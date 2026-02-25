Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
Az Aston Martin brit luxusautó-gyártó akár 20 százalékos létszámcsökkentést hajt végre, miután az amerikai importvámok és a visszafogott kínai kereslet súlyosan érintette a vállalatot - írta meg a Reuters.
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát. Az intézkedéstől éves szinten nagyjából 40 millió font (körülbelül 54 millió dollár) megtakarítást várnak. A mostani leépítés magában foglalja a már tavaly bejelentett 5 százalékos csökkentést is. Bár a vállalat a pontos ütemezést nem közölte, jelezte, hogy a megtakarítások nagy része már az idén jelentkezik.
Az Aston Martin emellett 2 milliárd fontról 1,7 milliárd fontra mérsékelte ötéves beruházási tervét, elsősorban az elektromosjármű-technológiába történő befektetések elhalasztásával. A cég vezetése szerint az amerikai vámok rendkívül romboló hatásúak voltak, a kínai kereslet pedig rendkívül visszafogott maradt.
A vállalat régóta küzd a készpénzhiánnyal és az 1,38 milliárd fontos adósságállomány kezelésével. Teszik ezt annak ellenére, hogy Lawrence Stroll kanadai milliárdos elnök és különböző üzleti megállapodások révén a társaság többször kapott tőkeinjekciót. A 2025-ös évben az Aston Martin 259,2 millió font üzemi veszteséget könyvelt el.
A pénzügyi helyzet javítása érdekében a cég a múlt héten 50 millió fontért eladta Formula-1-es csapatának örökös márkahasználati jogait. Az Aston Martin az idei évre a bruttó árrés 30 százalék fölé emelését, valamint a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) nullszaldó közelébe hozását tűzte ki célul. A tervek eléréséhez az új Valhalla hibrid szuperautó mintegy 500 leszállított példánya is hozzájárulhat. A bejelentést követően a részvények árfolyama közel 5 százalékkal emelkedett a nyitáskor, kilenc egymást követő veszteséges nap után.
