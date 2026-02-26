150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak ezek a magyar dolgozók: indul a pénzosztás!

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a pedagógusoknak járó egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról.

A kormányfő a hírt a Megafon Klub eseményén közölte, válaszolva a közönség soraiban ülő egyik tanár kérdésére. Bár a döntés technikai részleteit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki tájékoztatón ismerteti majd, a miniszterelnök megerősítette az intézkedés tényét - írta a Telex.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a pedagógusok átlagbére jelenleg 800 és 900 ezer forint között alakul. Indoklása szerint az egyszeri juttatás folyósítását bizonyos európai uniós szabályozások tették szükségessé. Ezek miatt az összeget kifejezetten a pedagógusoknak kellett biztosítaniuk, nem pedig más ágazatok dolgozóinak.