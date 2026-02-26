2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tudománytanár ír a táblára. Oktatás és fizika.
Oktatás

150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak ezek a magyar dolgozók: indul a pénzosztás!

Pénzcentrum
2026. február 26. 07:20

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a pedagógusoknak járó egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról.

A kormányfő a hírt a Megafon Klub eseményén közölte, válaszolva a közönség soraiban ülő egyik tanár kérdésére. Bár a döntés technikai részleteit Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki tájékoztatón ismerteti majd, a miniszterelnök megerősítette az intézkedés tényét - írta a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a pedagógusok átlagbére jelenleg 800 és 900 ezer forint között alakul. Indoklása szerint az egyszeri juttatás folyósítását bizonyos európai uniós szabályozások tették szükségessé. Ezek miatt az összeget kifejezetten a pedagógusoknak kellett biztosítaniuk, nem pedig más ágazatok dolgozóinak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#kormány #oktatás #pedagógus #európai unió #bérek #juttatás #miniszterelnök #orbán viktor #gulyás gergely #pedagógusok #juttatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:30
07:20
07:03
07:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
2
1 hónapja
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
3
2 hete
Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak
4
3 hónapja
Pedagógus béremelés 2026: hamarosan döntenek, ennyivel nő a tanári fizetés jövőre
5
1 hete
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelminősítés
A nemzetközi hitelminősítő intézetek a hosszú lejáratú adósságok esetében betűsorozatokkal jelzik egy hitelfelvevő kockázati besorolását. A besorolás iránytű annak meghatározásához, hogy a befektető mekkora tartalékot képezzen az adott befektetés mellé. A Moody's besorolása: Aaa -legjobb, Aa, A, Baa, Ba, b, Caa, Ca, C- a legrosszabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 06:30
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti náciszok, hóvirágok és primulák
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 05:13
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
Agrárszektor  |  2026. február 26. 07:03
Áremelés rengeteg piacon: már ennyibe kerül a krumpli az ukránoknál
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel