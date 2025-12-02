Ez már a kegyetlen gazdasági válság előszele? Brutális, ami az Egyesült Államokban elindult, ebbe a világ is beleremeghet

Az Egyesült Államokban 2025 októberéig több mint 1 millió elbocsátást jelentettek be, ami ötéves csúcsot jelent a Challenger, Gray & Christmas elemzése szerint. A leépítési hullám hátterében a lassuló gazdasági növekedés, a gyengülő kereslet és a szigorodó finanszírozási feltételek állnak, de a kormányzati hatékonysági program és a mesterséges intelligencia terjedése is érezteti hatását - írja a Portfolio.

Az amerikai munkaerőpiac jelentős lehűlést mutat 2025-ben: a Challenger, Gray & Christmas (CGC) adatai szerint október végéig 1 099 550 elbocsátást jelentettek be az országban, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke. Időarányosan ilyen mértékű leépítésekre az elmúlt negyedszázadban csak a 2001-es, 2009-es és 2020-as világgazdasági válságok idején volt példa.

A vállalatok elsősorban a lassuló gazdasági növekedésre, a gyengülő fogyasztói keresletre és a szigorodó finanszírozási feltételekre hivatkozva csökkentik munkaerőállományukat. A 2021-2022-es globális inflációs sokkot követő dezinflációs időszakban kulcskérdéssé vált, hogy a refláció vagy a munkaerőpiac hűlése jelenti-e a nagyobb kockázatot.

Bár sokáig úgy tűnt, hogy az amerikai munkaerőpiac ellenálló marad a gazdaságpolitikai bizonytalanságokkal és a kereskedelmi háborúval szemben, az őszi kormányzati leállás óta egyre több jel utal a munkaerőpiaci folyamatok karakteres romlására.

A CGC részletes jelentése szerint a leépítések többségét makrogazdasági tényezők indokolják. Jelentős szerepet játszik a Trump-adminisztráció által januárban elindított Kormányzati Hatékonysági Program (DOGE), amely az állami szervek működésének racionalizálását célozza. A program keretében végrehajtott szervezeti reformok, munkaerőfelvételi korlátozások és konkrét leépítések október végéig mintegy 294 ezer állás megszűnéséhez vezettek.

A DOGE intézkedései hullámhatásokat okoztak a kivitelezőknél, beszállítóknál és kapcsolódó iparágakban is, így a vállalkozói szerződések visszamondása közvetetten további munkahelyek megszűnését eredményezte. A program által okozott teljes leépítés mértéke megközelítette a 315 ezer főt.

A "piaci és gazdasági körülmények" indokkal több mint 229 ezer elbocsátást jelentettek be. A két legjelentősebb ok együtt az idei leépítések több mint feléért felelős. A hangsúly azonban inkább az üzleti újrapozicionáláson van, nem a válságon. A vállalatbezárások több mint 161 ezer, az átszervezések és költségcsökkentések együttesen további 185 ezer munkahely megszűnéséhez vezettek.

Figyelemre méltó, hogy a csődhelyzetek mindössze 38 590 elbocsátást magyaráznak, ami jóval alacsonyabb a pandémia alatt tapasztalt szintnél. Ez arra utal, hogy a 2025-ös leépítési hullám inkább szerkezeti átalakulást jelez, nem pedig gazdasági összeomlást.

A mesterséges intelligencia (AI) munkaerőpiaci hatása egyelőre korlátozott: az AI-hoz köthető leépítések száma 48 414, ami a technológiai fejlesztések ellenére is mérsékeltnek tekinthető. Ez azt jelzi, hogy nem tömeges automatizálás zajlik, hanem a leépítések főként a hagyományos működési területeket, költségközpontokat és a szakpolitikai változások által érintett szegmenseket érintik.

Az amerikai munkaerőpiac fokozatos hűlése ellenére a szakértők által várt összeomlás nem következett be. A kereskedelmi háború miatti bizonytalanság és Amerika külgazdasági kapcsolatainak átrendeződése óvatosságra késztette a vállalatokat, amelyek a munkaerőfelvétel visszafogásával reagáltak az új helyzetre.

A munkanélküliségi ráta lassan emelkedik – szeptemberben 4,4 százalékra nőtt, ami négyéves csúcsot jelent –, a foglalkoztatottság pedig csak lassú ütemben bővül a felvételek gyakori befagyasztása miatt. A lassuló dinamika a béremelkedés ütemében is megmutatkozik, amely az elmúlt hónapokban csökkenő tendenciát mutat.

Összességében az amerikai gazdaságot lassan hűlő munkaerőpiac és ragadós, 3 százalék körüli infláció jellemzi. A jelenlegi gazdasági helyzet mind a befektetők, mind a vállalatok számára bizonytalan környezetet teremt: a makrogazdasági kilátások és a kamatpálya alakulása nehezen prognosztizálható, a vámháború pedig tovább bonyolítja a külkereskedelmi folyamatok átláthatóságát.

A monetáris politika bizonytalan kilátásait jól szemlélteti a piaci várakozások gyors változása: míg egy hónapja a piaci szereplők szerint 40 százalék körül volt a kamattartás valószínűsége a Fed decemberi ülésén, addig mostanra domináns véleménnyé vált az újabb kamatvágás lehetősége, és a kamattartás valószínűsége már csak 12,4 százalék.