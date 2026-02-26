Sem Magyarország, sem Szlovákia ellátása nincs közvetlen veszélyben.
150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak ezek a magyar dolgozók: indul a pénzosztás!
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a pedagógusoknak járó egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról.
A kormányfő a hírt a Megafon Klub eseményén közölte, válaszolva a közönség soraiban ülő egyik tanár kérdésére. Bár a döntés technikai részleteit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki tájékoztatón ismerteti majd, a miniszterelnök megerősítette az intézkedés tényét - írta a Telex.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a pedagógusok átlagbére jelenleg 800 és 900 ezer forint között alakul. Indoklása szerint az egyszeri juttatás folyósítását bizonyos európai uniós szabályozások tették szükségessé. Ezek miatt az összeget kifejezetten a pedagógusoknak kellett biztosítaniuk, nem pedig más ágazatok dolgozóinak.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
A mobiltelefonok iskolai kitiltása csak a kezdet, a valódi probléma a digitális szocializáció mélyrétegeiben húzódik.
Hétfő kora délután kiürítették a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumot.
Bejelentette a köznevelési államtitkár: rendkívüli juttatást kapnak a pedagógusok - itt vannak a részletek
Az államtitkár felidézte a korábbi megállapodást, amelynek értelmében a pedagógusok bérezését a diplomás átlagkeresethez igazítják.
A középiskola-választás és a továbbtanulás előtt állók közül egyre többen veszik igénybe a pályaválasztási tanácsadók segítségét.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Szingapúr diákjai messze a világ előtt járnak természettudományból, miközben Magyarország eredménye alig haladja meg az OECD-átlagot.
A duális partnerek bevonása, a digitális fejlesztések és a reális pályakép kialakítása ma fontosabb, mint valaha.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
Magyarország az OECD-átlag alatt teljesített a diákok kreatív gondolkodását vizsgáló PISA-felmérésben, ami fontos figyelmeztetés az oktatás és a gazdaság jövője szempontjából.
Különleges juttatási csomaggal próbál tanítót toborozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Babót önkormányzata.
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
Egy ilyen háttérrel rendelkező mérnök komoly előnnyel indulhat az űriparban.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is – pszichológussal jártuk körbe a témát.
A pedagógusok év végi jutalmának megvonása korábbi fegyelmi ügyek miatt a PDSZ szerint jogsértő lehet, mivel ugyanazon cselekményért nem szabható ki kétszer is szankció.
A pályaválasztás előtt állók számára ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy mely szakmát váltja ki az AI, hanem, hogy hol marad nélkülözhetetlen az...
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Teljesen átírja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: elképesztő lakásvásárlási lehetőségek jönnek
Már az építés alatt álló új lakásokra is felvehető lesz az Otthon Start és a CSOK Plusz támogatott hitel a kormány által előkészített rendelet szerint.
A pedagógusok idei 10 százalékos béremelésének fedezetét rosszul számolták ki központilag?
Komoly szigorítást hoztak Ausztriában: szedheti a sátorfáját rengeteg kivándorló magyar, ha ezt nem teljesítik
A statisztikai adatok szerint 2025-ben mintegy 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat.
2026. február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre az E-felvételiben. Itt vannak a részletek.
A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
