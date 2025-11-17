Döbbenetes vállalást tett a Samsung a 133 milliárdos magyar támogatásért

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek válaszolt arra, milyen feltételek mellett kap 133 milliárd forintos támogatást a Samsung SDI gödi beruházása. A vállalat hosszú távú foglalkoztatási és bérfizetési kötelezettségeket vállalt 2038-ig.

A Samsung SDI több, jelentős horderejű vállalást tett a magyar állam felé a 133 milliárd forintos támogatásért cserébe – erősítette meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A vállalat vállalta, hogy 2038 végéig legalább 3308 munkavállalót foglalkoztat Gödön, miközben összesen 668 milliárd forint bért fizet ki számukra, átlagosan közel 900 ezer forintos havi fizetéssel.

A hétfőn közzétett kormányzati dokumentumokból derült ki, hogy a Samsung SDI 955 milliárd forintos beruházást valósít meg Gödön, amelyhez a magyar állam 133 milliárd forinttal járul hozzá. Új munkahelyek létrehozását ugyan nem várják el, a hosszú távú működés és a meglévő állomány fenntartása azonban szerződésben rögzített feltétel.

A KKM arra a kérdésre nem adott választ, hogy pontosan melyik gödi bővítéshez kapcsolódik a támogatás, de annyit elárult, hogy a projekt 2028 végéig valósul meg. Minden jel szerint ez a második gyár 2023-ban megkezdett fejlesztését jelenti.

A tárca közlése szerint a Samsung 2016 óta összesen 2885 milliárd forintnyi beruházást valósított meg Magyarországon – ez jóval meghaladja a korábban ismert, gyáronként 300–400 milliárdos nagyságrendeket. A támogatási intenzitás mindössze 6,58 százalék, ami nemzetközi összehasonlításban is alacsonynak számít.

A legfrissebb beruházáshoz kapcsolódó 133 milliárdos állami hozzájárulás 14 százalékos támogatási arányt jelent, ez nagyjából megfelel a hasonló ipari projektek gyakorlatának.

A gödi üzem termelése 2023 óta jelentősen visszaesett, több gyártósort leállítottak, és több ezer dolgozót bocsátottak el.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA