Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?

A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nyilvántartása szerint a Samsung SDI jelentős, 955 milliárd forintos beruházással bővíti magyarországi akkumulátorgyártó kapacitását. Az erről szóló állami támogatási szerződést október 16-án írták alá - írja a Népszava.

A lap szerint figyelemre méltó, hogy a dél-koreai vállalat a beruházás keretében nem vállalt új munkahelyek létrehozását, ennek ellenére a magyar kormány 133 milliárd forintos támogatást biztosít a fejlesztéshez. A minisztériumi dokumentumok szerint a beruházás az "elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését" célozza.

A Samsung SDI korábban már öt alkalommal részesült egyedi kormánydöntésen alapuló állami támogatásban: 2020-ban 1,2 milliárd, 2021-ben 33,6 milliárd, 2023-ban két különböző projektre összesen 19,5 milliárd, idén júniusban pedig képzésekre 184 millió forintot kapott.

Ezekkel együtt a vállalat eddig több mint 187 milliárd forint közvetlen állami támogatásban részesült. Ezen felül a kormány több tízmilliárd forintot fordított a gödi gyár működéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére is.

Bár a minisztériumi dokumentumokból nem derül ki egyértelműen, hogy a mostani beruházás pontosan melyik projektre vonatkozik, a Samsung SDI-nak Magyarországon kizárólag Gödön van üzeme, így minden bizonnyal ennek bővítéséről van szó.

A vállalat 2017-ben nyitotta meg első gödi üzemét, majd 2019 után egy második, nagyobb gyáregységet is létesített mellette. A jelenlegi bővítés a második gyárat érinti, amely a rendelkezésre álló információk szerint 2026-tól a Hyundai számára fog akkumulátorokat gyártani.