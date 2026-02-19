Itt a friss lista: ezekben az európai országokban a legolcsóbbak az éttermek

Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, mennyire mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazás során, hanem az is, mennyibe kerül egy egyszerű vacsora. Egy friss kutatás szerint ugyanaz a háromfogásos éttermi menü ötszörös áron is kijöhet attól függően, melyik országban ülünk le enni – a Balkán még mindig verhetetlenül olcsó, míg Nyugat‑Európa egyre inkább luxuskategória.

Egy külföldi utazás költségeit ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, hanem az is, mennyibe kerül egy egyszerű vacsora. A FerryGoGo nevű összehasonlító oldal friss kutatása rangsorolta Európa országait annak alapján, mennyibe kerül egy háromfogásos, kétfős vacsora egy középkategóriás étteremben italok nélkül.

A különbségek döbbenetesek: ugyanaz a vacsora öt‑szörös áron is kijöhet attól függően, melyik országban ülünk be egy étterembe. A legolcsóbb helyek között a Balkán dominál, míg a legdrágábbaknál a skandináv és nyugat-európai országok kerültek élre.

A legolcsóbb országok Európában

A kutatás szerint Koszovó toronymagasan Európa legolcsóbb országa, ahol egy háromfogásos vacsora ára mindössze 20 euró, vagyis körülbelül 7 800 forint.

A top 5 így néz ki:

Koszovó – 20 € kb. 7 800 Ft

Észak‑Macedónia – 24,38 € kb. 9 500 Ft

Moldova – 30,32 € kb. 11 800 Ft

Bosznia‑Hercegovina – 30,75 € kb. 12 000 Ft

Szerbia – 38,34 € kb. 15 000 Ft

A balkáni országok évek óta híresek arról, hogy ár‑érték arányban Európa legjobb gasztronómiai célpontjai. A helyi konyha egyszerre laktató, autentikus és olcsó: Koszovóban például a flija nevű réteges palacsintatorta, a töltött paprikák, a savanyúságok és a baklava mind alapfogások.

A legdrágább országok

A lista másik végén Svájc áll, ahol egy átlagos háromfogásos vacsora ára 107,24 euró, vagyis nagyjából 41 800 forint. Forrás:

A top 5 legdrágább ország:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Svájc – 107,24 € kb. 41 800 Ft

Dánia – 93,69 € kb. 36 500 Ft

Luxemburg – 90 € kb. 35 000 Ft

Norvégia – 89,86 € kb. 35 000 Ft

Hollandia / Írország / Finnország / Belgium – 80 € kb. 31 200 Ft Forrás:

A FerryGoGo elemzése szerint a vacsoraárak jó indikátorai egy ország általános árszínvonalának: ahol drága a háromfogásos éttermi menü, ott jellemzően a kávé, a közlekedés és a szállás is magasabb árkategóriába esik.

Mit árul el egy vacsora ára egy ország gazdaságáról?

A középkategóriás éttermi vacsorák ára sokkal többet mond el egy ország gazdaságáról, mint elsőre gondolnánk. A vendéglátás ugyanis az egyik legérzékenyebb szektor: az árak azonnal reagálnak a bérekre, az inflációra, az energiaárakra és a turisztikai keresletre. Ahol magas a bérszínvonal – mint Svájcban vagy Dániában –, ott az éttermi árak is természetesen magasabbak, hiszen a munkaerő költsége a teljes végösszeg egyik legnagyobb tétele. A nyugat-európai országokban az elmúlt évek inflációs hullámai különösen erősen érintették a vendéglátást: a dráguló alapanyagok, az energiaárak és a szigorodó szabályozások mind beépültek a fogyasztói árakba.

A turizmus intenzitása szintén meghatározó tényező. Az olyan országokban, ahol a kereslet folyamatosan magas, például Norvégiában vagy Izlandon, a vendéglátók könnyebben érvényesítik a magasabb árakat, hiszen a turisták így is, úgy is megfizetik őket. Ezzel szemben a Balkánon a helyi termelés, az alacsonyabb bérköltség és a kevésbé túlfűtött turisztikai piac lehetővé teszi, hogy a vacsoraárak jóval alacsonyabbak maradjanak. A régió országai ráadásul tudatosan építenek arra, hogy ár‑érték arányban versenyképes alternatívát kínáljanak Nyugat‑Európával szemben.

A FerryGoGo elemzése szerint a vacsoraárak „az egyik legjobb gyorsmérője annak, mennyire drága egy ország a turisták számára” — vagyis egyetlen éttermi számla alapján nagyjából felmérhető, mire számíthatunk a szállás, a közlekedés vagy akár egy egyszerű kávé árában is. Ahol drága a vacsora, ott jellemzően minden más is az. Ahol viszont két fő háromfogásos vacsorája kijön tízezer forint alatt, ott a teljes utazás költsége is jóval barátibb lesz.