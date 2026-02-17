A Pénzcentrum 2026. február 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fű alatt élesedett óriási adóváltozás 2026-ban: erről eddig kevesen beszéltek, sok magyart érinthet
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását, ami kedvező hatással lehet a magyar adókedvezmények rendszerére. A módosításnak köszönhetően a beruházási és kutatás-fejlesztési (K+F) kedvezmények ismét vonzó ösztönzővé válhatnak a multinacionális vállalatok szemében, miután a 2024-es minimumadó bevezetése jelentősen korlátozta ezek hatékonyságát - írta a Portfolio.
Az EY Magyarország adószakértői alaposan megvizsgálták a globális minimumadó hazai hatásait és a kilátásban lévő változásokat. A 2024-ben életbe lépett szabályozás előtt élénk szakmai és politikai diskurzus folyt a várható következményekről. Magyarországon elsősorban az okozott aggodalmat, hogy az európai szinten is rendkívül alacsony, 9 százalékos társasági adó még a 2 százalékos helyi iparűzési adóval együtt sem feltétlenül éri el a nemzetközi előírások szerinti 15 százalékos effektív adórátát.
A tapasztalatok azonban árnyalják a képet: a helyi iparűzési adó (hipa) speciális, árbevétel-alapú számítási módja miatt számos hazai vállalatnál az effektív adóterhelés valójában meghaladja a kritikus szintet.
A minimumadó bevezetése érzékenyen érintette a magyar beruházásösztönző rendszer alapját képező társasági adókedvezményeket. A szabályoknak való megfelelés érdekében Magyarország bevezette a belföldi kiegészítő adót (QDMTT). Ez többletterhet jelent azon multinacionális vállalatcsoportok számára, ahol az effektív adóráta 15 százalék alatt marad, mivel a különbözetet kiegészítő adóként kötelesek megfizetni.
Ez a mechanizmus hátrányosan érintette azokat a cégeket, amelyek épp az adókedvezmények miatt csúsztak a limit alá. Noha a nemzetközi szabályok nem tiltották meg a korábbi kedvezmények igénybevételét, szigorú feltételeket szabtak átmeneti megoldásként. Emiatt a fejlesztési adókedvezményt és a K+F kedvezményeket használó vállalatok gyakorlatilag elveszítették valós pénzügyi előnyüket: amit az egyik oldalon megspóroltak, azt a másikon kiegészítő adóként be kellett fizetniük.
Kényes helyzet alakult ki, hiszen csalódtak azok a nemzetközi vállalatok, amelyek kifejezetten az adókedvezmények miatt választották Magyarországot. Ezzel párhuzamosan a hazai döntéshozók kénytelenek voltak új ösztönzőket keresni a beszűkült mozgástérben.
A hazai adókedvezmények évek óta kulcsszerepet játszanak az ország versenyképességében. A rendszer két pilléren nyugszik: a beruházásokat támogató fejlesztési adókedvezményen, valamint a kutatás-fejlesztést (K+F) ösztönző társaságiadóalap-csökkentő tételen.
A fejlesztési adókedvezmény mértéke a régiótól függően a beruházás értékének 10 és 60 százaléka között változhat. Egy 40 millió eurós projekt esetében ez 4–24 millió eurós támogatástartalmat jelenthet. Fontos szabály, hogy a kedvezmény az éves társasági adókötelezettségnek legfeljebb a 80 százalékáig érvényesíthető, így egy minimális adófizetési kötelezettség mindenképpen megmarad.
A K+F tevékenységhez kapcsolódó adóalap-kedvezménynél minden kutatásra fordított 100 euró után mintegy 9–11 euró adómegtakarítás realizálható. Mindkét konstrukció népszerű a vállalkozások körében, és gyakran döntő érvként szolgált abban, hogy a multinacionális cégek Magyarországot válasszák beruházásaik vagy fejlesztéseik helyszínéül.
A globális minimumadó szabályrendszere módot adott bizonyos kedvezmények speciális kezelésére. Az OECD – francia mintára – engedélyezte, hogy azokat a kedvezményeket, amelyeket a cégek négy éven belül nem tudnak felhasználni, az állam készpénzben visszatérítse (visszatérítendő adókedvezmény). Ez a lehetőség a magyar adórendszerbe is bekerült, de kizárólag a K+F kedvezmények esetében.
A beruházási kedvezményeknél nem alkalmazták ezt a megoldást, mivel az túlzott terhet róna a központi költségvetésre. Nagyobb projekteknél ugyanis kiemelkedő nyereségesség kellene ahhoz, hogy a teljes kedvezményt négy év alatt érvényesíteni lehessen. Ha ez nem sikerülne, az államnak ki kellene fizetnie a fennmaradó részt, ami jelentős kiadással járna.
Az OECD iránymutatása alapjaiban változtatja meg az adókedvezmények kezelését a minimumadó rendszerében. Az új előírások értelmében 2026. január 1-jétől minden olyan konstrukció elismert adókedvezménynek minősülhet, amely valós gazdasági tevékenységet ösztönöz. Így a beruházási és K+F kedvezmények, valamint az energiahatékonysági vagy környezetvédelmi projektek támogatásai nem csökkentik a vállalat effektív adórátáját a minimumadó számításakor.
Fontos korlátozás, hogy a társaságok ezeket az előnyöket csak meghatározott mértékig vehetik figyelembe. A limitet vagy a kifizetett bérköltségek, vagy a tárgyi eszközök értéke alapján határozzák meg. Ez a feltételrendszer biztosítja, hogy a vállalkozások tartós, valós gazdasági jelenléttel rendelkezzenek. Mivel a cégek választhatnak a számítási módszerek közül, érdemes előzetesen modellezni, melyik verzió teszi lehetővé a nagyobb kedvezmény érvényesítését.
Az új szabályozás alapján az adókedvezmények a globális minimumadó bevezetése ellenére is a magyar beruházásösztönzés kulcselemei maradhatnak. Ez mind a vállalatok, mind az ország számára kedvező, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az adókedvezmények ugyanis kisebb terhet rónak az államháztartásra, mint a vissza nem térítendő támogatások, miközben a befektetői döntésekben hasonló súllyal bírnak.
A változásoknak köszönhetően az adókedvezmények visszanyerik súlyukat a multinacionális cégek beruházási döntéseiben, ezáltal erősítve Magyarország versenyképességét. A korlátozások miatt azonban a jövőben mind a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, mind a vállalatoknak fokozott körültekintéssel kell eljárniuk.
Megszólalt az Answear hazai vezetője: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Volt, aki mindent vitt, másoknak csak tanács jutott a Cápák között legújabb adásában.
A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
A felmérésben megkérdezettek 53 százaléka akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették.
Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában.
Életmentés, e-bike, outfit app és street food: több befektetés született, de ígéretes ötletek is hoppon maradtak.
A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után.
A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Sokszínű pitch-ek, befektetések és elutasítások, a Cápák között legújabb adásában sem volt hiány izgalmakból.
A budapesti irodapiacon 2025-ben rekordalacsony szintet ért el az új spekulatív fejlesztések volumene, miközben a bérlői aktivitás továbbra is élénk maradt.
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni
Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje.
A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak a nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban illegális jövedéki termék található.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén