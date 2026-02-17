Érik az útdíjsokk Magyarországon: ezt mindenki zsebe meg fogja érezni, nagyon fog fájni

A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik – derül ki egy elemzésből. Az iparági költségek minden fontos tétele – a bérektől az autópályadíjakon át a járművek finanszírozásáig – jelentősen nőtt, miközben a fuvardíjak emelkedése nem tudta teljesen ellensúlyozni a drágulást, és a szállítandó volumenek tovább csökkentek.

Ismét romlottak a közúti fuvarozás gazdasági mutatói a harmadik negyedéves stabilizációt követően – derül ki a DigiLog Consulting stratégiai tanácsadócég által közzétett, 2025. IV. negyedéves Közúti Fuvarozási Árindex (KFX 2025 Q4) iparági elemzésből.

A nemzetközi fuvarozásban 8,8%-os, a belföldi fuvarozásban pedig 8,6%-os összköltség-növekedést mért a DigiLog Consulting 2025 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A legtöbb költségtétel szignifikáns növekedést mutatott: a gépjárművezetői bérek 6,2-7,7%-kal, az autópályadíjak 3,7-7,6%-kal, a járművek finanszírozási költsége 30,4-35,5%-kal, a lízingkamatok pedig 36,6-39,4%-kal nőttek, míg ezek ellensúlyozására az „egyéb” költségeket csupán 0,7-1,8%-kal tudták mérsékelni a fuvarozók.

Az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói tovább romlottak, még a gyenge előző évi bázishoz viszonyítva is. A nemzetközi területen 1,3%-kal, míg a belföldin 0,9%-kal romlott hatékonyság, ami szintén emelte az egy kilométerre jutó önköltséget. A jelenség hátterében a csökkenő árumennyiség, valamint a hazai utakon zajló felújítási és bővítési munkákkal járó országos torlódások állnak.

Az előző negyedévekben az önköltség csökkenéséhez jelentősen hozzájárult a gázolaj hazai árának 8%-ot is meghaladó visszaesése és a forint 3,3%-os gyengülése. (2024 azonos időszakához viszonyítva) A negyedik negyedévben azonban ezek a kedvező hatások mérséklődtek: az üzemanyag ára csupán 4%-kal volt olcsóbb, míg a forint már 5,1%-os erősödést mutatott az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Kevés a rakomány, nagy a konkurencia harc

A hazai GDP a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 0,5%-os növekedést mutatott a KSH adatai alapján a IV. negyedévben, az egy évvel korábbihoz képest. A teljes 2025-ös gazdasági teljesítmény 0,3%-os bővülést produkált 2024-hez képest. A közúti fuvarozás volumenének legnagyobb részét adó ipari termelés – ami a GDP közel 20-25%-át teszi ki – sajnos a negyedik negyedévben is gyengén teljesített (október: -3,2%; november: -5,5%; december: +1,8%, a nyers adatok alapján, az előző év azonos időszakához képest) pedig már a tavalyi bázis is nagyon alacsony volt.

Bár decemberben megjelent egy pozitív érték, a negyedik negyedévben átlagosan közel 2,3%-kal, 2025 egészében pedig 3,2%-kal csökkent az ipari termelés volumene, ami a szállítandó áruk mennyiségének csökkenését is maga után vonta. Különösen nagy visszaesést mutat az elektromos berendezések gyártása (elektromos motorok és Li-ion-akkumulátorok), valamint a járműgyártás.

A schengeni bővítés miatt tovább nőtt a nyomás a román fuvarozók részéről, akik a korábbinál is nagyobb számban jelentek meg a magyar belföldi és a nemzetközi fuvarpiacon, ezzel is növelve a többletkapacitást és az árversenyt.

Nincs profit, fogynak a fuvarozók

Az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozásban 3,6%-os, a belföldi fuvarozásban pedig 5,4%-os díjemelkedést mért a DigiLog Consulting 2025 IV. negyedévében. A sikeres áremelések ellenére sem tudták maradéktalanul áthárítani a 8,8, illetve 8,6%-os költségemelkedést a fuvarozók az október december közötti időszakban.

A nemzetközi fuvarozás esetében 5,1%-os, a belföldinél pedig további 3,2%-os díjemelés kellett volna a költségek teljes kompenzálásához. Az szállítandó volumenek alacsony szintje miatt jelentkező kapacitásfelesleg nem tett lehetővé ekkora áremelést, így a közúti iparág ebben a negyedévben sem tudott profitot realizálni (iparági átlagban). Ezzel már a kilencedi egymást követő negyedévben hiányzik a nyereség a szektorból, ami szükségszerűen maga után vonja a beruházások elmaradását, a kapacitások csökkentését és a vállalkozások számának visszaesését.

2025.12.31-én 11.745 fuvarozó vállalkozást tartottak nyilván Magyarországon, ami 314-el kevesebb, mint egyévvel korábban és 1.452-vel (-11%) marad el a 2021-es csúcstól.

Mire számíthat az iparág 2026-ban? Útdíj sokk a láthatáron!

Az elemzői konszenzus szerint a hazai GDP 1-2%-kal is emelkedhet, de az ipari termelés lényeges javulásával nem számolhatunk 2026-ban, így a fuvarozási szolgáltatások iránti keresletben sem várhatunk érdemi emelkedést. Idén a költségek újabb extrém emelkedése prognosztizálható, mivel az üzemanyagárak csökkenése megállt, a forint tovább erősödött, a költségek többsége továbbra is infláció felett drágul, a hazai útdíjak várható brutális emelkedése pedig messze az infláció fölé fogja emelni az önköltség növekedését.

A fuvardíjak emelkedése a gyenge kereslet ellenére is folytatódhat, mivel a költségnövekedés emelési kényszerben tartja a fuvarozókat, de mértéke alacsonyabb lehet. A közúti szektor profitszintje így idén is alacsony, akár negatív is maradhat, ami a járművek és a vállalkozások számának további csökkenését valószínűsítik.