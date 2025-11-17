A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.
Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium nyilvántartása szerint a Samsung SDI jelentős, 955 milliárd forintos beruházással bővíti magyarországi akkumulátorgyártó kapacitását. Az erről szóló állami támogatási szerződést október 16-án írták alá - írja a Népszava.
A lap szerint figyelemre méltó, hogy a dél-koreai vállalat a beruházás keretében nem vállalt új munkahelyek létrehozását, ennek ellenére a magyar kormány 133 milliárd forintos támogatást biztosít a fejlesztéshez. A minisztériumi dokumentumok szerint a beruházás az "elektromos járművek akkumulátorcellái és moduljai gyártását végző üzem kapacitásbővítését" célozza.
A Samsung SDI korábban már öt alkalommal részesült egyedi kormánydöntésen alapuló állami támogatásban: 2020-ban 1,2 milliárd, 2021-ben 33,6 milliárd, 2023-ban két különböző projektre összesen 19,5 milliárd, idén júniusban pedig képzésekre 184 millió forintot kapott.
Ezekkel együtt a vállalat eddig több mint 187 milliárd forint közvetlen állami támogatásban részesült. Ezen felül a kormány több tízmilliárd forintot fordított a gödi gyár működéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére is.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár a minisztériumi dokumentumokból nem derül ki egyértelműen, hogy a mostani beruházás pontosan melyik projektre vonatkozik, a Samsung SDI-nak Magyarországon kizárólag Gödön van üzeme, így minden bizonnyal ennek bővítéséről van szó.
A vállalat 2017-ben nyitotta meg első gödi üzemét, majd 2019 után egy második, nagyobb gyáregységet is létesített mellette. A jelenlegi bővítés a második gyárat érinti, amely a rendelkezésre álló információk szerint 2026-tól a Hyundai számára fog akkumulátorokat gyártani.
Hamarosan élesedik a brüsszeli vasszigor: több ezer hazai munkahely tűnhet el végleg, ha ezt meglépik
Újabb szigorítás készül Brüsszelben, amely alapjaiban alakíthatja át a dohánypiacot.
Így lesz brutálisan drága a nap végére Magyarországon az áram: ezt bizony egyetlen család sem teszi csak úgy zsebre
Továbbra is a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb a villanyszámlát az EU-ban, ez viszont évente 800 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent az államnak.
Ezek voltak a legolvasottabb, legérdekesebb cikkek a Pénzcentrumon az év 46. hetében.
Az Egyesült Államok négy mentességet adott ki az orosz olajvállalatoknak ellátásbiztonsági okokból, Magyarország viszont kimaradt a körből.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda közölte, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek közös sajtónyilatkozatot tart hétfőn.
Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.
A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.
Az elnök emellett 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
hosszú távú, következetes befektetés az egyik leghatékonyabb módja a hozamok maximalizálásának.
Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?
Szentgotthárdon és Monoron korábban elhagyott ipari területeket alakítanak át lakóterületté.
A kormány 12 hónapra emeli a bérgarancia támogatást és újraindítja a MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramot is.
A kormány 860 milliárd forintot csoportosít át, a banki extraprofitadó emeléséből pedig a kisvállalatok adócsökkentését finanszírozzák.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 316 forintnál ellenállás.
Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1%-kal bővült.
Az euró hét órakor 384,45 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 383,92 forintnál.
A kereskedők egyeztetés nélkül kapták meg a döntést, miközben a kormány szerint jelentős árcsökkenést hozott az árrésstop.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.