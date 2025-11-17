Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Döbbenetes vállalást tett a Samsung a 133 milliárdos magyar támogatásért
A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Telexnek válaszolt arra, milyen feltételek mellett kap 133 milliárd forintos támogatást a Samsung SDI gödi beruházása. A vállalat hosszú távú foglalkoztatási és bérfizetési kötelezettségeket vállalt 2038-ig.
A Samsung SDI több, jelentős horderejű vállalást tett a magyar állam felé a 133 milliárd forintos támogatásért cserébe – erősítette meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A vállalat vállalta, hogy 2038 végéig legalább 3308 munkavállalót foglalkoztat Gödön, miközben összesen 668 milliárd forint bért fizet ki számukra, átlagosan közel 900 ezer forintos havi fizetéssel.
A hétfőn közzétett kormányzati dokumentumokból derült ki, hogy a Samsung SDI 955 milliárd forintos beruházást valósít meg Gödön, amelyhez a magyar állam 133 milliárd forinttal járul hozzá. Új munkahelyek létrehozását ugyan nem várják el, a hosszú távú működés és a meglévő állomány fenntartása azonban szerződésben rögzített feltétel.
A KKM arra a kérdésre nem adott választ, hogy pontosan melyik gödi bővítéshez kapcsolódik a támogatás, de annyit elárult, hogy a projekt 2028 végéig valósul meg. Minden jel szerint ez a második gyár 2023-ban megkezdett fejlesztését jelenti.
A tárca közlése szerint a Samsung 2016 óta összesen 2885 milliárd forintnyi beruházást valósított meg Magyarországon – ez jóval meghaladja a korábban ismert, gyáronként 300–400 milliárdos nagyságrendeket. A támogatási intenzitás mindössze 6,58 százalék, ami nemzetközi összehasonlításban is alacsonynak számít.
A legfrissebb beruházáshoz kapcsolódó 133 milliárdos állami hozzájárulás 14 százalékos támogatási arányt jelent, ez nagyjából megfelel a hasonló ipari projektek gyakorlatának.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A gödi üzem termelése 2023 óta jelentősen visszaesett, több gyártósort leállítottak, és több ezer dolgozót bocsátottak el.
Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Az M7-esen állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.
Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.
Az Egyesült Államok négy mentességet adott ki az orosz olajvállalatoknak ellátásbiztonsági okokból, Magyarország viszont kimaradt a körből.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.
A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.