyát máig az határozza meg, hogy ha adódik lehetőség sok munkával sok pénzt keresni, azt nem szabad kihagyni.

A médiában eltöltött éveit kifejezetten jövedelmezőnek írta le. Elmondása szerint kezdő rádiósként a kezdőfizetése 3500 forint volt, ezt azonban maszek taxizással és gépkocsioktatással egészítette ki. Ezután viszont hamar lépdelt fölfelé a ranglétrán, később pedig saját bevallása szerint „hülyére kereste magát” a médiában.

A legnagyobb visszhangot a TV2-nél végzett munkája váltotta ki: a Mokkát havi 4 millió forintért csinálta, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Az első időszakban havi 2 milliót kapott, majd 4 millióra emelték a díjazását, emellett kiharcolta a fizetett, két hónapos nyári szabadságot is. Hozzátette: könyveiből olyan bevétele volt, hogy havi 2 millióért önmagában nem vállalta volna a műsort, mint az kiderült, eredetileg ennyit ajánlottak neki.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Havas a korábbi, Napkeltés állásáról is beszélt: egy adásért 50-75 ezer forintot kapott, csúcsidőszakban havi 1–2 millió forintot keresett itt is, mindezt rádiós munkákkal kiegészítve. A Heti Hetesben adásonként 250 ezer forint volt a gázsija, havi szinten körülbelül egymillió forintért, gyakorlatilag heti egyetlen esti munkával. A műsorból fakadó haknik szintén komoly bevételt hoztak: egy 1–1,5 órás előadásért 200–250 ezer forintot is megkapott.

A műsor végén Havas elmondta, igyekezett azért be is fektetni a pénzét: Tenerifén van háza, budapesti lakásokat adott el, amikor nyugdíjba ment, ugyanakkor arra a kérdésre, hogy anyagilag elégedett-e az életével, nem adott egyértelmű választ.