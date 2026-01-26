Nincs visszaút? Már több munkahely szűnik meg az AI miatt, mint ahány új munkát teremt

Nagy-Britanniában a mesterséges intelligencia alkalmazása egyelőre több állás megszűnésével jár, mint amennyi új pozíciót teremt – állapítja meg a Morgan Stanley friss elemzése. A kutatás szerint a brit vállalatok körében mért nettó 8 százalékos foglalkoztatási visszaesés meghaladja más fejlett országok hasonló mutatóit.

A Morgan Stanley elemzői öt ágazatban – kiskereskedelem, ingatlanpiac, közlekedés, egészségügyi eszközgyártás és autóipar – vizsgálták azokat a cégeket, amelyek legalább egy éve használnak valamilyen mesterségesintelligencia-megoldást. Eredményeik szerint Nagy-Britanniában volt a legnagyobb mértékű létszámcsökkentés a vizsgált országok között: Németország, az Egyesült Államok, Japán és Ausztrália mellett. A brit 8 százalékos nettó foglalkoztatási visszaesés nagyjából kétszerese a nemzetközi átlagnak – számolt be a Bloomberg.

Bár a brit vállalatok átlagosan 11,5 százalékos termelékenységjavulásról számoltak be az MI-rendszerek bevezetése után – közel felüknél ennél is nagyobb hatékonyságnövekedés volt mérhető –, ez nem járt együtt új munkahelyek érdemi létrehozásával. Összehasonlításképpen: az amerikai cégek hasonló mértékű produktivitás-emelkedés mellett összességében növelték dolgozóik számát.

A brit munkaerőpiac különösen kedvezőtlen időszakban találkozik az MI gyors terjedésével. A cégek már most is küzdenek az emelkedő bérköltségekkel, a lassuló gazdasági növekedéssel és a bizonytalan politikai környezettel. A friss statisztikák szerint a munkahely-megszűnések üteme 2020 óta nem látott szintre gyorsult, miközben a munkanélküliségi ráta megközelíti az elmúlt öt év csúcsát.

Az álláslehetőségek általános szűkülése mellett különösen látványos a visszaesés azoknál a pozícióknál, amelyeket közvetlenül érint az automatizáció. Ilyenek például a szoftverfejlesztői és tanácsadói munkakörök. A ChatGPT 2022 végi megjelenése óta az ezekre a területekre vonatkozó álláshirdetések száma 37 százalékkal esett vissza, miközben az összes meghirdetett pozíció volumene 26 százalékkal csökkent.

„A foglalkoztatás növekvő költségei egyre több kisvállalkozást késztetnek arra, hogy mesterséges intelligenciával és kiszervezéssel váltsák ki a korábban helyi munkavállalók által betöltött pozíciókat" – mondta Justin Moy, a londoni székhelyű EHF Mortgages ügyvezető igazgatója.

A Morgan Stanley tanulmánya szerint a brit munkáltatók a meglévő szerepkörök körülbelül negyedét szüntették meg vagy hagyták betöltetlenül. Ez nagyjából megegyezik a többi vizsgált ország arányával. Ugyanakkor jóval kevésbé hajlandók új munkaköröket létrehozni az MI-alapú technológiai átalakulás nyomán.

Hosszabb távon az MI-megoldások hozzájárulhatnak a brit gazdaság jelenlegi stagnálásának oldásához. Az Angol Nemzeti Bank és a költségvetési felügyeleti hatóság előrejelzései szerint a technológia a következő évtizedben évente akár 0,8 százalékponttal is növelheti a termelékenységet.

Jelenleg azonban a döntéshozókat inkább az foglalkoztatja, hogy az automatizáció miként mélyíti el a munkaerőpiaci feszültségeket, különösen a pályakezdők és a fehérgalléros dolgozók körében. A hivatalos adatok alapján 2022 óta több mint egyharmaddal, mintegy félmillióval csökkent a betöltetlen állások száma a teljes gazdaságban. Ennek a visszaesésnek hozzávetőleg egyötöde éppen azokban az ágazatokban jelentkezett, amelyeket leginkább érint az MI-forradalom.

A legfiatalabb korosztály kettős kihívással szembesül. Egyrészt az automatizáció főként a belépő szintű irodai állásokat veszélyezteti. Másrészt a kormányzati adóintézkedések a kiskereskedelemben és a vendéglátásban is nehezítik a foglalkoztatást. A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.

Andrew Bailey, az Angol Nemzeti Bank kormányzója az MI-t olyan „általános célú technológiának" nevezte, amely jelentőségét tekintve a számítógép vagy az internet megjelenéséhez mérhető. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Nagy-Britanniának fel kell készülnie az automatizáció okozta elbocsátásokra. Szerinte számolni kell azzal is, hogy a technológia átalakítja a hagyományos karrierpályát, amelyben a munkavállalók lépcsőzetesen jutnak el a magasabb beosztásokba.

A Morgan Stanley felmérésében részt vevő brit munkáltatók szerint jelenleg a két–öt év tapasztalattal rendelkező, kezdő szintű pozíciók vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak.