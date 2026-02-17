Itt a bejelentés, hiánypótló repülőjárat indul Magyarországról: kedvelt nyaralóhelyre lehet eljutni

Elő a naptárral! Március 6-án újra elstartol a Taste Balaton Fesztivál: éttermek, borászatok, cukrászdák és kilátók várják a vendégeket különleges menükkel és workshopokkal.
Új szintre lép a Hévíz–Balaton Airport működése a 2026-os nyári szezonban, mivel közvetlen charterjárat indul a repülőtérről Törökországba. Az ITAKA döntése nemcsak az utazási kínálatot bővíti, hanem a nyugat-magyarországi régió légi elérhetőségét is javíthatja, ami turisztikai és gazdasági szempontból is fontos fejlemény.
A tervek szerint 2026. június 13. és szeptember 12. között heti egy alkalommal, szombatonként közlekedik majd a közvetlen járat a Hévíz–Balaton Repülőtér és Antalya között. A Tailwind Airlines 168 férőhelyes repülőgépei teljesítik a járatokat, így a nyári szezon során több mint 2300 utas utazhat közvetlenül Sármellékről a török Riviérára.
A vidéki indulás elsősorban Nyugat-Magyarország, a Balaton térsége, a Dél-Dunántúl, valamint a határ menti régiók utazóinak jelent alternatívát. A kisebb forgalmú reptér gyorsabb utaskezelést és rövidebb várakozási időt biztosíthat, ami a nyári csúcsidőszakban komoly előnyt jelenthet a zsúfoltabb fővárosi indulásokhoz képest.
Az ITAKA csomagjai a repülőutat, a szállást, a transzfereket, a magyar nyelvű helyi képviseletet és a folyamatos ügyféltámogatást is tartalmazzák. A járatokhoz kapcsolódóan ingyenes parkolást is biztosítanak, ami tovább növelheti a vidéki indulás vonzerejét és költséghatékonyságát. Az előfoglalási adatok alapján már most látható, hogy erős a kereslet a közvetlen, regionális indulások iránt, különösen a népszerű nyaralóhelyek esetében.
Csabai Ferenc, az ITAKA Magyarország operatív igazgatója szerint a hévízi járat egyszerre jelent kényelmi előnyt az utasoknak és gazdaságélénkítő hatást a térség számára. A vállalat hosszabb távon is számol a vidéki repterek szerepének erősítésével, és siker esetén további desztinációk indítását is mérlegelheti.
A fejlesztés a régió gazdaságára is hatással lehet, hiszen a repülőtér működésének bővülése közvetlen és közvetett munkahelyeket teremthet, valamint növelheti a térség turisztikai vonzerejét a külföldi utazók körében is. Az ITAKA jelenleg Budapestről és Debrecenből kínál charterjáratokat, 2026 nyarától pedig Hévíz is belép a bázisok közé. A sármelléki indulás a teljes charterforgalmon belül várhatóan 4-5 százalékos részesedést adhat, ami a vidéki repterek iránti növekvő keresletet jelzi.
