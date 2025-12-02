2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
1 2 5 10 100 Különböző dollárbankjegyek egy halomban háttérként. Pénzügyi koncepció
Gazdaság

Ez már a kegyetlen gazdasági válság előszele? Brutális, ami az Egyesült Államokban elindult, ebbe a világ is beleremeghet

Pénzcentrum
2025. december 2. 09:30

Az Egyesült Államokban 2025 októberéig több mint 1 millió elbocsátást jelentettek be, ami ötéves csúcsot jelent a Challenger, Gray & Christmas elemzése szerint. A leépítési hullám hátterében a lassuló gazdasági növekedés, a gyengülő kereslet és a szigorodó finanszírozási feltételek állnak, de a kormányzati hatékonysági program és a mesterséges intelligencia terjedése is érezteti hatását - írja a Portfolio.

Az amerikai munkaerőpiac jelentős lehűlést mutat 2025-ben: a Challenger, Gray & Christmas (CGC) adatai szerint október végéig 1 099 550 elbocsátást jelentettek be az országban, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke. Időarányosan ilyen mértékű leépítésekre az elmúlt negyedszázadban csak a 2001-es, 2009-es és 2020-as világgazdasági válságok idején volt példa.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalatok elsősorban a lassuló gazdasági növekedésre, a gyengülő fogyasztói keresletre és a szigorodó finanszírozási feltételekre hivatkozva csökkentik munkaerőállományukat. A 2021-2022-es globális inflációs sokkot követő dezinflációs időszakban kulcskérdéssé vált, hogy a refláció vagy a munkaerőpiac hűlése jelenti-e a nagyobb kockázatot.

Bár sokáig úgy tűnt, hogy az amerikai munkaerőpiac ellenálló marad a gazdaságpolitikai bizonytalanságokkal és a kereskedelmi háborúval szemben, az őszi kormányzati leállás óta egyre több jel utal a munkaerőpiaci folyamatok karakteres romlására.

Kapcsolódó cikkeink:

A CGC részletes jelentése szerint a leépítések többségét makrogazdasági tényezők indokolják. Jelentős szerepet játszik a Trump-adminisztráció által januárban elindított Kormányzati Hatékonysági Program (DOGE), amely az állami szervek működésének racionalizálását célozza. A program keretében végrehajtott szervezeti reformok, munkaerőfelvételi korlátozások és konkrét leépítések október végéig mintegy 294 ezer állás megszűnéséhez vezettek.

A DOGE intézkedései hullámhatásokat okoztak a kivitelezőknél, beszállítóknál és kapcsolódó iparágakban is, így a vállalkozói szerződések visszamondása közvetetten további munkahelyek megszűnését eredményezte. A program által okozott teljes leépítés mértéke megközelítette a 315 ezer főt.

A "piaci és gazdasági körülmények" indokkal több mint 229 ezer elbocsátást jelentettek be. A két legjelentősebb ok együtt az idei leépítések több mint feléért felelős. A hangsúly azonban inkább az üzleti újrapozicionáláson van, nem a válságon. A vállalatbezárások több mint 161 ezer, az átszervezések és költségcsökkentések együttesen további 185 ezer munkahely megszűnéséhez vezettek.

Figyelemre méltó, hogy a csődhelyzetek mindössze 38 590 elbocsátást magyaráznak, ami jóval alacsonyabb a pandémia alatt tapasztalt szintnél. Ez arra utal, hogy a 2025-ös leépítési hullám inkább szerkezeti átalakulást jelez, nem pedig gazdasági összeomlást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mesterséges intelligencia (AI) munkaerőpiaci hatása egyelőre korlátozott: az AI-hoz köthető leépítések száma 48 414, ami a technológiai fejlesztések ellenére is mérsékeltnek tekinthető. Ez azt jelzi, hogy nem tömeges automatizálás zajlik, hanem a leépítések főként a hagyományos működési területeket, költségközpontokat és a szakpolitikai változások által érintett szegmenseket érintik.

Az amerikai munkaerőpiac fokozatos hűlése ellenére a szakértők által várt összeomlás nem következett be. A kereskedelmi háború miatti bizonytalanság és Amerika külgazdasági kapcsolatainak átrendeződése óvatosságra késztette a vállalatokat, amelyek a munkaerőfelvétel visszafogásával reagáltak az új helyzetre.

A munkanélküliségi ráta lassan emelkedik – szeptemberben 4,4 százalékra nőtt, ami négyéves csúcsot jelent –, a foglalkoztatottság pedig csak lassú ütemben bővül a felvételek gyakori befagyasztása miatt. A lassuló dinamika a béremelkedés ütemében is megmutatkozik, amely az elmúlt hónapokban csökkenő tendenciát mutat.

Összességében az amerikai gazdaságot lassan hűlő munkaerőpiac és ragadós, 3 százalék körüli infláció jellemzi. A jelenlegi gazdasági helyzet mind a befektetők, mind a vállalatok számára bizonytalan környezetet teremt: a makrogazdasági kilátások és a kamatpálya alakulása nehezen prognosztizálható, a vámháború pedig tovább bonyolítja a külkereskedelmi folyamatok átláthatóságát.

A monetáris politika bizonytalan kilátásait jól szemlélteti a piaci várakozások gyors változása: míg egy hónapja a piaci szereplők szerint 40 százalék körül volt a kamattartás valószínűsége a Fed decemberi ülésén, addig mostanra domináns véleménnyé vált az újabb kamatvágás lehetősége, és a kamattartás valószínűsége már csak 12,4 százalék.
Címlapkép: Getty Images
#elbocsátás #infláció #egyesült államok #gazdaság #munkanélküliség #munkaerőpiac #dollár #donald trump #mesterséges intelligencia #gazdasági válság #fed

