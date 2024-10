Hogyan alakulnak a bérek a magyar IT piacon 2024-ben? (x)

Az IT szektorban továbbra is magas bérek várhatók, de az infláció komoly kihívást jelenthet.

Az IT szektor bérezési trendjei Magyarországon 2024-ben jelentős változásokon mentek keresztül, és a No Fluff Jobs Fizetési Iránytűje részletes betekintést nyújt ezekbe az adatokba. A magyar IT-ipar továbbra is az egyik legjobban fizető terület maradt, ugyanakkor a globális gazdasági helyzet és a hazai infláció hatása is érzékelhető a bérstruktúrákban.

Melyek azok a területek, ahol kiemelkedő fizetésre számíthatnak az IT szakemberek?

Az IT területén a Backend fejlesztők kulcsfontosságú szereplők és ennek megfelelően mondhatni ők keresnek a legjobban. 2024 első félévében egy senior szakember átlagos bére bruttó 1 369 440 HUF és 1 769 490 HUF között mozog, míg az expert szinten a fizetések elérhetik a 2 169 450 HUF-ot is a No Fluff Jobs oldalán közzétett álláshirdetések alapján​.

A DevOps terület szintén az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. Egy junior DevOps mérnök bruttó 670 275 HUF és 1 084 320 HUF közötti fizetésre számíthat, míg senior szinten a bérek elérhetik az bruttó 1 805 715 HUF-ot​. Azonban a tavalyi évhez képest itt nem mutatkozott jelentős mértékű emelkedés a fizetések tekintetében.

Egy pár év tapasztalattal rendelkező Fullstack fejlesztő fizetése várhatóan bruttó 885 690 HUF és 1 331 955 HUF között alakul, míg senior szinten a bérek elérhetik a bruttó 1 768 005 HUF-ot is.

A mesterséges intelligencia és a big data rohamos terjedése átalakítja az üzleti folyamatokat, és ennek megfelelően az ezen a területen dolgozók fizetését is. Egy 2-5 év tapasztalattal rendelkező AI szakember bruttó 684 720 HUF és 1 232 550 HUF közötti fizetésre számíthat, míg egy senior bére akár 1 671 030 HUF-ra is rúghat. Az adatelemzők bérezése is követi ezt a trendet: egy junior adatelemzői pozíció 539 370 HUF-tól indul, míg egy senior szakember akár 1 974 060 HUF-ot is hazavihet, tükrözve a data-driven döntéshozatal iránti növekvő igényt.

Bár az IT szektor bérei Magyarországon továbbra is mondhatni a legmagasabbak, fontos figyelembe venni, hogy az utóbbi években a reálbérek jelentős csökkenést szenvedtek el. Az OECD 2023-as jelentése szerint Magyarországon 15,6%-kal csökkentek a reálbérek, ami különösen nagy kihívást jelent a munkáltatók számára, akik versenyképes bérezést akarnak kínálni a szakemberek megtartása érdekében.​

Jövőbeli kilátások

A jelenlegi trendek alapján várható, hogy a bérek növekedése az IT szektorban tovább folytatódik, különösen a digitalizáció előretörése miatt. Azonban a gazdasági körülmények és az infláció továbbra is kihívást jelentenek, így a munkaadóknak rugalmasságra és stratégiai tervezésre lesz szükségük.

A No Fluff Jobs továbbra is átlátható álláshirdetésekkel támogatja a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatokat. További információkért és részletes béradatokért látogass el a No Fluff Jobs oldalára.

Forrás: No Fluff Jobs Fizetési Iránytű, 2024.

