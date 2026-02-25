2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Budapest, 2025. március 12.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke jelképesen elhelyezi kézjegyét a forintbankjegyen az MNB budapesti székházában 2025. március 12-én. A mindenkori jegybankelnöknek a hivatalbalépése utáni egy
Hitel

Elképesztőt menetel a forint árfolyama: hihetetlen, de tényleg már csak ennyit ér egy euró

Pénzcentrum
2026. február 25. 17:52

Jelentős erősödést mutatott a forint szerdán az euróval szemben. A mozgás hátterében elsősorban a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése, valamint a legfrissebb belpolitikai erőviszonyokat mérő kutatások állhatnak. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A szerda hajnali kereskedés még 378,5 forintos euróárfolyamon indult. Napközben azonban a magyar fizetőeszköz folyamatosan erősödött, átmenetileg pedig a 376,4-es szint alá is süllyedt a jegyzés.

A piaci mozgás hátterében nem a magyar gazdaság teljesítményének javulása áll, a makrogazdasági mutatók ugyanis továbbra sem kedvezőek. A bruttó hazai termék (GDP) szintje elmarad a legutóbbi választások idején mért adatoktól, a beruházások pedig mélyponton vannak. A vállalatok a bizonytalan környezet miatt érezhetően visszafogják kiadásaikat.

Az árfolyam javulását kiváltó legfőbb tényező, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden hosszú idő után újra lépett, és 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.

Fotó: MTI
#hitel #alapkamat #euró #forint #beruházás #gazdaság #usd #gdp #magyar nemzeti bank #befektetők #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #mnb kamatdöntés #CHF #EUR #HUF

