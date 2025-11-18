2025. november 18. kedd Jenő
Göd, 2020. január 28.A gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án. A gyár a koronavírus terjedése miatt munkába állás elõtt karanténba helyezi és orvosi vizsgálat alá vonja Kínából érkezõ alkalmazottjait, bár a céget érintõen s
HRCENTRUM

Súlyos, ami kiderült a gödi akkugyár bővítéséről: hiába az ígéret, rengeteg magyart hagynak az út szélén

Pénzcentrum
2025. november 18. 09:36

A kormány 133 milliárd forinttal támogatja a Samsung gödi akkumulátorgyárának 955 milliárd forintos bővítését, miközben a cég termelése visszaesett és létszámot csökkentett az elmúlt időszakban - értesült a Telex.

Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, a  Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatása szerint a Samsung a támogatásért cserébe vállalta, hogy 2038-ig átlagosan legalább 900 ezer forintos fizetéssel foglalkoztat 3308 főt. A beruházás különös időzítésben valósul meg, hiszen a gödi üzem termelése a 2023-as csúcs nagyjából felére esett vissza, és az elmúlt másfél évben több mint ezer belsős és több ezer külsős munkavállalót bocsátottak el.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy október elején egy bíróság megsemmisítette a Samsung működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt, ami elvileg a gyár leállítását vonná maga után az új engedély megszerzéséig.

A most nyilvánosságra került beruházási támogatás a gödi üzem 2023-ban indított, 2028-ig tartó bővítésére vonatkozik. A fejlesztés során a gyár központi, cellagyártás megnevezésű gyáregységét délkeleti irányba, a formázás és modulgyártás részleget pedig észak felé bővítik a már meglévő területen belül.

Az értesülések szerint a Samsung négy modern technológiával felszerelt gyártósort telepít az új épületrészekben, ahol elsősorban a Hyundai számára gyártanak majd akkumulátorokat. A dél-koreai autógyártó egy 2023-as bejelentése szerint 2026 és 2032 között az Európában készített autóihoz a gödi gyárból szerzi be az akkumulátorokat.

Figyelemre méltó, hogy a támogatási szerződés nem tartalmaz új munkahelyek létrehozására vonatkozó előírást, csak a meglévő állomány megtartását. A Samsung eredetileg 1900 új munkahely létrehozását vállalta, ez azonban kikerült a megegyezésből. A cég első körben belső áthelyezéssel tervezi feltölteni az új gyártósorokat, ami azt jelenti, hogy a régebbi, elavult gyártósorok egy részét leállítanák.

Kapcsolódó cikkeink:

A KKM közlése szerint a Samsung 2016 óta összesen 2885 milliárd forint értékben hajtott végre beruházásokat Magyarországon, amelyet az állam csak 6,58 százalékos intenzitással támogatott. Ez a szám jóval magasabb, mint amit a korábbi bejelentések alapján sejteni lehetett, ami arra utal, hogy a cég számos olyan fejlesztést is végrehajtott, amelyről nem született nyilvános bejelentés.

A 955 milliárd forintos beruházás és a hozzá kapcsolódó állami támogatás megtérülése attól függ, hogy a Samsungnak sikerül-e túllépnie az elmúlt két évben tapasztalt válságán, és vissza tudja-e szerezni az elvesztett ügyfeleit, vagy új autógyártóknak tud-e akkumulátorokat szállítani.

Fotó: Mónus Márton, MTI/MTVA 
#hrcentrum #kormány #munkahely #samsung #beruházás #elbocsátás #állami támogatás #autóipar #hyundai #külgazdasági és külügyminisztérium #samsung göd #akkugyár #akkumulátorgyár #göd

