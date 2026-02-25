A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
Elképesztőt menetel a forint árfolyama: hihetetlen, de tényleg már csak ennyit ér egy euró
Jelentős erősödést mutatott a forint szerdán az euróval szemben. A mozgás hátterében elsősorban a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése, valamint a legfrissebb belpolitikai erőviszonyokat mérő kutatások állhatnak. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A szerda hajnali kereskedés még 378,5 forintos euróárfolyamon indult. Napközben azonban a magyar fizetőeszköz folyamatosan erősödött, átmenetileg pedig a 376,4-es szint alá is süllyedt a jegyzés.
A piaci mozgás hátterében nem a magyar gazdaság teljesítményének javulása áll, a makrogazdasági mutatók ugyanis továbbra sem kedvezőek. A bruttó hazai termék (GDP) szintje elmarad a legutóbbi választások idején mért adatoktól, a beruházások pedig mélyponton vannak. A vállalatok a bizonytalan környezet miatt érezhetően visszafogják kiadásaikat.
Az árfolyam javulását kiváltó legfőbb tényező, hogy a Magyar Nemzeti Bank kedden hosszú idő után újra lépett, és 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Fotó: MTI
A 2025-ös év rekordot hozott a lakáshitelezésben, ahol a közel 2000 milliárd forintos új szerződéses volumen felét a támogatott hitelek tették ki.
Lakáspiaci fordulat, pénzügyi csapdák, hitelkönnyítések és társadalmi kérdések, amelyek már most meghatározzák a következő évek döntéseit.
A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat.
Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy az alapszámla díjmentes szolgáltatásai nem írják felül a törvény által garantált készpénzfelvételi jogot.
Magyarországon jelentősen, 18 százalékkal csökkent a fizetési meghagyások száma tavaly az előző évhez képest.
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Rengeteg magyarnak engedhetik el a hiteltartozását 2026-ban: itt vannak a részletek, ezek a feltételei
A lakáshitelek és az adófizetés terhei sok család költségvetését feszítik, miközben több állami könnyítés továbbra is elérhető, mégis sokszor kihasználatlan marad.
A korábbi BB Netbank működik egyedül, de a fiókokban sem lehet most ügyet intézni.
Hivatalos, végrehajtási stopot rendelt el Orbán Viktor: korai örülni, nagyon kevesek tartozásait érint
A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
A háztartások eladósodottsága látványosan szétválasztja Európát - derül ki az IMF adataiból.
Egy nyolc éve húzódó devizahiteles perben hirdetett ítéletet pénteken a Fővárosi Törvényszék.
A BISZ Zrt. friss adatai szerint húszéves mélypontra csökkent Magyarországon a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott lakossági hitelmulasztások száma.
Az egyik hazai bank friss adatai szerint a szeptember óta igényelt Otthon Start lakáshitelek felvevőinek közel kétharmada 35 évesnél fiatalabb.
Hatalmas bejelentést tett a népszerű pénzügyi szolgáltató: olcsóbb lesz a készpénzfelvétel, komoly díjcsökkenés várható
Míg a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, a Wise követte a hazai szabályozást és megemelte a díjmentes készpénzfelvételi határt.
Magas kölcsönösszegeknél nincs változás, vagyis a legkedvezőbb kamatozású ajánlatok ugyanolyan feltételekkel érhetők el.
Tizenkét év után először emeltek a díjmentes készpénzfelvétel limitjén, de nem mindenki élhet vele automatikusan.
Nem csak az alapdíj, hanem a számlához kapcsolódó megbízások költsége, sőt a bankkártyadíjak is módosulnak.
Az Európai Bizottság megállapította, hogy a módosítás károsította az ügyfeleket és jogbizonytalanságot teremtett.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-