2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hands of mature women gaming with handheld game controls.
Tech

Komoly döntés született a Microsoftnál: sokak szerint ez lehet az utolsó szög a XBox játékkonzol sírjába

Pénzcentrum
2026. február 25. 17:45

A Microsoft bejelentette, hogy Phil Spencer, a játéküzletág vezetője közel negyven év után visszavonul, és Sarah Bond, az Xbox elnöke szintén távozik posztjáról. Spencer utódja Asha Sharma lesz, aki korábban a cég mesterséges intelligenciával kapcsolatos projektjeit felügyelte. A kinevezés azonban heves vitát váltott ki a játékosközösségben - írta meg a BBC.

Spencer 1988-ban gyakornokként csatlakozott a Microsofthoz, és fokozatosan küzdötte fel magát a ranglétrán, mígnem 2022-ben a Microsoft Gaming vezérigazgatója lett. Irányítása alatt zajlottak le a cég legnagyobb játékipari akvizíciói, a Minecraft fejlesztőjétől, a Mojangtól kezdve egészen a játékipar történetének legnagyobb üzletéig, az Activision Blizzard felvásárlásáig. Szintén az ő nevéhez fűződik az Xbox Game Pass 2017-es elindítása, amely előfizetéses rendszerben tette elérhetővé a játékokat PC-n és egyéb eszközökön.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utódlás körüli vita középpontjában Sharma játékipari tapasztalatának hiánya áll. Egyesek egyenesen az "Xbox végét" vizionálják, mások pedig kigúnyolták az új vezetőt. Sharma az Xbox-profiljának megosztásával próbálta bizonyítani elköteleződését, ám kiderült, hogy a 29 játszott játék mindegyike az elmúlt hónapból származott.

A Windows Central munkatársa, Jez Corden szerint Sharma korábbi, a Metánál és más technológiai cégeknél szerzett tapasztalata segíthette elő a kinevezését. Corden úgy véli, a Microsoft azért választotta őt, mert az Xboxnak olyan platformokkal kell versenyeznie a felhasználók figyelméért, mint az Instagram vagy a TikTok, és ezen a területen látják a legnagyobb lemaradást.

Az átszervezés kapcsán sokan attól tartanak, hogy az Xbox egyre agresszívebben fogja alkalmazni a mesterséges intelligenciát a játékfejlesztés során. Sharma igyekezett eloszlatni az aggodalmakat. Közleményében kijelentette, hogy nem fogja "elárasztani az ökoszisztémát lélektelen MI-szeméttel", és hangsúlyozta, hogy a játékok mindig is emberek által létrehozott művészeti alkotások maradnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Matt Booty, az Xbox Game Studios korábbi vezetője a tartalomért felelős elnöki pozícióba lépett elő, és közleményében igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, jelezve, hogy a stúdiók szintjén nem zajlanak szervezeti változások. A vezetőváltás mindenesetre egy nehéz időszakban történik, hiszen az Xbox az elmúlt évben tömeges elbocsátásokkal, gyenge hardvereladásokkal és emelkedő fejlesztési költségekkel küzdött.
Címlapkép: Getty Images
#cég #tech #elbocsátás #vállalat #előfizetés #technológia #vita #mesterséges intelligencia #ai #vezérigazgató

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
18:15
17:59
17:52
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
4 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
3 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
5
3 hete
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:59
Kvíz: Ezen a pénzügyi teszten sokan elhasalnak! Neked meglesz a 10/10 pont?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel